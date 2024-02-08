 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Протестующие в центре Киева требуют вернуть Залужного
23:47 09.02.2024

Протестующие в Киеве требуют восстановить в должности бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Киеве протестующие вышли на акцию с требованием восстановить в должности бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил телепроект "Говорит большой Львов" в Telegram-канале.

"В Киеве на Майдане проходит акция протеста "Верните Залужного", - говорится в публикации.

Отмечается, что на место уже прибыла полиция. Судя по опубликованным СМИ фотографиям, в митинге участвуют несколько десятков человек.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и западные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и главкомом ВСУ. Так, газета The Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.

Кроме того, по данным Politico, новый главком имеет неоднозначную репутацию: военные не любят Сырского за то, что тот подвергает подчиненных опасности на поле боя. Так, он известен тем, что повел ВСУ в "мясорубку" в Артемовске, за что получил прозвища Мясник и Генерал 200.

Сам главнокомандующий, выступая с первым заявлением в новой должности, отметил, что "жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии".

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707511620


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