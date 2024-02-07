Каким будет пятый президентский срок Ильхама Алиева

01:49 09.02.2024 Он будет возглавлять Азербайджан как минимум до 2030 года



Эксперт Мамедов: с переизбранием Алиева Баку будет развивать отношения с Москвой



Ильхам Алиев получил более 90% голосов на выборах президента Азербайджана - за него проголосовали 4,2 млн избирателей. В ОБСЕ выборы назвали безальтернативными, а миссия СНГ, напротив, заявила, что "здесь альтернатива была"



Как распределились голоса



Ильхам Алиев в пятый раз переизбрался на пост президента Азербайджана - по данным Центризбиркома (ЦИК) республики на 18:00 по московскому времени 8 февраля, он получил 4,5 млн, или 92,12% голосов. Оставшиеся голоса распределились между шестью кандидатами, четверо из которых уже конкурировали с Алиевым на предыдущих выборах. Второе место занял депутат милли меджлиса (парламента) самовыдвиженец Захид Орудж - у него 107,8 тыс., или 2,17% голосов (до этого баллотировался в 2013 и 2018 годах, лучший результат - 3,12%); затем идут глава Партии великого созидания Фазиль Мустафа, у которого 98,6 тыс., или 1,98%, и Гудрат Гасангулиев от "Единого народного фронта Азербайджана" с 85,6 тыс. (1,72%). Оставшиеся три соперника - Рази Нуруллаев от "Национального фронта", глава партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев и самовыдвиженец Фуад Алиев - набрали менее 1% каждый.



Выборы в Азербайджане прошли на фоне обострившихся отношений Баку с западными институтами - так, в конце января, после того как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не подтвердила полномочия азербайджанских делегатов, Ильхам Алиев заявил, что Баку может выйти из организации. ПАСЕ, в частности, заявила, что за 20 лет, что Азербайджан находится в совете, Баку так и не выполнил связанные с членством обязательства, и раскритиковала операцию Баку в Карабахе в сентябре 2023 года. В докладе ПАСЕ также было сказано, что Баку не пригласил ее членов наблюдать за президентскими выборами, хотя он обязан был это сделать; в ассамблее это восприняли как отказ от сотрудничества с организацией.



Не было на выборах и наблюдателей от Европейского парламента. Там не стали объяснять, почему приняли такое решение; отметив лишь, что раз не будут наблюдать за выборами, то "не будут комментировать ни сам процесс, ни результаты, которые будут объявлены впоследствии". "Если какой-либо член Европейского парламента решит прокомментировать эти выборы, он/она сделает это по своей собственной инициативе и ни при каких обстоятельствах не должен представлять или обязывать Европейский парламент каким-либо заявлением или действием", - говорится в заявлении ЕП.



Крупнейшей из западных делегаций стала миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) - в Баку находились 11 наблюдателей из девяти стран - членов организации. 8 февраля они обнародовали предварительный отчет. По оценке ОБСЕ, выборы проходили в обстановке ограничений, и в то время как подготовка к ним шла эффективно, предвыборный этап "отмечался подавлением тех, кто выступал с критикой, и отсутствием политических альтернатив". Наблюдатели обратили внимание на то, что это было первое голосование, которое прошло на всей международно признанной территории Азербайджана (Ильхам Алиев и его семья проголосовали в городе Ханкенди - в армянской версии Степанакерт, столица непризнанного Нагорного Карабаха), и что эта тема "доминировала в сдержанной [предвыборной] кампании и резонировала с общественным мнением". "Номинальное освещение предвыборной кампании в СМИ и практически полное отсутствие аналитических материалов ограничили возможность избирателей сделать осознанный выбор", - говорится в отчете миссии. По ее оценке, при том что все избирательные участки были хорошо обустроены, в их работе наблюдались "существенные процедурные ошибки и упущения".



Наблюдатели других организаций - Содружества независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в частности - выступили с совсем другой оценкой. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который возглавлял миссию содружества, назвал выборы "альтернативными, конкурентными". "Одним из критических обвинений в адрес организаторов выборов на пространстве СНГ периодически является обвинение в том, что выборы неконкурентные, нет альтернативы. Здесь альтернатива была. Семь кандидатов. Все люди достойные", - приводит слова Лебедева ТАСС. Он также заявил, что западные страны "полностью потеряли моральное право критиковать и учить" государства СНГ тому, как проводить выборы. "На пространстве СНГ [...] решили, что мы должны руководствоваться национальным законодательством в сфере избирательного права. Избирательным кодексом, законами - у нас есть свои традиции, свои особенности", - сказал Лебедев.



Положительно выборы оценил и генсекретарь ШОС Чжан Мин - по его словам, голосование соответствовало избирательным нормам страны и ее международным обязательствам. "Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено", - сказал он (цитата по Trend).



Какой будет внешняя политика Баку



За месяц до выборов в разговоре с азербайджанскими журналистами Ильхам Алиев заявил, что голосование знаменует новую эру в жизни страны; и если раньше главной национальной идеей в республике было "освобождение территорий", то теперь стране нужны новые ориентиры - "мы не можем войти в новую эру со старыми целями, поскольку они уже достигнуты". Какой будет новая национальная идея, глава государства не уточнил.



Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов считает, что после 7 февраля для азербайджанского руководства начинается "самое интересное и сложное одновременно". "Возвращение "своего Карабаха" было идефикс азербайджанской политики, основой национально-государственной идентичности постсоветского Азербайджана. Но эта цель, которая еще лет пять назад казалась труднодостижимой, реализована. При этом многие острые вопросы никуда не делись", - написал эксперт в своем телеграм-канале. К таким вопросам он относит диверсификацию национальной экономики - "преимущественно сырьевой, несмотря на все усилия по укреплению ненефтяного и негазового сектора", проблемы с социальной мобильностью населения, отношения между государством и конфессиями "в условиях суннитизации шиитской по преимуществу страны", "(не) транспарентность власти и управления". Что касается внешней политики, то здесь, по оценке Маркедонова, проблема заключается в непростых отношениях Баку с соседями (в первую очередь с Ираном), а также с Западом, Россией и Турцией.



Внешнеполитический курс Баку останется неизменным, считает азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. "Политика баланса в той или иной степени будет продолжаться, потому что наша география не позволяет нам делать однозначного выбора - мы всегда где-то между цивилизациями", - отметил он в беседе с РБК.



Трудности в отношениях с западными институтами эксперт объясняет тем, что эти институты адаптируются к новым реалиям в регионе, а именно к полному переходу Карабаха под контроль Баку. "Азербайджан никогда не инициировал ухудшение отношений с какой-либо страной - у него в этом смысле исключительно реактивная политика, - поясняет Мамедов. - В западном направлении у него выстроены жизненно важные экономические связи - в первую очередь это нефте- и газопроводы. Поэтому не думаю, что Азербайджан будет как-то радикально от Запада отворачиваться".



Что до контактов с Россией, то их поступательное развитие будет продолжаться - "товарооборот растет, и политическое взаимодействие идет на высоком уровне", сказал эксперт. "Просто сейчас из этих отношений постепенно исчезает тема Карабаха и армяно-азербайджанского конфликта", - резюмировал он.



Екатерина Постникова Источник - РБК

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