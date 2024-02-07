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|Шеф управления транспорта Ташкента Джураев задержан за хищения и должностной подлог
01:51 09.02.2024
Глава Управления транспорта Ташкента и "Тошшахартрансхизмат" заключен под стражу
Начальник Управления транспорта Ташкента и глава компании "Тошшахартрансхизмат" Анвар Джураев по ходатайству заместителя генпрокурора Узбекистана заключен под стражу. Его подозревают в хищении и должностном подлоге.
Начальник Управления транспорта Ташкента и глава компании "Тошшахартрансхизмат" (ТШТХ) Анвар Джураев задержан, сообщила 8 февраля пресс-служба Ташкентского городского суда.
Заместитель генерального прокурора Узбекистана запросил для него меру пресечения в виде заключения под стражу. На заседании 7 февраля Юнусабадский районный суд по уголовным делам удовлетворил ходатайство и постановил разместить главу ТШТХ в следственном изоляторе.
Источники "Газеты.uz" сообщили о задержании Анвара Джураева еще 6 февраля.
По данным пресс-службы столичного суда, Анвар Джураев подозревается в совершении преступлений по пункту "а" части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту "а" части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно).
Анвар Джураев был назначен председателем правления "Тошшахартрансхизмат", а также заместителем хокима Ташкента в 2017 году. До этого он руководил автобусными парками №3 и №2. В 2018 его назначили начальником Управления транспорта столицы, а с 2019 годах дополнительно вновь возложили обязанности по руководству ТШТХ.
На время работы Анвара Джураева пришлось внедрение онлайн-оплаты проезда в общественном транспорте Ташкента, брутто-контрактов с постепенной отменой дневного плана (процесс еще не доведен до конца), а также закупка новых автобусов и электробусов. Кроме того, произведена оптимизация ряда автобусных маршрутов, которая, впрочем, многими оценивалась как спорная.
Напомним, 29 января у президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев прошло совещание по задачам в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и экологии.
Говоря об общественном транспорте, глава государства напомнил, что Ташкент в 2023 году получил около 1000 автобусов, но вопрос пробок в городе еще не решен. Он также напомнил о почти 100 авариях с новыми автобусами в Ташкенте. "Охват общественным транспортом всего в 25% - это оценка, данная системе", - сказал тогда президент.
Шавкат Мирзиеев объявил выговоры и дал последние предупреждения Анвару Джураеву, министру транспорта Илхому Махкамову, его первому заместителю Маманбию Омарову (ответственный за общественный транспорт), а также заместителю начальника Департамента общественной безопасности МВД - начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову.