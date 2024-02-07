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Россия и Иран перешли на расчеты в нацвалютах
02:01 09.02.2024

Россия и Иран почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах
Новак: Россия и Иран почти полностью перешли на расчеты в рублях и риалах

Россия и Иран практически полностью перешли на расчеты между собой в национальных валютах и используют собственные системы передачи банковских сообщений. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак рассказал журналистам на торжественном приеме в честь 45-й годовщины Исламской революции в Иране.

"Мы перешли практически полностью на расчеты в национальных валютах и передачу банковских сообщений в наши национальные (системы. – Ред.). Это позволяет нам не зависеть от тех, кто пытается помешать развитию наших экономик", - сказал Новак.

Вице-премьер также отметил, что у России и Ирана очень много общего, и страны постоянно взаимодействуют в двухстороннем формате в самых разных сферах (не только в экономике). Новак обратил внимание, что сотрудничество будет расширяться на полях БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, у взаимоотношений двух государств огромный потенциал.

Еще вице-премьер ожидает, что соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Ираном, подписанное в 2023 году, вызовет рост товарооборота между Ираном и Россией.

Также на торжественном приеме Новак анонсировал, что 28 февраля в Тегеране пройдет межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, и на ней вице-премьер будет общаться с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, которого он назвал своим другом.

Восток - дело: западные санкции связали Иран с Россией
Президент республики прилетел в Москву обсуждать совместные проекты и палестино-израильское урегулирование

РФ активно сотрудничает с Ираном в различных сферах. 24 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообщался в Москве с секретарем высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом. На этих переговорах они обсудили широкий круг вопросов вазимовыгодной совместной работы в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Двумя днями ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился на полях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Аблоллахияном. Они сошлись в своих взглядах на палестино-израильский конфликт, ведь обе страны выступают за скорейшее прекращение огня в секторе Газа и разрядку напряженности в Красном море. Дипломаты договорились взаимовыгодно сотрудничать в международных отношениях и других областях.

В оборонной сфере глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его иранский коллега Мохаммад Аштиани пообщались 15 января по телефону и договорились подписать крупное соглашения о взаимоуважении суверенитета и территориальной целостности. Также они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество.

18 января Лавров также отмечал, что у России установились очень близкие отношения с Ираном.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707433260


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