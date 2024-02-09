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Запад готовит пакости к выборам Президента России, - В.Михеев
21:08 09.02.2024

09.02.2024 | ВЛАДИМИР МИХЕЕВ

Возможные провокации будут жестко пресекаться

"Не секрет, что западными оппонентами выборы в России рассматриваются как возможность раскачать ситуацию в стране… для того, чтобы прагматично формировать на нашем пространстве собственные установки и их реализовывать. Конечной целью являются ресурсы – природные, человеческие, учитывая ту кризисное состояние, в котором находятся западные экономики… Для Вашингтона и для его сателлитов, на протяжении десятилетий отрабатывающих механики и техники цветных революций, так называемых майданов, подобное окно возможностей имеет особую ценность", – заявила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова. Активно готовящиеся подрывные акции, в том числе с использованием цифровых платформ, будут решительно пресекаться.

Действительно, можно было заведомо не сомневаться, что наши заокеанские заклятые друзья не преминут прибегнуть к методам информационных диверсий и мелких уличных протест-перформансов, чтобы не помешать – это было бы наивно, но хотя бы напакостить накануне и в ходе выборов Президента России.

Осознавая отсутствие действенных рычагов влияния на внутриполитическую ситуацию в стране, которой США намерены нанести "стратегическое поражение", для чего и была создана Украина в качестве "анти-России" и разработан план, аналогичный "Барбароссе", для захвата Донбасса и Крыма, американские стратеги предполагают применить тактику "тысячи порезов".

Самое дешевое средство – отказать в легитимности результатов народного волеизъявления. Это служит лишним примером того, что их "терзают смутные сомнения" в собственной способности привести к власти в Кремле своего ставленника. Подтверждение? В ноябре 2021 года двое конгрессменов, Стив Коэн и Джо Уилсон, состряпали проект резолюции, согласно которой Соединенные Штаты не признают Владимира Путина Президентом России, если он решит баллотироваться на новый срок и победит на выборах 2024 года.

3 февраля поступило сообщение, что член Европейского парламента от Эстонии Рихо Террас распространил обращение с призывом не признавать итоги выборов Президента России. Подметное письмо подписали депутаты от Эстонии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии – всего 29. В сравнении с общим числом европарламентариев, их 705, подписанты смотрятся горсткой маргиналов, способной, впрочем, размножиться в дальнейшем.

Идущая впротивоход

Стоит задаться риторическим вопросом: могут ли неоконсерваторы и неоглобалисты воздержаться от обычной для них практики вмешательства в выборы в странах, где им ранее удавалось или, напротив, не удавалось привести к власти управляемых дистанционно марионеток? Ответ очевиден.

Россия выглядит в глазах бывших и нынешних метрополий как абсолютно возмутительный пример непокорного субъекта международных отношений, потому что никогда в своей истории – в отличие, скажем, от Индии, Китая, Бразилии и Южной Африки – не была ни колонией, ни полуколонией. И поэтому Россия, провозгласившая при Владимире Путине курс на восстановление своего исконного суверенитета и на постчубайсовскую деколонизацию, представляет собой вызов для западной демократуры.

Кормовая база паразитического капитализма неуклонно сужается. Транснациональная олигархия, как это объясняет историк и социальный философ Андрей Фурсов, "стремится искусственно создать мировой голод, запустить новые эпидемии, чтобы довести численность населения планеты до 2 миллиардов или даже до половины миллиарда". В этих условиях Россия, идущая впротивоход обеспокоившимся сохранением своей гегемонии владетельным синьорам "колективного Запада", являет собой экзистенциальную угрозу и потому, согласно их плохо завуалированным намерениям, подлежит изничтожению.

Мотивы Запада, таким образом, читаются без труда. Конечная цель – смена власти, замена правящей элиты и политического класса на выходцев из пятой колонны и компрадорской буржуазии с перспективой расчленения страны на удельные княжества. Что касается средств достижения этой цели, то их опробованный арсенал довольно разнообразен.

Стоит ли ожидать вмешательства западных информационно-диверсионных структур в президентские выборы в России в марте 2024 года? Однозначно да, недаром китайская поговорка, основанная на опыте 5000-летней цивилизации, гласит: "Все может быть, потому что все уже было".

В марте 2022 года президент США Джо Байден во время визита в Польшу завершил одну из своих речей упоминанием Владимира Путина: "Ради бога, этот человек не может оставаться у власти" (For God’s sake, this man cannot remain in power). Позднее постоялец Белого дома пошел на попятную, заверив (непонятно кого?), что он не призывал к свержению Президента России.

Госсекретарь США Блинкен следом также дезавуировал слова своего патрона: "У нас нет стратегии смены режима в России – или где-либо еще, если уж на то пошло" (We do not have a strategy of regime change in Russia – or anywhere else, for that matter).

Джон Болтон, консерватор с ястребиным опереньем, пробывший в администрации Трампа советником по национальной безопасности менее полутора лет (с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года), выражает мнение ультраправого крыла республиканцев. Осенью 2022 года в статье "Путин должен уйти", опубликованной онлайн-журналом "1945", он призвал сделать ставку на диссидентов внутри России, чем занимались США в пору холодной войны.

"Главное для самих россиян – усилить разногласия среди тех, кто обладает реальной властью, среди силовиков... – наставлял Болтон. – Как только слаженность и солидарность режима пошатнутся, возможны перемены" (Once regime coherence and solidarity shatter, change is possible). Перемены, по русофобствующему Болтону, тому самому, который объявил, что нитку газопровода "Северный поток – 2" взорвали сами россияне, "должны включать в себя гораздо больше, чем просто замену Путина, – весь режим должен уйти".

Быть начеку не зазорно

В ходе выборов осенью 2023 года, когда в 86 регионах России проходило голосование по кандидатурам губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований, были зафиксированы многочисленые случаи вмешательства иностранных "заинтересантов".

"В эти дни на мобильные телефоны наших хороших друзей из Общественной палаты – великолепных специалистов и правозащитников – стали поступать сообщения с угрозами и запугиваниями. Потому что они активно занимались вопросами мониторинга и наблюдения на избирательных участках", – рассказал член ЦИК Игорь Борисов.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев указал на смещение фокуса внимания западной пропаганды на подростков, на тех, кому 12 лет и кто старше, поскольку им предстоит через несколько лет участвовать в голосовании и быть кандидатами. В контексте единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре 2023 года, подчеркнул Пискарев, чужеземными информационными ДРГ "были апробированы масса методов манипулятивного воздействия на избирателей и множество технологий дестабилизации внутренней обстановки у нас в стране".

В середине декабря 2023 года комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации подготовила доклад, в котором назвала угрозы, с которыми предстояло столкнуться в ходе проведения выборов в марте:

дискредитация российской избирательной системы с последующим "непризнанием итогов выборов" от имени неких международных структур;

ужесточение так называемого санкционного нажима, затрагивающего максимально возможное число граждан России, для провокаций протестных настроений в стране;

попытки прямого вмешательства в ход выборов (фальсификации, дезинформации, кибератаки, подрывные манипуляции через социальные сети и т. д.);

создание дополнительной напряженности с использованием территорий сопредельных с Россией государств, путем целенаправленного внешнего воздействия на их органы власти и институты гражданского общества;

проведение действий террористического характера для запугивания населения (особенно в новых субъектах России).

Дракон частично обеззубел

Станут ли западные агенты влияния применять все инструменты манипулирования общественным мнением, в том числе теми, какими отметилась в 1996 году обслуживавшая Бориса Ельцина команда американских политтехнологов, на мартовских выборах? Скорее всего, попытаются, но в итоге – с минимальным успехом. Почему?

По советам американцев Борис Ельцин пустил тогда в ход весь свой административный, практически ничем не ограниченный ресурс. Исполнительная власть проводила, как пишет автор журнала "Мировая политика", "черные операции" (black operations). Либо просто запрещала митинги и пресс-конференции оппозиции, либо срывала их путем объявления ложных дат; отменяла в регионах бронирование гостиниц для Геннадия Зюганова и его волонтеров; распространяла алармистские агитационные материалы, которые приписывали авторам из предвыборного штаба коммунистов; распускали пугающие слухи, в частности, что Ельцин в случае проигрыша устроит государственный переворот и страна погрузится в гражданскую войну и т. д.

Помимо этого, как отмечает журнал "Мировая политика", "Ельцин и его окружение монополизировали все основные средства массовой информации, печатные и электронные, государственные и частные. Они бомбардировали россиян непрерывным и безапелляционным потоком политической рекламы, маскирующейся под новости, фальшивыми "документальными фильмами", слухами, инсинуациями и недобросовестными предвыборными обещаниями (uncontested barrage of political advertising masquerading as news, phony "documentaries," rumors, innuendos, and bad faith campaign promises), включая выплату заработной платы рабочим и пенсий пенсионерам, прекращение дальнейшего расширения НАТО".

Сейчас у прозападной оппозиции, включая пятую колонну и "ждунов" из несвятых 90-х годов, отсутствуют рычаги эффективного воздействия на настроения колеблющихся и даже не совершивших релокацию "испуганных патриотов", чтобы побудить их включиться в раскачивание лодки в общенациональном масштабе. Протест-перформансы могут случиться, поскольку находятся персонажи, кто либо по убеждению, либо по нужде (на соровские деньги) готовы продемонстрировать публично свое диссидентство. Но это будет носить локальный характер и выглядеть довольно опереточно.

В условиях полугорячей фазы войны с НАТО на украинском ТВД самым весомым мнением, положенным на чашу весов на мартовских президентских выборах, будут обладать те, кто поддерживает провозглашенный Владимиром Путиным курс на защиту жизни и интересов наших граждан, в том числе и на освобожденных территориях, и в целом – на восстановление полноценного и многопрофильного суверенитета России.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707502080


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