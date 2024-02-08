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Андрей Бунич: НАТО не спасет Финляндию от социалистической революции
14:40 09.02.2024

Андрей Бунич: НАТО не спасет Финляндию от социалистической революции
Вашингтон толкает Хельсинки к новой Зимней войне
Людмила Николаева

Материал комментируют:
Андрей Бунич

В Финляндии нынешним февралем что ни день, то забастовка. Причем, не только в выходные, как было принято, но и в будни. Протестуют все: транспортники, студенты, работники почты, коммунальщики, портовики… Акции масштабные, не пара-другая сотен активистов, что привычней для этой страны. Выходят на улицы и площади своих городов тысячи недовольных ситуацией в стране граждан.

6 февраля в крупнейших городах Хельсинки, Тампере и Турку стартовала очередная стачка. Проводит ее Центральная организация профсоюзов профессиональных и управленческих кадров (Akava).

К ней присоединились работники социальной сферы (Talentia). За неделю до этого бастовали, второй раз за последние два месяца, перевозчики, организовав серию однодневных акций протеста. Из-за этого на сутки полностью останавливалось движение поездов дальнего следования и пригородного сообщения (исключая ночные маршруты в северный регион), встали метро, трамваи. Бастуют также сотрудники магазинов, ресторанов, гостиниц, работники доков и портов.

Не остался в стороне финский Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto), объявив о планах остановить на будущей неделе минимум на три дня работу некоторых предприятий тяжелой промышленности. В те же сроки в акциях трудящихся технологической и химической отраслей, деревообработки готовятся принять участие около 60 тыс. человек.

Чем недовольны финны, еще недавно лоснившиеся от сытой во всех смыслах жизни? Что вдруг случилось с ними, всегда апатичными к политике? Из-за чего, будучи по природе своей прижимистыми, готовы теперь, бастуя, жертвовать заработком?

Недовольны наши соседи урезанием социальных пособий, уменьшением зарплат, ухудшением условий труда. О чем не раз за последние два года заявляли публично. Об этом не устает повторять Рику Аалто, председатель Teollisuusliitto, считающий оправданными нынешние протесты, так как правительство "не выразило никакого желания прислушаться к мнению профсоюзов".

Наоборот - обрушилось на его организаторов с жесткой критикой. Дальше всех пошел министр экономического развития Вилле Рюдман, назвав профсоюзное движение своего государства … мафией. Озабочены, мол, исключительно местечковыми запросами, а не "интересами отечества".

Мало того, обновленный минувшей весной кабинет министров во главе с премьером Петтери Орпо (это он настоял на строительстве забора на границе с РФ) резко изменил условия на рабочем рынке, упростив, в частности, процедуру увольнения неугодных, сократив пособия по безработице и отменив страхование занятости. Собирается наделить работодателей еще и дополнительными возможностями по снижению зарплат, увеличению трудового времени и ухудшению условий отпуска.

А все ради того, чтобы любыми способами сократить бюджетный дефицит, растущий как на дрожжах после присоединения Суоми к антироссийским санкциям и ухода финского бизнеса из нашей страны. Результат махровой русофобии: госдолг Суоми к началу 2024 года вырос до 11,5 млрд евро.

- Перекрыв фактически все виды транспортного сообщения между нашими странами, финны лишились весьма прибыльной для себя отрасли - транзитной, - заявил 8 февраля посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. - Запрет в свою очередь ударил по отрасли туристической. А ведь в лучшие годы доход от нее составлял до 1,5−2 млрд. евро.

Более того, финны добровольно в инициативном порядке отказались от импорта из России трубопроводного газа, нефти, угля, электричества, ряда других товаров, хотя Брюссель этого от Хельсинки и не требовал.

Прямо как в нашей поговорке: инициатива наказуема! Может, это у них национальное - устраивать свою жизнь по принципу, чем хуже, тем лучше? Говорят о необходимости сокращать бюджетный дефицит, при этом спонсируют ВСУ, поставляя им оружие. Потратили на это более 1,5 млрд. евро. Вводят антироссийские санкции, обещая своим гражданам "всемерную поддержку", а безработица растет. За минувший год - плюс 26 тыс. человек к показателю предыдущего.

- Благодаря нашей стране Суоми стала экономически развитой, одной из самых благополучных в Европе, - напомнил "СП" Андрей Бунич, экономист, глава "Союза предпринимателей и арендаторов России".

- Сыграл в том свою положительную роль и ее нейтральный статус, благодаря которому соседи стали своего рода посредниками между Западом и СССР, а затем РФ, получая от этого большую выгоду.

"СП": А теперь она член НАТО, поддерживает профашистский киевский режим и постепенно нищает, судя по истории с массовыми протестами…

- Финскую экономику стремительно накрывает стагнация. Сначала американская корпорация Apple дважды "выстрелила" в нее.

Первым выстрелом фактически "отменила" бумажную промышленность, которая была базовой для Суоми. Затем создала смартфон, и тем самым убила Nokia. Потом финны засобирались в НАТО, потеряв свои посреднические козыри. Начали отставать в экономике. Уже отстают.

Дальше ситуация будет только усугубляться, если учесть, что даже Германия, "локомотив" ЕС, уже не вытягивает стагнирующий Евросоюз. У немцев самих начался упадок. Что говорить о периферийных странах?

А ведь Финляндия была когда-то донором для них! Став членом альянса из-за бездумного решения своих политиков, рискует быть вовлечена в конфликт в Россией. Значит, придется тратиться на военные расходы. Для этого брать, видимо, серьезные кредиты.

"СП": Некоторые ваши коллеги считают, что членство Хельсинки в НАТО является нарушением соглашений, принятых после Второй мировой войны. Что имеется в виду?

- Как вообще сформировалась современная Финляндия? В 1945 году в результате компромисса между СССР и Западом. Нейтралитет этот был условным. Только через 11 лет его, так сказать, утвердили окончательно. Финнам повезло тогда с президентом: в 1956-м им стал Урхо Калева Кекконен, немало сделавший для развития партнерских, по-настоящему дружественных отношений с Москвой. Именно при нем в Суоми начался экономический подъем. Были заложены основы добрососедства.

Сейчас все это рушится. Хотя послевоенные соглашения, которые лежат в основе появления этого государства, никто не отменял. Значит, и на экономику это будет давить. То, что только за один 2023 год заявления о банкротстве подали в Финской республике 3293 компании, о чем-то говорит? И это прямо связано с обрушением экономических связей с РФ.

"СП": Как думаете, возможна революция в Стране тысячи озер?

- В перспективе - да. И не очень далекой. Слишком много нагородила их безответственная власть. Загнала свою страну в тяжелейшее положение. Когда уровень жизни населения там упадет "до плинтуса", социалистические, коммунистические идеи, я уверен, вновь станут востребованы. И тогда финны вспомнят о Кекконене, о нашей им помощи.

Здравые умы и силы в Финляндии есть. Понимают, что содержать обанкротившую страну ни ЕС, ни тем более США, не будут. Штаты уже отмахиваются от какой-либо помощи европейцам. Им самим, проворовавшимся америкосам, непонятно, как существовать со своими долгами. Тяжелые времена начинаются в Финляндии. Но ее руководители сами уничтожили привилегированное положение страны.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707478800


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