Как в Азербайджане прошли президентские выборы, - Игорь Кармазин

00:38 09.02.2024 Первый на пятом: как в Азербайджане прошли президентские выборы

Корреспондент "Известий" наблюдал за голосованием в Баку и Карабахе



Игорь Кармазин



В Азербайджане прошли президентские выборы. Безоговорочную победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, который набрал 92% голосов и избрался на свой пятый срок. Главной особенностью кампании стало то, что голосование впервые состоялось и на территории Карабаха. Подробности - в репортаже "Известий".



Что было перед выборами



Баку - интересная смесь мегаполиса и расслабленного южного города. На набережной Каспийского моря стоят гигантские небоскребы самых причудливых форм, среди них здания в виде кольца, цветка и языков пламени. При этом в историческом центре никто никуда не спешит. Туристы гуляют, уличные торговцы жарят каштаны и мидии, кошки загорают прямо на тротуарах. Все это - на фоне теплой погоды, воздух в феврале прогревается до 15 градусов.



В историческом центре сохранилась богатая архитектура времен средневековых ханств и Российской империи, здания заботливо отреставрированы. Многое указывает также на хорошие современные связи с Россией. На улицах слышна русская речь, в продуктовых магазинах много товаров российских производителей. Главный шок - книжные магазины, где изданий на русском больше, чем на всех других языках, вместе взятых.



О президентских выборах накануне голосования в Баку напоминали многочисленные азербайджанские флаги, которыми увешан город. Стены домов были обклеены плакатами с призывами прийти на участки. При этом исход голосования ни у кого сомнений не вызывал. Безоговорочным фаворитом считался действующий глава государства Ильхам Алиев.



Депутат азербайджанского парламента Низами Сафаров объясняет, что под руководством Алиева республика восстановила территориальную целостность - вернула под свой контроль карабахский регион.



- Мы шли к этому 30 лет, теперь добились своего. Сейчас перед нами стоят другие серьезные задачи - необходимо восстанавливать инфраструктуру, возвращать к жизни освобожденные территории. Не сомневаюсь, что и на этом пути вместе с нашим лидером добьемся успеха, - подчеркивает он.



Журналист Шахин Рзаев рассказал "Известиям", что тоже не сомневался в победе Алиева.



- Президент пользуется большой популярностью. Характерно, что две главные оппозиционные партии даже не выставили своих кандидатов. Якобы не верят в честный подсчет голосов. На самом деле просто не хотят позориться, ведь их представители не получат и процента, - уверяет он.



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Как прошли выборы



В день выборов российская делегация отправилась в Карабах. По дороге из Баку попадаются нефтяные вышки и ветряные мельницы, пасутся овцы. На въезде в каждую азербайджанскую деревню установлены стенды с фотографиями шехидов - военнослужащих, погибших во время войны 2020 года. На сельских кладбищах обустроены отдельные аллеи, где захоронения накрыты навесами и украшены государственными флагами.



При въезде в Карабах силовики проверяют паспорта, далее КПП встречаются на границе отдельных районов. Вдоль дорог в регионе установлены таблички, предупреждающие о том, что окрестная территория заминирована. Известно, что после войны 2020 года жертвами взрывных устройств стали 350 человек. На обочинах видны разрушенные и заброшенные дома. При этом на расчищенных от мин территориях работает строительная техника, возводятся новые дороги и мосты.



Первая наша остановка - село Забух Лачинского района. Здесь избирательный участок расположен в здании школы, у входа толпятся местные жители. Один из них соглашается пообщаться с журналистами. "Сегодня исторический день! Я уехал отсюда в 1992 году, когда мне было 30 лет. Вернулся прошлой осенью. Государство бесплатно построило и выдало нам дома, провело электричество, газ, связь. У меня только благодарность к нашему руководству", - говорит мужчина по имени Шакир. Он добавляет, что в поселке пока мало работы. "Думаю, постепенно и этот вопрос решится, мы уверены в своем правительстве", - подчеркивает он.



Еще один мужчина по имени Рауф говорит, что уехал из Забуха в 22 года, а вернулся в 53. "Я сам участвовал в войне в 90-е годы. Ничего хорошего в этом нет, я видел кровь, видел потери. Никому этого не желаю. Надеюсь, наше руководство договорится с Арменией по границе и больше мы не будем враждовать", - говорит он. При этом подчеркивает, что переселенцы в Карабахе сейчас не платят за коммунальные услуги и продолжают получать пособия, которые платили им раньше как беженцам.



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Далее мы переезжаем в город Лачин, где около избирательного участка тоже ажиотаж. Здесь пожилой мужчина Камил Исмаилов говорит, что уехал из Карабаха в 1992 году в 49 лет. "Очень плохо было. Стреляли, вертолеты летали. Мы все бросили, ничего из вещей не взяли. У меня было пять самоваров, даже их оставил… Теперь я снова на своей родине, я наконец-то счастлив. Ничего больше не надо", - радуется он.



Интересно, что на участках много избирателей старшего возраста, а вот молодежи меньше. Сопровождающие объясняют, что молодые люди выросли и пустили корни за пределами Карабаха, о регионе знают по рассказам родителей. Кроме того, многие стремятся жить в больших городах, где видят больше перспектив.



Тем не менее в толпе мелькают и студенты. Один из них сообщил "Известиям", что пока живет на два города - между Баку и Лачином. В азербайджанской столице учится в физкультурном институте. После окончания планирует полностью переехать в Карабах, где хочет устроиться школьным учителем. Интересно, что собеседник хорошо говорит по-русски.



- Меня родители научили. Плюс люблю смотреть российское кино, - объясняет он.



Что было дальше



Вечером 7 февраля ЦИК Азербайджана сообщила предварительные итоги голосования. По данным избиркома, явка составила 76%, Алиев получил рекордные 92% голосов. "Официальные итоги подведем 9 февраля, но уже сейчас понятно, что оставшиеся бюллетени на результат не повлияют", - объявил глава ЦИК Мазахир Панахов.



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После этого в центре Баку начались народные гулянья. Сотни людей собрались на центральных площадях, размахивали национальными флагами, поздравляли друг друга, водили хороводы. Некоторые пришли с портретами Алиева. Автомобилисты сигналили собравшимся в знак приветствия.



Так в Азербайджане закончился важный день. Выборы оказались довольно парадоксальными. С одной стороны, интриги не было, результат угадывался заранее. С другой стороны, голосование стало эпохальным. Республика подвела черту под предыдущим этапом развития, на котором все силы уходили на решение карабахского вопроса.



Российский президент Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана. Об этом 8 февраля сообщила администрация главы республики после их телефонного разговора. Алиев в ответ поблагодарил за внимание и поздравления.



Главы государств выразили уверенность, что союзнические и отношения стратегического партнерства будут и дальше развиваться в различных сферах. Они также обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества. Источник - Известия

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