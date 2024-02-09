Перезагрузка или "шило на мыло"? Командующих ВСУ меняют не в Киеве, а в Вашингтоне, - Владимир Малышев

15:51 09.02.2024 09.02.2024

Перезагрузка или "шило на мыло"?

"Я назначил генeрал-полковника Сырскoго главнокомандующим Вооруженными cилами Украины", – объявил в четверг вечером глава киевского режима Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Разговоры и пересуды насчет увольнения главнокомандующего Валерия Залужного шли уже несколько дней, этого решения ждали как неизбежного, и потому его официальное принятие не вызвало сенсации.



По словам Зеленского, "с сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда". "Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии", – заявил президент, добавив, что "команду перезагрузки" Сырский представит в ближайшие дни.



По словам Зеленского, в ближайшие дни "на столе должен появиться реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив".



Однако едва Зеленский объявил об отставке Залужного, как большой комментарий на эту тему тут же появился на сайте главного информационного рупора администрации США – газеты New York Times. Как видно, заготовка была сделана заранее.



А глава киевского режима, прежде чем сообщить гражданам Украины и армии о замене генерала, "согласовал" это решение с Вашингтоном.



"Переворот, – пишет газета, – произошел в опасный момент для Украины в войне, на фоне усиления российских атак, скептицизма в Соединенных Штатах по поводу предоставления помощи Киеву и напряженности между гражданским и военным руководством Украины. Осталось неясным, ушел ли в отставку или был уволен с должности генерал Залужный, широко популярный в украинских вооруженных силах и обществе".



Объясняя случившееся, NYT отмечает, что "трения между президентом и генералом нарастали с самого начала войны и представляли собой соперничество, по большей части скрытое от общественности на фоне военных успехов. Раскол углубился прошлой осенью, когда генерал Залужный опубликовал эссе, в котором объявил борьбу в тупике, что противоречит постоянным и обнадеживающим заявлениям Зеленского о прогрессе.



Совсем недавно, эти двое публично разошлись во мнениях по поводу украинского плана по привлечению до полумиллиона человек для пополнения армии в качестве противодействия новым наземным атакам России в восточном регионе Донбасса.



Хотя украинцы по-прежнему в подавляющем большинстве поддерживают борьбу против полномасштабного вторжения России, ожидается, что мобилизация будет непопулярна. Многие мужчины, которые намеревались стать волонтерами, уже сделали это.



При этом газета без обиняков намекает, что "популярный Залужный" был смещен в связи с тем, что стал превращаться для Зеленского в опасного политического соперника.



"Высокий авторитет генерала Залужного в украинской общественности, – отмечает NYT, – привел к предположениям о том, что он может стать потенциальным соперником г-на Зеленского на будущих выборах, что побудило некоторых в стране рассматривать их как политических соперников".



С не меньшей оперативностью отреагировал на увольнение Залужного и другой куратор киевского режима – Лондон. "Президент, – сообщила о решении Зеленского газета Guardian, пытаясь изобразить, будто между военными и политическим руководством Киева никакого раскола не произошло, – опубликовал свою фотографию с Залужным рядом со следующим заявлением: "Я поблагодарил его за два года защиты Украины. Мы обсудили обновление, которого требуют вооруженные силы Украины. Также мы обсудили, кто может войти в состав обновленного руководства вооруженных сил Украины. Настало время такого обновления. Я предложил генералу Залужному остаться в команде"".



Как ни странно, новый главком ВСУ родился вовсе не на Украине, а в селе Новинки Владимирской области и только в 15 лет переехал с семьей на Украину. Судя по информации в Сети, в 1982-м году Александр Сырский поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу командиром мотострелкового взвода, а с 1993 года командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии в украинском Чугуеве. Затем стал командиром полка. Сырский продолжил обучение уже на Украине – окончил Академию вооруженных сил и Национальную академию обороны, дослужился до должности командира 72-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной в Белой Церкви.



После переворота на Украине в 2014 году Сырского назначили первым зам. начальника Главного командного центра ВСУ. Он занялся налаживаем сотрудничества Киева с НАТО. Запомнился он в связи с боями в Дебальцево, которые шли с июля 2014 года по февраль 2015 года. В "дебальцевском котле" подразделения Украины были разгромлены и понесли большие потери. Некоторые украинские офицеры винили именно Сырского в том, что попали в этот "котел". Несмотря на это, в 2016 году его назначили начальником Объединенного оперативного штаба (ООШ) ВСУ, наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени и повысили до звания генерал-лейтенанта.



Когда президентом Украины стал Владимир Зеленский, Сырский получил новый пост командующего сухопутными войсками. После начала российской спецоперации на Украине он занялся обороной Киева и в апреле 2022-го Сырскому присвоили звание Героя Украины.



С весны 2023 года Сырский "воевал" в Артемовске (Бахмуте), который украинской армии пришлось сдать. В конце мая того же года МВД России объявило его в розыск.



В России спокойно отреагировали на нынешнюю кадровую чехарду в Киеве. Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного может быть связана с официальным завершением полномочий президента Украины Владимира Зеленского.



"Время покажет, чем это закончится. Но вопрос тут, главным образом, в юридической плоскости. Президентские полномочия Зеленского завершаются, а выборов в стране нет. Возникает такой правовой вакуум и, как бы этим не пренебрегали зарубежные кураторы, они понимают, что кадровые решения, которые будут проведены Зеленским после, теряют легитимность. Отсюда и попытка сменить команду, которая была до сих пор, сделав это за месяц максимум", – сказал в интервью Лента.ру сенатор Совета Федерации Андрей Климов.



Сенатор также полагает, что теперь на Залужного решат списать все неудачи ВСУ в ходе конфликта. Он добавил, что смена руководства украинской армией вряд ли окажет серьезное влияние на дальнейшее развитие событий.



Экс-спикер парламента ДНР, политолог Андрей Пургин в свою очередь предположил в разговоре с NEWS.ru, что повышение Сырского до главкома ВСУ – это политическая игра президента Украины ради удержания власти. По его мнению, "среди украинских военных довольно много нацистов, которые мечтают о военной хунте имени Степана Бандеры".



"На власть эти люди оказывают большое давление. У Зеленского два выхода: или возглавить этот процесс, приблизив к себе нациста Буданова, или оттягивать процесс. Чтобы это делать, то есть маневрировать между явными нацистами и более мягкими, замаскированными нацистами, ему нужен Сырский", - заключил политолог.



Однако, главная причина того, почему смена командующих ВСУ не вызвала сенсации, общеизвестна: все отлично понимают, что не только украинской армией, но и киевским режимом на самом деле управляют не в Киеве, а из Вашингтона и Лондона.



Да, Зеленский, конечно, ревновал Залужного из-за того, что в опросах общественного мнения на Украине бывший главнокомандующий ВСУ опережал его в рейтингах популярности, но ведь Залужный преданно служил ему, как верный солдафон, и никогда открыто на власть не претендовал. Кстати, именно потому, что тоже отлично понимал – выбирать нового президента Украины, если такое и произойдет, все равно будут не на Украине, а те, кто в свое время протащил бывшего комика на этот пост после кровавого Майдана, который устроили в Киеве западные спецслужбы. Ведь недаром же буквально за пару дней до того, как Зеленский объявил о назначении Сырского, в Киеве оперативно побывала курирующая в Вашингтоне Украину помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Именно от нее, как видно, и было получено разрешение, или, точнее, указание на замену Залужного, которого ранее западная пропаганда усиленно пиарила, как "спасителя Украины".



И, вот сегодня распиаренный "спаситель" оказался не нужным и списан в утиль. Как завтра станет ненужным и сам Зеленский.



Словом, замена Залужного на Сырского – это никакая не смена курса и не "перезагрузка", а попросту замена "шила на мыло". Агонию киевского режима и ВСУ уже ничем не остановить.



В конце января Служба внешней разведки РФ сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отметили в СВР. Источник - столетие

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