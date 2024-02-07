Байдена обвинили в утере сверх-секретных документов. Работал дома...

09:20 09.02.2024

Байден сразу после выхода интервью Путина выступил с экстренным спецобращением к нации



Сразу после выхода интервью Такера Карлсона с президентом России в 18:00 по Вашингтону Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации, попытавшись оправдаться за хранение секретных документов дома.



Специальное обращение американского президента вышло менее чем через час после публикации самого ожидаемого интервью года.



Байден пытался убедить соотечественников в том, что у него нет провалов в памяти (ранее спецпрокурор сделал иной вывод, рассказав, что президент не смог назвать дату смерти своего сына).



За хранение секретных документов дома Байдену может грозить до 10 лет тюремного заключения, но в своей речи хозяин Белого дома лишь резко критиковал своего предшественника Дональда Трампа, который ранее был в аналогичной ситуации.



Президент США снова путался в именах, назвав президента Египта Ас-Сиси главой Мексики. В итоге он заявил, что закон не нарушал и, является лучшим кандидатом в президенты США, так как "самый квалифицированный" для этого поста.



Вся его речь выглядит, как жалкая попытка оправдаться перед народом, когда набирает обороты предвыборная кампания Трампа, опережающего его по популярности, согласно последним опросам общественного мнения.