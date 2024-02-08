Понты погубили сборную Узбекистана в четвертьфинале Кубка Азии

21:10 09.02.2024

ПОНТЫ ПОГУБИЛИ СБОРНУЮ УЗБЕКИСТАНА В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ КУБКА АЗИИ

Сборная Узбекистана уступила по пенальти команде Катара в четвертьфинале Кубка Азии. Причем, не по делу.



Узбеки лучше смотрелись на поле, быстро комбинируя. Но на 27 минуте пропустили нелепый гол после глупой ошибки вратаря Юсупова. Он умудрился отбить мяч в свои ворота в безобидной ситуации.



На 65-ой минуте Хамрабеков сравнял счет. Узбеки могли спокойно добить соперника. Но упустив несколько верных моментов, явно сдали физически.



Дело дошло до пенальти. Сборная Узбекистана повела в счете. И тут "отличились" Машарипов и Абдурахманов.



. Желая покрасоваться перед телекамерами, они настолько бездарно выполнили свои попытки, что катарскому вратарю даже не пришлось бросаться. Мяч после нелепых ударов дважды закатился ему в руки.



Все было кончено.