 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    ЦентрАзия   | 
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
04:22 09.02.2024

"Запад всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией": Путин в интервью Такеру Карлсону - о ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону во время его визита в Москву.

В ходе более чем двухчасовой беседы глава государства объяснил свое видение природы конфликта на Украине и дал оценку перспективе его урегулирования.

Также затрагивались темы расширения НАТО на восток, использования доллара в качестве геополитического инструмента и расследования терактов на "Северных потоках".

RT публикует запись беседы.

Источник - RT
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