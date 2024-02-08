В Ираке готовятся мстить США, - Эльнар Байназаров

07:53 09.02.2024

Проиранские ополчения грозят возмездием за убийство командиров "Катаиб Хезболлы"

Удар США по Багдаду в ночь на четверг поставил в еще более непростое положение правительство Ирака. Американский беспилотник убил трех высокопоставленных членов группировки "Катаиб Хезболла", и это вызвало ярость шиитских ополчений в Ираке. Они пригрозили возмездием США, а заодно и Израилю. Кроме того, движения усилили давление на иракское правительство, требуя дать решительный ответ Вашингтону и ускорить вывод из Ирака войск международной коалиции под руководством США.



Обязательно ответят

"Катаиб Хезболла" в ответ на убийство трех своих командиров пообещала, что "обязательно ответит США и Израилю". В результате удара американского беспилотника, в частности, был убит руководитель сирийской ветки движения Абу Бакир ас-Саади.



Неназванный представитель движения заявил изданию Newsweek, что в ответ на гибель военачальника группировка готова нанести удары далеко за пределы Ирака, в том числе по целям в Иордании, а также на средиземноморском побережье Израиля (в частности, по израильской газовой установке Кариш). "Наши беспилотники и ракеты начали с Айн аль-Асада (американская военная база в Ираке, чаще остальных подвергавшаяся атакам проиранских движений.- "Ъ"), дотянулись до Иордании, Хайфы, Кариша и достигнут любой точки, какой мы захотим и когда захотим",- подчеркнул представитель "Катаиб Хезболлы".



Однако в официальном заявлении движения нет слов о возмездии.



Генсек группировки Абу Хусейн аль-Хамидави заявил, что скорбит о гибели "мученика ас-Саади", но не сказал о готовящемся ответе США.



31 января группировка заявила, что приостанавливает атаки на американские силы, чтобы не "подставлять" иракское правительство. По всей видимости, в движении испугались реакции Вашингтона на удары по иорданской базе США. Убитого Абу Бакира ас-Саади в Пентагоне считают ответственным за произведенный 28 января удар по базе Т-22, расположенной на границе Иордании и Сирии. Тогда погибли три военнослужащих США, свыше 30 пострадали. Это стало крупнейшей потерей американцев на Ближнем Востоке с начала войны Израиля и "Хамаса" 7 октября.



После атаки президент Джо Байден пообещал отомстить иранским прокси в регионе. Хотя в Конгрессе США некоторые республиканцы призывали главу Белого дома не мелочиться и нанести удар прямо по Тегерану, который конгрессмены назвали главным виновным в гибели американских солдат.



На прошлой неделе американские военные нанесли несколько десятков ракетных и воздушных ударов по связанным с Ираном объектам в Ираке и Сирии, а также продолжили атаки по позициям хуситов в Йемене. 8 февраля силы ВМФ США нанесли многочисленные удары по ракетным установкам йеменских повстанцев и двум кораблям движения.



Мстить будут все

Удар США по Багдаду вызвал целую волну заявлений и обещаний возмездия со стороны проиранских прокси в регионе, входящих в зонтичное формирование "Исламское сопротивление Ирака" (IRI).



Шиитское движение "Харакат ан-Нуджаба" заявило, что удар американцев "стал прямой атакой по суверенитету Ирака". "Пусть наша месть за кровь мучеников станет возмездием против Америки, ее агентов, партнеров и интересов. С этого момента пусть это будет нашим путем и нашей основной целью",- заявили в движении.



Ополченцы "Харакат ан-Нуджаба" считаются наиболее мощной антиамериканской силой в стране. По данным Пентагона, именно эта группировка ответственна за большинство (свыше 70%) нападений на базы США в Сирии и Ираке.



Помимо иракских ополчений, за "Катаиб Хезболла" вступились (пока только на словах) и другие региональные формирования, поддерживаемые Ираном. В частности, удар по Багдаду осудили хуситы, заявившие о "трусливой преступной агрессии против всего иракского народа". "Мы подтверждаем, что американское присутствие в Ираке и регионе - это основная причина дестабилизации",- заявили они.



С аналогичной критикой выступил президент Ирана Эбрахим Раиси. За несколько часов до удара по Багдаду политик заявил: "Присутствие США в Ираке, Сирии и Афганистане никоим образом не создает больше безопасности, а скорее подрывает безопасность региона. Где бы ни находились американцы, они остаются источником зла".



Американцев попросят на выход

Ночной удар по Багдаду дал повод проиранским группировкам в Ираке усилить давление на правительство премьера Мухаммеда ас-Судани. 8 февраля "Харакат ан-Нуджаба" в очередной раз поставила ультиматум премьер-министру, призвав его дать "решительную официальную реакцию". В противном случае группировка обещает сама "сфокусироваться на ответе" и сделать так, чтобы "преступления не остались безнаказанными".



Ранее лидер движения Акрам аль-Кааби заявил: в отличие от "Катаиб Хезболлы", его бойцы продолжат наносить удары по силам США в регионе до тех пор, пока Израиль не остановит войну в Газе и пока американцы не покинут Ирак.



Для главы иракского правительства эта проблема стала особенно чувствительной, поскольку его кабинет традиционно пытается лавировать между Вашингтоном и Тегераном, при этом все больше склоняясь в сторону последнего.



Американские ракеты бьют в обход Ирана

4 января США также нанесли удар по Багдаду, убив одного из лидеров "Харакат ан-Нуджаба" Абу-Такву ас-Саиди. Это вызвало ярость у всех проиранских формирований в Ираке, поскольку убитый считался важным связующим звеном между прокси и иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).



После этого премьер ас-Судани призвал Вашингтон вывести силы международной коалиции под эгидой США с территории Ирака, где они находятся с 2014 года. 27 января Пентагон и Багдад провели первый раунд переговоров на эту тему. После удара беспилотника в ночь на 8 февраля в правительстве Ирака еще настойчивее стали намекать западным военным, что пора на выход. В частности, в этом ключе выступил военный представитель премьер-министра Йехия Расул.



Как отмечает в соцсети X эксперт Международной кризисной группы Лахиб Хигель, американские удары по Ираку делают крайне затруднительным дальнейшее присутствие сил США в этой арабской стране. "Даже если воюющие стороны в Газе достигнут прекращения огня и иракские группы признают его, прекратив свои атаки, это, вероятно, будет временной мерой и не снизит их давление на правительство (в Багдаде.- "Ъ"), чтобы изгнать войска США",- заключила эксперт.



Эльнар Байназаров

8.02.2024