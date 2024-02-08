Внутренняя и внешняя политика Киргизии в новых условиях: баланс внутри и вовне, - Ст.Притчин

20:48 09.02.2024

За последние 3–4 года Киргизия столкнулась как с острыми внутренними вызовами в виде очередного переворота, так и с внешними - в виде обострения конфликта с Таджикистаном. Из турбулентности в целом удалось выйти, хотя и внутренняя стабильность в республике зависит от хрупкого баланса. О внутренней и внешней политике Киргизии в новых условиях читайте в работе Станислава Притчина. Подробнее - в материале ia-centr.ru



Политическая система Киргизии после переворота 2020 года



В 2020 году Киргизия столкнулась с очередным острым внутриполитическим кризисом, который завершился очередным государственным переворотом. В результате переворота и политической борьбы внутри оппозиции к власти пришел С. Жапаров, которого как раз освободили протестующие из тюрьмы, где он отбывал почти десять лет.



В результате переворота в стране сложилась невиданная ранее ситуация - к власти в стране пришел тандем, состоящий из представителей северян и южан, Жапарова и Ташиева.



В самом начале после прихода к власти команды С. Жапарова было много скепсиса насчет устойчивости новой структуры. Однако постепенно ситуация стабилизировалась. В частности, С. Жапаров выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний - национализировать золоторудное предприятие "Кумтор". Это болезненная для граждан Киргизии тема с тех пор, как в проекте участвует канадская компания Centerra Gold. Ее обвиняли в нечистоплотности и массовых нарушениях, в том числе экологического характера. Киргизским властям удалось добиться национализации предприятия, хотя и ценой ухудшения инвестиционного климата в стране.



Важнейшим элементом стабильности политической системы остается устойчивость тандема Жапаров - Ташиев. Хоть и формально С. Жапаров остается выше во властной иерархии, К. Ташиев явно укреплял свои позиции с каждым годом. В частности, были расширены полномочия ГКНБ, который он возглавляет, а также в парламенте укрепила свои позиции его партия "Ата-Журт". Тандем хоть и остается устойчивым, между его полюсами идет системная борьба, что создает некоторые политические риски.



Примечательно, что после того, как Н. Шакиев из "Ата-Журт" стал спикером Жогорку Кенеша, началась масштабная кампания по расширению использования киргизского языка. В свою очередь, это, скорее всего, уменьшит использование русского языка в республике.



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Внешняя политика в новых условиях



Главным внешнеполитическим вызовом для республики стал пограничный конфликт с Таджикистаном. Дело даже дошло до применения тяжелых систем вооружений и эвакуации более сотни тысяч мирных жителей. Переговорный процесс проходил тяжело и несколько раз срывался из-за очередной эскалации. Сторонам в итоге удалось договориться о механизмах недопущения столкновений на границе, и идет сложный переговорный процесс непосредственно по демаркации.



На этом фоне успешнее выглядит процесс демаркации границы с Узбекистаном. Разрешения этого вопроса удалось добиться, несмотря на сопротивление оппозиции. Спорный участок под Кемпир-Абадским водохранилищем остался под контролем Ташкента. При этом управлением плотиной займется совместная компания.



В Киргизии также приступили к практической подготовке проекта железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан. Киргизская часть маршрута будет проходить через южные регионы республики. Однако высока вероятность, что Киргизии придется обратиться за кредитами, в первую очередь к Китаю. Это увеличивает риски, связанные с высоким уровнем задолженности республики.



После начала СВО большее внимание к Киргизии начали проявлять США. Больше всего в Вашингтоне беспокоит вопрос содействия России в обходе санкций со стороны Бишкека. США даже предупреждали о введении вторичных санкций против Киргизии.



Таким образом, в условиях масштабных изменений в системе международных отношений во внутренней и внешней политике Киргизии наблюдается относительная стабильность, но при этом существуют факторы риска. Внутриполитическая система зависит от устойчивости правящего тандема. Во внешней политике Киргизия продолжает диверсифицировать связи, что также сопровождается некоторыми рисками, связанными с госдолгом и возможными санкциями.



Полную версию главы "Киргизия в поиске политической стабильности в условиях внешнеполитической турбулентности" читайте в монографии коллектива авторов ИМЭМО РАН "Постсоветские государства на современном этапе: внутриполитическая динамика и поиск путей развития".

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2024/Post-SovietStates-Solovyev.pdf