Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

04:22 09.02.2024

"Запад всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией": Путин в интервью Такеру Карлсону - о ситуации на Украине



Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону во время его визита в Москву.



В ходе более чем двухчасовой беседы глава государства объяснил свое видение природы конфликта на Украине и дал оценку перспективе его урегулирования.



Также затрагивались темы расширения НАТО на восток, использования доллара в качестве геополитического инструмента и расследования терактов на "Северных потоках".



RT публикует запись беседы.



