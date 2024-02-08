Хождение по мукам. Блинкен в очередной раз совершил турне по Ближнему Востоку, - К.Логинова

20:55 09.02.2024 Его попытка номер пять: Блинкен в очередной раз совершил турне по Ближнему Востоку

США по-прежнему хотят добиться перемирия в Газе



Ксения Логинова



Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил пятый визит на Ближний Восток с начала военного конфликта в секторе Газа. Вначале он посетил Саудовскую Аравию, потом Египет и Израиль. Его главная цель - добиться нового соглашения о прекращении огня и освобождения заложников, похищенных движением ХАМАС. Однако если палестинцы стремятся к постоянному перемирию, то Израиль на это не согласен, власти страны хотели бы освободить заложников из Газы, а через два месяца возобновить военную кампанию против ХАМАС. Подробности - в материале "Известий".



По стопам Киссинджера



"Турне Блинкена почти аналогично тому, что совершил [бывший госсекретарь США] Генри Киссинджер накануне Войны Судного дня в 1973 году. Вопрос в том, будет ли оно таким же успешным, как у Киссинджера, или нет?" - задается вопросом арабское издание Asharq Al-Awsat.



Накануне советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "сделка по освобождению заложников отвечает интересам национальной безопасности США, она приведет к паузе в боевых действиях, которая позволит оказать помощь людям в Газе".



"Ни для кого не секрет, что администрации Байдена нужны победы на внешнеполитическом фронте. Причем любые и как можно скорее. Но часики тикают - до ноября осталось не так много времени", - говорится в публикации.



Накануне визита глава Госдепа поручил своим сотрудникам разработать варианты возможного признания палестинского государства. Как пишет американский портал Axios, рассматриваются несколько вариантов. Среди них отказ препятствовать Совбезу ООН принять Палестину в качестве полноправного государства-члена, двустороннее признание Палестины и поощрение других стран признать Палестину.



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Глава британского Форин-офиса Дэвид Кэмерон также сообщил о готовности Лондона рассмотреть признание палестинского государства. Однако при этом подчеркнул главное условие для принятия подобного решения - "после прекращения огня в секторе Газа лидеры радикального движения ХАМАС должны покинуть анклав".



Перед приездом американского госсекретаря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с речью, которая больше была адресована американцам, чем собственным гражданам. "Израиль - суверенное государство. Мы высоко ценим поддержку, которую мы получили от администрации Байдена с начала войны. Но это не означает, что у нас нет разногласий", - сообщил он.



"Что же будет дальше, учитывая тот факт, что половина граждан США считает, что Израиль "зашел слишком далеко" в войне в Газе?" - сообщает издание.



Недавний опрос, проведенный Associated Press совместно с Национальным центром исследования общественного мнения при Чикагском университете (NORC), показал, что 50% американцев уверены, что Израиль в секторе Газа "зашел слишком далеко". Еще два месяца назад этот показатель был на 10% ниже.



Также опрос показал, что если раньше 44% американцев считали Израиль союзником, который разделяет интересы и ценности США, то сейчас этот показатель достигает 35%.



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Мирное соглашение с Эр-Риядом



Администрацию Джозефа Байдена интересует не только достижение перемирия и освобождение израильских заложников, но и нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем. В прошлом году стороны были близки к заключению мирного соглашения, однако после 7 октября в Эр-Рияде дали понять, что потенциальное налаживание контактов и подписание мирного договора с Израилем будет зависеть от его прямых шагов по признанию Палестины.



В начале февраля появились сообщения о том, что саудовцы, заинтересованные в заключении оборонного соглашения с США в обмен на нормализацию Тель-Авива и Эр-Рияда, не будут требовать от Израиля конкретных шагов по признанию палестинского государства. Теперь достаточно принятия на себя Израилем политического обязательства двигаться в этом направлении. Это, как пишет агентство Reuters, стало бы "дипломатической победой" Байдена, что на руку ему в преддверии выборов президента.



После визита в Саудовскую Аравию Блинкен заявил, что Эр-Рияд не отказывается от нормализации отношений с Тель-Авивом, а также подчеркнул, что для улучшения диалога Израиль должен прекратить военные операции в Газе и подготовить надежные планы по созданию полноценного палестинского государства.



В союзниках противоречия есть



Самые сложные переговоры предстояли Блинкену в Тель-Авиве - в последнее время между партнерами накопились противоречия. США склоняют премьер-министра Биньямина Нетаньяху к урегулированию ситуации в Газе. Однако глава правительства Израиля отверг мирный план по сектору Газа и заявил о намерении бороться до "абсолютной победы".



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Помимо этого, он выступает категорически против любого признания палестинского государства отдельными странами или в ООН. "Я не пойду на компромисс в вопросе полного израильского контроля над безопасностью на всей территории к западу от реки Иордан - и это противоречит [идее создания] Государства Палестина", - написал он в соцсети Х.



Глава Госдепа пояснил, что подробно обсудил с Нетаньяху и руководителями служб национальной безопасности ход военной кампании, целью которой является разгром ХАМАС и "прогресс в достижении главной цели - обеспечить, чтобы 7 октября никогда не повторилось". Он добавил, что США продолжают "тесно сотрудничать с Израилем и Ливаном, прилагая дипломатические усилия к деэскалации напряженности".



"Хотя в ответе ХАМАС есть некоторые явно невыполнимые условия, мы все-таки считаем, что появляются некоторые возможности для достижения соглашения. И мы будем неустанно работать над этим, пока не добьемся своего", - пообещал Блинкен.



При этом он стал допускать резкие высказывания в адрес союзника. В частности, госсекретарь заявил, что в секторе Газа "все еще погибает невинное гражданское население и жертв по-прежнему слишком много".



Он также осудил риторику некоторых чиновников в израильской администрации, подчеркнув, что она "способствует дальнейшей эскалации конфликта" и разжигает напряженность на международном уровне.



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В лучшем случае перемирие



Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в разговоре с "Известиями" отметил, что предыдущие четыре ближневосточных турне Блинкена успехом не увенчались.



- Вряд ли можно говорить об открытых противоречиях между Госдепом США и Пентагоном, но начало операции "Страж процветания" (для защиты судов в Красном море от нападений йеменских хуситов. - Ред.) осложнило переговорный фон. Однако определенные шансы на успех сейчас имеются, так как Египет и Катар - основные посредники между Израилем и ХАМАС - проделали колоссальную подготовительную работу. А США остается только убедить стороны принять себя в качестве основного гаранта, - отметил политолог.



По словам эксперта, тут и начинается дипломатический торг. США и Израиль - стратегические союзники еще с 80-х годов, однако это партнерство ко многому обязывает, несмотря на изменения во внутриполитической конъюнктуре обеих стран.



- Стороны понимают, что дружить надо с пользой для себя, но при этом сохраняя верность базовым принципам, поэтому США и Израиль ищут компромиссный вариант, так как в Америке скоро выборы и надо учитывать настроения пропалестинского и произраильского электората, - пояснил специалист.



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Он добавил, что в самом Израиле ситуация не так проста, учитывая давление на Нетаньяху "ястребов" со стороны силовых ведомств, армии и представителей политических партий.



- При этом Нетаньху отдает себе отчет, что ресурсов у Израиля вести слишком долгую войну в широких масштабах не хватит, а значит, надо либо заручаться внешней поддержкой, либо искать какой-нибудь выход из ситуации - добить Газу и предложить новые условия, которые позволят поддерживать определенный баланс, хоть и в краткосрочной перспективе, - полагает аналитик.



Что касается признания Палестины со стороны США, то тут много нюансов и формальностей, подчеркнул Останин-Головня. США ведут диалог, также существуют представительства Палестины в США. Но возникает вопрос, какой именно Палестине оказывает определенную поддержку Вашингтон.



- С одной стороны, есть умеренный Западный берег с Палестинской национальной администрацией во главе с Махмудом Аббасом. С другой стороны, есть сектор Газа, где власть сосредоточена в руках ХАМАС, они выступают не только против существования Израиля, но и против Палестинской национальной администрации. США заявляют, что готовы поддерживать Палестину, но только умеренную - как Западный берег, - сообщил политолог.



Он отметил, что также существует вопрос - в каких границах США признают Палестину, учитывая, что палестинцы и большинство арабов требуют сделать это в границах 1967 года. Это потребует от Израиля не только освободить территорию сектора Газа, но еще уйти с Голанских высот.



По мнению собеседника, максимум в текущей ситуации - вести речь о перемирии, а не о мире.



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Нет поля для маневра



Востоковед, публицист, автор телеграм-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков считает, что в последнее время все больше возникает ощущение, что все дипломатические подвижки и попытки Израиля заключить перемирие - не более чем имитация и лишь стремление показать, что страна привержена дипломатическому урегулированию.



- Например, в Париже при участии Катара и Египта был согласован некий черновик документа по перемирию, его передали ХАМАС, который в целом высказался в положительном ключе. Однако Биньямин Нетаньяху сделал шаг назад, заявив, что боевые действия продолжатся, - пояснил политолог в разговоре с "Известиями".



Он добавил, что со всеми предложениями, которые поступают Израилю, происходит то же самое.



- Я делаю такой вывод: идет дипломатическая работа, в которой участвуют Катар, Египет, США, к ней привлечены ХАМАС и Израиль, но при этом израильский премьер прямо говорит, что он намерен расширять наземную операцию на город Рафах, расположенный на границе с Египтом, где находится погранпереход. Каир пока выступает против, - рассказал эксперт.



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Он отметил, что планы Израиля расширить зону наземной операции уже обрастают слухами. Первый из них заключается в том, что Израиль требует от Египта оказать давление на палестинцев, чтобы те беженцы, которые находятся на юге сектора Газа, вернулись на север и израильтяне могли войти в Рафах с меньшими трудностями. Слух номер два - что израильтяне предложили египтянам переместить погранпереход из города Рафах южнее, на стык границ Израиля, сектора Газа и Египта, сообщил специалист.



- На фоне дипломатических маневров, разговоров о перемирии в прессе обсуждаются конкретные планы по продолжению и расширению наземной операции Израиля. Прозвучало заявление Нетаньяху, в котором он предрек разгром ХАМАС через несколько месяцев, отметив, что победа Израиля - "на расстоянии вытянутой руки", - отметил Онтиков.



По словам специалиста, это означает, что премьер настроен на продолжение боевых действий.



- На Нетаньяху давят радикалы, любое устойчивое прекращение огня, а уж тем более вывод израильских войск из Газы, скорее всего, будет стоить ему кресла премьера, а возможно, и свободы. Он это прекрасно понимает. К тому же сам глава правительства надавал много обещаний о ликвидации ХАМАС, отступиться от которых будет тяжело, - подчеркнул аналитик.



Онтиков добавил, что если говорить об устойчивом режиме прекращения огня, то такого рода договоренность должна включать в себя железобетонные гарантии для Нетаньяху, что он сохранит за собой пост премьера.



- В таком случае откроется окно возможностей для перемирия, прекращения огня и даже вывода войск Израиля из сектора Газа. Не вижу для Нетаньяху поля для маневра, чтобы он как-то мог сойти с нынешней дороги, предполагающей продолжение боевых действий и движение в сторону эскалации, - подытожил собеседник "Известий". Источник - Известия

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