 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.02.2024
22:57  Моди молит Раму. Фактор индуизма в мировом параде суверенитетов, - Андрей Мельников
21:17  России следует пристально наблюдать за новым правительством Казахстана, - Роман Юнеман
21:10  Понты погубили сборную Узбекистана в четвертьфинале Кубка Азии
21:08  Запад готовит пакости к выборам Президента России, - В.Михеев
21:00  Идеальный выбор Зеленского: янычар во главе вермахта Украины, - Сергей Лесков
20:56  Битва при Политимете: крупнейшее поражение армии Александра Македонского (уроки ЦАистории), - А.Клейменов
20:55  Хождение по мукам. Блинкен в очередной раз совершил турне по Ближнему Востоку, - К.Логинова

20:51  Клановый фактор в управлении и становлении Туркменистана
20:48  Внутренняя и внешняя политика Киргизии в новых условиях: баланс внутри и вовне, - Ст.Притчин
16:49  Западные НПО в Центральной Азии: с беконовым рылом – в лавашный ряд, - Рената Алимова
15:51  Перезагрузка или "шило на мыло"? Командующих ВСУ меняют не в Киеве, а в Вашингтоне, - Владимир Малышев
15:47  Турция: западный финансовый прессинг на Россию будет только нарастать, - Дм.Нефедов
14:40  Андрей Бунич: НАТО не спасет Финляндию от социалистической революции
13:11  В Астане переименовали улицу Гейдара Алиева. Больше не актуально?
13:03  Президент Монголии Хурэлсух принял вице-премьера России в почетной юрте
12:53  Казахстан. Дойдет ли море до Аральска: что для этого делают
12:47  Вышел в свет сборник эссе В.Катасонова "Роман Джорджа Оруэлла "1984" и современность"
09:20  Байдена обвинили в утере сверх-секретных документов. Работал дома...
08:14  Деятельность спецслужб США в Китайской Республике в годы гражданской войны (1927–1950 гг.), - Я.Левин
07:59  Сенат США проголосовал за пакетное выделение "помощи" Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов
07:53  В Ираке готовятся мстить США, - Эльнар Байназаров
04:22  Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
02:01  Россия и Иран перешли на расчеты в нацвалютах
01:51  Шеф управления транспорта Ташкента Джураев задержан за хищения и должностной подлог
01:49  Каким будет пятый президентский срок Ильхама Алиева
00:46  Опасаться ли алматинцам повторного схода оползня
00:38  Как в Азербайджане прошли президентские выборы, - Игорь Кармазин
00:35  Украинское Зазеркалье: фантазии Зеленского и правда истории, - И.Шумейко
00:26  Иран втягивает Афганистан в войну против Израиля, - НГ
00:14  Ветеранов армии США преследует "тихий убийца" – рак, - В.Прохватилов
00:00  Украинские футболисты из-за "политики" отказались играть с клубами из ЦентрАзии
Четверг, 08.02.2024
23:35  Эрдоган пользуется Россией в двух формах
21:43  Сеймур Херш: подрывом "Северных потоков" США вбили клин между Россией и Европой
21:42  США пытаются разгадать трюки Путина и Кима: Москва и Пхеньян запутали Америку
21:34  Рамзан Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени
20:56  Путин отменил-таки совершенно неуместный визит в Стамбул
19:43  Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ русского Александра Сырского
18:22  Президенту Киргизии пришло письмо из США. Блинкен беспокоится за киргизское гражданское общество, - "Къ"
17:25  В Узбекистане не отказываются от поворота сибирских рек
17:17  Купят ли Ротшильды Кыргызстан?
17:11  В Казахстане продолжают арестовывать "кантарских мятежников" из ОПГ "Армана Дикого"
17:01  В парламенте Казахстана ввели обязательный масочный режим
16:51  "Красная дорожка" для Запада. Опасные игры элит ЦентрАзии,- С.Кожемякин
16:48  Железной дороге через Афганистан нашли инвестора
15:07  Искусственный интеллект уничтожает СМИ, - Джим Альбрехт
15:05  Авдеевский котел: Время у ВСУ истекает, в русский плен могут попасть 10 тысяч бандеровцев
12:11  Ильхам Алиев по предварительным результатам набрал 92,1% голосов, - данные ЦИК
12:04  Взрывы накануне выборов. В Пакистане погибло более 20 человек
11:28  Чешские "вампиры" снова атаковали Белгород. А Чехия... резко увеличила закупки российского газа
10:59  Миллиардер из списка Forbes Анисимов отказался от российского гражданства. Крысы-дзюдоисты бегут...
10:56  Почему не следует ждать "техасскую народную республику", - В.Рюмшин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Внутренняя и внешняя политика Киргизии в новых условиях: баланс внутри и вовне, - Ст.Притчин
20:48 09.02.2024

За последние 3–4 года Киргизия столкнулась как с острыми внутренними вызовами в виде очередного переворота, так и с внешними - в виде обострения конфликта с Таджикистаном. Из турбулентности в целом удалось выйти, хотя и внутренняя стабильность в республике зависит от хрупкого баланса. О внутренней и внешней политике Киргизии в новых условиях читайте в работе Станислава Притчина. Подробнее - в материале ia-centr.ru

Политическая система Киргизии после переворота 2020 года

В 2020 году Киргизия столкнулась с очередным острым внутриполитическим кризисом, который завершился очередным государственным переворотом. В результате переворота и политической борьбы внутри оппозиции к власти пришел С. Жапаров, которого как раз освободили протестующие из тюрьмы, где он отбывал почти десять лет.

В результате переворота в стране сложилась невиданная ранее ситуация - к власти в стране пришел тандем, состоящий из представителей северян и южан, Жапарова и Ташиева.

В самом начале после прихода к власти команды С. Жапарова было много скепсиса насчет устойчивости новой структуры. Однако постепенно ситуация стабилизировалась. В частности, С. Жапаров выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний - национализировать золоторудное предприятие "Кумтор". Это болезненная для граждан Киргизии тема с тех пор, как в проекте участвует канадская компания Centerra Gold. Ее обвиняли в нечистоплотности и массовых нарушениях, в том числе экологического характера. Киргизским властям удалось добиться национализации предприятия, хотя и ценой ухудшения инвестиционного климата в стране.

Важнейшим элементом стабильности политической системы остается устойчивость тандема Жапаров - Ташиев. Хоть и формально С. Жапаров остается выше во властной иерархии, К. Ташиев явно укреплял свои позиции с каждым годом. В частности, были расширены полномочия ГКНБ, который он возглавляет, а также в парламенте укрепила свои позиции его партия "Ата-Журт". Тандем хоть и остается устойчивым, между его полюсами идет системная борьба, что создает некоторые политические риски.

Примечательно, что после того, как Н. Шакиев из "Ата-Журт" стал спикером Жогорку Кенеша, началась масштабная кампания по расширению использования киргизского языка. В свою очередь, это, скорее всего, уменьшит использование русского языка в республике.

Читайте также: Какие механизмы обеспечения безопасности эффективны в ЦА?

Внешняя политика в новых условиях

Главным внешнеполитическим вызовом для республики стал пограничный конфликт с Таджикистаном. Дело даже дошло до применения тяжелых систем вооружений и эвакуации более сотни тысяч мирных жителей. Переговорный процесс проходил тяжело и несколько раз срывался из-за очередной эскалации. Сторонам в итоге удалось договориться о механизмах недопущения столкновений на границе, и идет сложный переговорный процесс непосредственно по демаркации.

На этом фоне успешнее выглядит процесс демаркации границы с Узбекистаном. Разрешения этого вопроса удалось добиться, несмотря на сопротивление оппозиции. Спорный участок под Кемпир-Абадским водохранилищем остался под контролем Ташкента. При этом управлением плотиной займется совместная компания.

В Киргизии также приступили к практической подготовке проекта железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан. Киргизская часть маршрута будет проходить через южные регионы республики. Однако высока вероятность, что Киргизии придется обратиться за кредитами, в первую очередь к Китаю. Это увеличивает риски, связанные с высоким уровнем задолженности республики.

После начала СВО большее внимание к Киргизии начали проявлять США. Больше всего в Вашингтоне беспокоит вопрос содействия России в обходе санкций со стороны Бишкека. США даже предупреждали о введении вторичных санкций против Киргизии.

Таким образом, в условиях масштабных изменений в системе международных отношений во внутренней и внешней политике Киргизии наблюдается относительная стабильность, но при этом существуют факторы риска. Внутриполитическая система зависит от устойчивости правящего тандема. Во внешней политике Киргизия продолжает диверсифицировать связи, что также сопровождается некоторыми рисками, связанными с госдолгом и возможными санкциями.

Полную версию главы "Киргизия в поиске политической стабильности в условиях внешнеполитической турбулентности" читайте в монографии коллектива авторов ИМЭМО РАН "Постсоветские государства на современном этапе: внутриполитическая динамика и поиск путей развития".
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2024/Post-SovietStates-Solovyev.pdf

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707500880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Поставленные президентом страны задачи - в центре внимания депутатов
- Законодательная поддержка курса Президента – главный приоритет фракции AMANAT
- Противодействие коррупции в социальной сфере обсудили в Мажилисе
- Нацхолдинг "QazBioPharm" увеличит объемы производства сельскохозяйственных препаратов
- Антикор дополнительно возвратил 44,6 млрд тенге
- МВД: Задержание членов ОПГ, находящихся в розыске
- Задержан подозреваемый совершении мошенничества в особо крупном размере
- МВД задержало лидеров и активных членов ОПГ
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  