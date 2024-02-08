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Битва при Политимете: крупнейшее поражение армии Александра Македонского (уроки ЦАистории), - А.Клейменов
20:56 09.02.2024

Не такой уж и непобедимый: самое тяжелое поражение греко-македонского войска Александра

Александр Македонский - один из величайших полководцев в истории. Его победы при Гранике, Иссе, Гавгамелах, Гидаспе, осада Тира до сих пор считаются шедеврами военного искусства. Безусловно, его поход не мог обойтись без поражения, учитывая его размах. Первое и единственное поражение армия Александра потерпела в Средней Азии. Хоть Александр и не сам лично руководил отрядами, потерпевшими поражение, это оказало на него сильное влияние. Подробнее о крупнейшем поражении армии Александра читайте в статье Александра Клейменова. Подробнее - в материале ia-centr.ru

Ситуация в Средней Азии накануне сражения при Политимете

К 329 г. до н. э. армия Александра Македонского уже контролировала всю Согдиану и Бактрию. У берегов Сырдарьи началось строительство последней Александрии - Александрии Эсхаты (современный г. Худжанд).

В этот же период в Согдиане, а затем и в Бактрии начинается восстание, которое возглавляли те же люди, которые передали Александру бактрийского сатрапа Бесса, - Спитамен и Датаферн. Александру поначалу хоть и удалось подавить очаги сопротивления, со временем ситуация начала ухудшаться.

Ситуация осложнялась противостоянием со скифами, владения которых простирались по другую сторону Сырдарьи. Скифы активно пользовались сложной ситуацией в тылу основных войск Александра в связи с восстанием.

До Александра вскоре дошла весть о том, что Спитамен вместе с восставшими двигается в сторону Мараканды (Самарканда).

Данное обстоятельство поставило Александра в крайне сложное положение. С одной стороны давили скифы, с другой - перспектива потерять одновременно столицу Согдиану и важнейший узел коммуникации, что могло оставить основные силы отрезанными, без снабжения.

Александр решил направить для деблокирования Мараканды экспедиционный корпус под командованием Карана, Андромаха, Менедема, а также с сопровождением переводчика Фарнуха.

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Оценка сил перед сражением

Предполагается, что Спитамен осаждал Мараканду войском из около 2500–3000 бактрийских всадников. Возможно, среди его армии были также согдийцы и кочевники с ближайших регионов. Гарнизон Мараканды составлял около 1000 воинов.

Экспедиционный корпус, отправленный Александром, по разным данным, насчитывал около 2300 воинов, в основном наемников. В составе корпуса была как пехота, так и кавалерия. Предполагается, что Фарнух, наименее сведущий в военных делах среди командиров, формально обладал наибольшими полномочиями. Это показывает, что Александр допускал и невоенный способ деблокирования Мараканды.

Необходимо отметить, что ранее греко-македонское войско уже сталкивалось с подобной ситуацией, когда сатрап Арии Сатибарзан поднял восстание, что могло привести к утрате Герата. Восстание удалось подавить экспедиционным корпусом. К тому же важную роль сыграла личная битва между Сатибарзаном и македонским военачальником Эригием, где персидский сатрап был убит. Арийцы сдались после смерти своего правителя.

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Сражение у Политимета и последствия

Как только до Спитамена дошла весть о выдвижении экспедиционного корпуса, он снял осаду и покинул пределы Мараканды. То есть греческие отряды справились со своей основной задачей - снятие осады города. Однако командиры решили преследовать Спитамена дальше. Спитамен тем временем двигался вдоль реки Политимет (Зеравшан).

Спитамен остановил отступление около Фараба и Чарджоу у пустыни Кызылкума, недалеко оттуда простирались земли скифов. Приблизившись к этим местностям, греко-македонский корпус заметил отряды скифских кочевников и без всякой необходимости напал на них. Ситуацией воспользовался Спитамен и направил свои легкие отряды конных лучников на противника, что застигло его врасплох.

Поначалу бактрийцы уклонялись от прямого столкновения, ограничившись постоянной стрельбой из луков, от чего потери противника стремительно увеличивались. Андромах, руководитель одним из отрядов кавалерии, решил, сохранив построение, отступить к реке Политимет, где находился лес. Там греческие командиры могли эффективнее воспользоваться пехотой.

Однако организованно отступить не получилось. Увидев отступающую к лесу конницу (отряд Карана поспешил увести конницу скорее), пехотинцы в панике начали отступать за ними, построение было нарушено полностью. Отступающая пехота была настигнута конницей Спитамена, окружена и уничтожена. Потери экспедиционного корпуса составили более 2000 воинов, масштабы - беспрецедентные для армии Александра и для одного сражения.

Одними из главных причин такого катастрофического исхода часто называют следующие факторы:

- Александр приказывал своим отрядам лишь деблокировать Мараканду, с чем они и справились. Приказа преследовать и уничтожить отряды восставших не было;

- передача общего командования человеку, мало разбирающемуся в военном деле. Богатый опыт остальных командиров не спас ситуацию.

Поражение сильно повлияло на дальнейшее поведение Александра. В количественном плане оно не сильно отразилось, так как вскоре его армия пополнилась отрядами из Греции. Однако вести о поражении, а главное, каким образом они потерпели поражение, могли деморализовать войско. Александр строжайше запретил рассказывать о том, что произошло у реки Политимет. Также Александр, не отказавшись от практики самостоятельных корпусов, отныне общее командование над ними давал исключительно проверенным военачальникам.

Восстание на этом не закончилось, а лишь усилилось. Александр в качестве мести за поражение опустошил земли у долины Политимета, убив многих жителей за их помощь восставшим. Это лишний раз подчеркивает, какое влияние оказало на него поражение и насколько он опасался повторения подобного.

Полную версию статьи "Битва при Политимете: крупнейшее поражение армии Александра Македонского" читайте в журнале "Вопросы истории".
https://www.academia.edu/9838882/Битва_при_Политимете_крупнейшее_поражение_армии_Александра_Македонского

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707501360


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