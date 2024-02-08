Клановый фактор в управлении и становлении Туркменистана

20:51 09.02.2024

Клановый фактор в руководстве всех стран ЦА без исключения остается заметным. В каких-то странах он проявляется ярче, в других - менее заметно. Клановый фактор влияет не только на кадровые решения, он может определить характер становления государства и даже нации. О роли кланового компонента в становлении государственности Туркменистана и руководстве республики читайте в статье Шохрата Кадырова. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



