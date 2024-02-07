 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Опасаться ли алматинцам повторного схода оползня
00:46 09.02.2024

В Алматы угрозы схода повторного оползня нет. Об этом 8 февраля 2024 года заявили в городском департаменте по ЧС, сообщает Zakon.kz.

В Медеуском районе Алматы работает специальная комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, "Казселезащиты", акимата города. Главная цель – обследование территории склона на предмет безопасности и устойчивости.

"По состоянию на 15:00 8 февраля комиссия по итогам проведенного обследования склона заключила, что опасности, в виде повторной оплывины для жителей близлежащих домов нет. Так, по оценкам специалистов, 8 февраля свыше 3000 куб. м оплывины сошло. Дополнительно 300-400 куб. м свободной массы имеется в верхней части, которая силами специалистов в настоящее время подвергается очистке и параллельному безопасному спуску".
Пресс-служба ДЧС Алматы

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, членами комиссии продолжается работа по установлению причин произошедшего.

Как ранее отмечал аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин, имеется несколько вероятных причин схода оплывины на дома. Так, по версии ДЧС Алматы, одна из предварительных причин произошедшего – это переувлажнение грунта по причинам техногенного характера. По линии "Казселезащиты" имеются предположения о том, что одна из причин – это подземная водопроводная труба, построенная хозяйственным способом жителями верхней линии домов. Наряду с этим среди возможных версий – неправильно установленная труба ливневой канализации жителями верхней линии домов, а также септики, которые обеспечивают сброс жидкости в обрыв в горной местности.

"Однако расследование продолжается. Комиссией в настоящее время все возможные факторы детально изучаются. По итогам расследования о результатах работы комиссии будет предоставлена соответствующая информация. Просим доверять официальным данным".
Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее стало известно, что алматинцы массово обращались за помощью к психологам после схода оползня.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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