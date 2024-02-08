В Астане переименовали улицу Гейдара Алиева. Больше не актуально?

13:11 09.02.2024

Новые улицы Астаны получили названия, а некоторые переименовали



В Астане новые улицы получили название, а некоторые переименовали Фото: Zakon.kz



Принято совместное постановление акимата города Астаны и решение маслихата города Астаны от 31 января 2024 года "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Астаны", сообщает Zakon.kz.



Так, присвоены следующие наименования:



по району "Алматы" города Астаны:

улице с проектным наименованием А30 – улица Оралхан Бөкей;

улице с проектным наименованием А40 – улица Сырбай Мәуленов;

улице с проектным наименованием А564 – улица Әмен Қайдаров;

улице с проектным наименованием № 101– улица Бұйрат;

улице с проектным наименованием А139 – улица Ақтекше;

улице с проектным наименованием А184 – улица Кендірлі;

улице с проектным наименованием А185 – улица Кеңсаз;

улице с проектным наименованием А187 – улица Қарашығанақ;

улице с проектным наименованием А206 – улица Қимасар;

улице с проектным наименованием А207 – улица Қойтас;

улице с проектным наименованием А208 – улица Тасөткел;

улице с проектным наименованием А344 – улица Маймекен.



по району "Байқоңыр":

безымянному парку, расположенному вдоль улицы Егемен Қазақстан газеті, – "Журналистер саябағы";



по району "Есиль":

улице с проектным наименованием № 29/1 и безымянной улице, начинающейся с улицы Түркістан и заканчивающейся на проспекте Ұлы Дала, – улица Нұрлан Балғымбаев.



по району "Нұра":

улице с проектным наименованием Е29 – улица Тәттімбет;

улице с проектным наименованием Е33 – улица Қорқыт ата.



Вместе с тем переименованы:



по районам "Алматы", "Байқоңыр":

проспект Әл–Фараби – в проспект Ақжол;



по району "Алматы":

улицу Гейдар Әлиев – в улицу Мұзафар Әлімбаев;



по району "Есиль":

улицу Сәбит Мұқанов – в улицу Шұбартау.



Лариса Черненко