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Западные НПО в Центральной Азии: с беконовым рылом – в лавашный ряд, - Рената Алимова
16:49 09.02.2024

09.02.2024 | РЕНАТА АЛИМОВА

Попытки откровенного вмешательства в дела государств региона встречают растущее отторжение

Восток, как известно, дело тонкое. Всем здравомыслящим людям давно уже понятно: на пространстве от Ближнего Востока до Центральной Азии действуют особые правила в отношении целого списка социальных явлений. Каждое из государств региона выработало свою индивидуальную модель развития, зачастую представляющую собой весьма причудливую смесь новейших достижений технологического прогресса и современных подходов к политико-экономическим процессам с этнорелигиозными особенностями и многовековыми традициями.

Любая разумная сторона, нацеленная на долгосрочное плодотворное сотрудничество с восточным партнером, должна отдавать себе отчет в этих особенностях, понимать и относиться к ним с должным уважением. Когда в ход или решение внутренних вопросов на Ближнем ли Востоке, в Центральной ли Азии пытаются вмешаться третьи стороны в виде сугубо светских государств с агрессивно навязываемыми либеральными установками, это по меньшей мере вызывает непонимание.

Такое неприятие зачастую вызывают расплодившиеся при поддержке американских и европейских государственных и частных структур активисты, пропагандирующие прогрессивные с точки зрения Запада установки на разрушение веками сформированного уклада, поддержку нетрадиционных форм отношений, занимающиеся историческим мифотворчеством и навязыванием "прогрессивного" образа жизни.

Еще большее непонимание, если не отторжение, вызывает у преимущественно мусульманского населения восточных стран деятельность на их территории псевдорелигиозных неправительственных организаций, действующих под флагом христианства, а по сути напоминающих секты сомнительного качества. Таких, как, скажем, функционирующая на постсоветском пространстве при поддержке запрещенного в России USAID (куда без нее?) организация Younglife. В Кыргызстане основной ее аудиторией стали российские релоканты и граждане-немусульмане, т. е. люди, наиболее восприимчивые к влиянию антиправительственной и религиозной пропаганды, потенциальные участники акций протеста.

Неудивительно, что в странах Центральной Азии медленно, но верно, нарастает раздражение от навязчивых попыток западных партнеров влезть с ногами совершенно не в свои дела. Показательным примером этому стало появление в Кыргызстане законопроекта об обязательной финансовой подотчетности НПО и НКО, действующих на территории республики при поддержке из-за рубежа, а также судебные разбирательства в отношении представителей СМИ по факту их причастности к подрывной деятельности и призывам к массовым беспорядкам.

Удивительно другое. Ни в США, ни в Европе не считали этого дипломатично сформулированного намека на необходимость умерить свою пропагандистскую прыть. Напротив, решения Бишкека были встречены на Западе волной возмущенной критики и обвинений в бесчеловечности и негуманности власти, поучений и прямых указаний немедленно все исправить. Такие упреки прозвучали как на уровне Европарламента и Госдепа США, так и со стороны организаций, непонятно почему возомнивших себя компетентными в вопросах внутренней политики независимого государства.

После мощной "информационной артподготовки" в конце января в Бишкеке высадился десант департамента по санкциям МИД Великобритании. На протяжении двух дней члены британской делегации проводили "воспитательные беседы" с национальными ведомствами, ответственными за формирование национальной экономической политики, таможенными и налоговыми службами. Британцы выразили озабоченность продолжающимся участием местных предпринимателей в контактах с Россией, назвали ситуацию "абсолютно неприемлемой для Лондона", угрожали представителями кыргызского бизнеса попаданием под вторичные санкции. При этом, как и полгода назад, все свелось к голословным обвинениям и громким поучениям: никаких конкретных фактов, подтверждающих участие киргизских компаний в параллельном импорте, а также предложений, способных изменить подход Бишкека к антироссийским санкциям у британцев не нашлось.

Делегацию Форин Офиса на этот раз сопровождали также представители юридического агентства Fieldfisher, которое специализируется на проведении аналитических исследований в области информационных технологий, финансовых услуг, энергетики и природных ресурсов в интересах государственных ведомств Великобритании. В чем заключалась истинная цель их визита, можно только догадываться, но неспроста британским посольством была организована их встреча с местными предпринимателями. Видимо, британские эксперты решили заняться обработкой еще и представителей делового сообщества, совмещая шантаж и посулы радужных перспектив сотрудничества с западными партнерами. Впрочем, возможно, речь шла просто о налаживании контактов для сбора информации об участии кыргызстанского бизнеса в обход антироссийских санкций. О шпионаже, иначе говоря.

Что тут можно сказать? Все более очевидным становится тот факт, что США больше не справляются с взятой когда-то на себя ролью мирового регулятора. Да в общем-то никогда особо и не стремились: любой конфликт на планете рассматривается Белым домом при республиканской администрации и при демократах, как способ заработка и возможность расширить влияние на международной арене.

С началом украинского кризиса заинтересованные взгляды Вашингтона и партнеров обратились на Центральную Азию, становящуюся ключевым участником глобальной игры на мировом энергетическом рынке и чья значимость в деле создания новых логистических цепочек в обход "проштрафившейся" России возросла многократно.

Неудивительно, что регион превратился в арену пока еще бескровной борьбы, которая будет иметь глубокие политические и экономические последствия. Вопрос в том, удастся ли Центральной Азии избежать превращения в очередную зону кровопролития, в интересах теряющего власть и деньги коллективного Запада.

Думается, что удастся при условии сохранения единства, недопущения раскола внутри каждого из государств и укрепления евразийской интеграции в сфере экономики и безопасности, будь то ЕАЭС, ОДКБ, ШОС или иные региональные интеграционные механизмы, не допускающие вмешательства со стороны западных чужаков.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707486540


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