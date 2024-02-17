Президент Монголии Хурэлсух принял вице-премьера России в почетной юрте

13:03 09.02.2024

Рабочий визит Алексея Оверчука в Монголию



6 февраля 2024, Улан-Батор, Монголия



В ходе визита Заместитель Председателя Правительства был принят Президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, Премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, провел переговоры с Вице-премьером – Министром экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбатаром и посетил филиал РЭУ имени Плеханова в Улан-Баторе.



Российская делегация под руководством Алексея Оверчука посетила Монголию (г. Улан-Батор). В рамках визита Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации был принят Президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и Премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Основной темой бесед стали перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.



Стороны подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений, отметив наличие большого потенциала для развития российско-монгольского взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической сферах.



Особое внимание было уделено возможностям наращивания объема взаимной торговли путем упрощения процедур и создания механизмов поощрения активного товарообмена, в том числе с учетом нормативно-правовой базы Евразийского экономического союза, членом которого является Российская Федерация.



Были также рассмотрены возможности углубления взаимодействия в реализации совместных проектов в части дальнейшего развития железных дорог и модернизации энергетической инфраструктуры Монголии, а также в промышленной и агропромышленной отраслях.



В рамках визита прошли переговоры Алексея Оверчука с Вице-премьером – Министром экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбатаром, в ходе которых стороны рассмотрели ход реализации проектов двустороннего сотрудничества и подтвердили взаимный настрой на сохранение и развитие набранной динамики взаимодействия.



С монгольской стороны было выражено удовлетворение активизацией российско-монгольских торгово-экономических связей, отмечена позитивная роль в этой работе Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавляет Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, находящийся в составе правительственной делегации.



В продолжение визита Заместитель Председателя Правительства посетил также филиал Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова в Улан-Баторе.



Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова начал свою работу в Монголии 1 сентября 1999 года на основании Меморандума между Министерством образования Российской Федерации и Министерством образования, культуры и науки Монголии. Российский образовательный комплекс включает программы высшего образования, общеобразовательные программы, дополнительное образование детей и взрослых. Преподавание в филиале ведется на русском языке по российским образовательным стандартам. Общая численность обучающихся превышает 1,5 тысячи человек.



В ходе посещения университета Алексей Оверчук отметил, что в развитие гуманитарного сотрудничества России и Монголии 7 февраля состоится передача российско-монгольской общеобразовательной школе №162 г. Улан-Батора более 2,4 тыс. учебников и рабочих тетрадей для учеников начальных классов. С сентября прошлого года школа приступила к работе по российским образовательным стандартам.