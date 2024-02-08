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В Астане переименовали улицу Гейдара Алиева. Больше не актуально?
13:11 09.02.2024

Новые улицы Астаны получили названия, а некоторые переименовали

В Астане новые улицы получили название, а некоторые переименовали Фото: Zakon.kz

Принято совместное постановление акимата города Астаны и решение маслихата города Астаны от 31 января 2024 года "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Астаны", сообщает Zakon.kz.

Так, присвоены следующие наименования:

по району "Алматы" города Астаны:
улице с проектным наименованием А30 – улица Оралхан Бөкей;
улице с проектным наименованием А40 – улица Сырбай Мәуленов;
улице с проектным наименованием А564 – улица Әмен Қайдаров;
улице с проектным наименованием № 101– улица Бұйрат;
улице с проектным наименованием А139 – улица Ақтекше;
улице с проектным наименованием А184 – улица Кендірлі;
улице с проектным наименованием А185 – улица Кеңсаз;
улице с проектным наименованием А187 – улица Қарашығанақ;
улице с проектным наименованием А206 – улица Қимасар;
улице с проектным наименованием А207 – улица Қойтас;
улице с проектным наименованием А208 – улица Тасөткел;
улице с проектным наименованием А344 – улица Маймекен.

по району "Байқоңыр":
безымянному парку, расположенному вдоль улицы Егемен Қазақстан газеті, – "Журналистер саябағы";

по району "Есиль":
улице с проектным наименованием № 29/1 и безымянной улице, начинающейся с улицы Түркістан и заканчивающейся на проспекте Ұлы Дала, – улица Нұрлан Балғымбаев.

по району "Нұра":
улице с проектным наименованием Е29 – улица Тәттімбет;
улице с проектным наименованием Е33 – улица Қорқыт ата.

Вместе с тем переименованы:

по районам "Алматы", "Байқоңыр":
проспект Әл–Фараби – в проспект Ақжол;

по району "Алматы":
улицу Гейдар Әлиев – в улицу Мұзафар Әлімбаев;

по району "Есиль":
улицу Сәбит Мұқанов – в улицу Шұбартау.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
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