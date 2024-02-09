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России следует пристально наблюдать за новым правительством Казахстана, - Роман Юнеман
21:17 09.02.2024

РОМАН ЮНЕМАН
9 февраля 2024

Одной из главных внешнеполитических новостей текущей недели стала внезапная смена правительства Казахстана. Хотя на самом деле она была совсем не случайна.

К прежнему составу казахского кабинета министров было много вопросов. Беспрецедентный уровень инфляции (10% в декабре 2023 года), кризис в энергетической сфере, рост неравенства доходов. Все это давно является реальностью для казахстанцев и во многом стало причиной протестов в январе 2022 года.

Две трети экономики Казахстана связаны напрямую с нефтедобычей, и это создает риски для долгосрочной стабильности страны при изменении рыночной конъюнктуры.

Помимо прочего, в Казахстане изношена коммунальная инфраструктура, исчерпан ресурс еще советских угольных ТЭЦ. Каждую зиму происходят аварии даже не на трубах в городах, а на самих теплоцентралях. Чтобы модернизировать сферу ЖКХ, нужны большие вложения, которых у Казахстана нет, а резкое повышение тарифов может привести к новым протестам.

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Президент Касым-Жомарт Токаев хорошо осознает масштаб проблемы, стоящей перед Казахстаном, а именно необходимость диверсификации экономики и прежде всего усложнения экспорта. И это в условиях уже названных проблем и геополитической напряженности.

И хотя в развитии экономики страны есть определенные успехи, ее рост все еще не соответствует заявленным президентом целям "новой экономической политики". Как найти средства на ее восстановление, уйти от нефтезависимости и обеспечить рост - вопросы, которые стоят перед Казахстаном в данный момент.

Вывести экономику Казахстана на новый уровень и одновременно с тем избежать новой волны протестов на фоне падения доходов населения - это совсем непростая задача.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен этнический русский родом из города Павлодара - Роман Скляр. Это относительно молодой чиновник, добившийся серьезных аппаратных успехов в региональных правительствах и государственных компаниях.

Эта история подарила ему минуту славы и стала поводом для спекуляции относительно того, что, ставя русского во главу правительства, Казахстан пытается постелить соломку в отношениях с Россией.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов
Но по итогу премьер-министром назначен Олжас Бектенов - экс-руководитель Администрации президента Казахстана.

Все ожидали от отставки правительства колоссальных перемен, но на деле они коснулись министерства чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, финансов и национальной экономики. И это логичный ход.

Под замену попали ключевые министры, ответственные как раз-таки за экономическую модернизацию. Кроме того, теперь министр национальной экономики стал еще и вице-премьером. В остальном было решено оставить то, что худо-бедно работает, и сфокусировать внимание на ключевых сферах.

По сути, обновление состава правительства не какая-то "революция сверху", а вынужденная мера, на которую Токаев пошел, чтобы выполнить свои обещания по модернизации экономики.

На то, чтобы переизобрести свою экономическую модель, у Казахстана очень мало времени - шесть лет до конца срока Токаева.

Ведь цель стоит амбициозней, чем просто побороть инфляцию, ликвидировать аварии в сфере ЖКХ и дефицит энергии в стране. Решения для этих проблем понятны.

Цель - увести Казахстан с дорожки зависимости от продажи нефти и, следовательно, от зависимости одновременно и от ее покупателей - стран ЕС, и от транзитера - России.

Удастся или нет - большой вопрос.

У Казахстана всегда было неплохо со стратегическим планированием, но были проблемы с исполнением. С интересом наблюдаем за Казахстаном. Усложнение экономики - то, через что России также еще предстоит пройти. Получится у казахстанцев или нет, но в любом случае для нас это будет ценным опытом.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707502620


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