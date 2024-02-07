Шеф управления транспорта Ташкента Джураев задержан за хищения и должностной подлог

01:51 09.02.2024

Глава Управления транспорта Ташкента и "Тошшахартрансхизмат" заключен под стражу



Начальник Управления транспорта Ташкента и глава компании "Тошшахартрансхизмат" Анвар Джураев по ходатайству заместителя генпрокурора Узбекистана заключен под стражу. Его подозревают в хищении и должностном подлоге.



