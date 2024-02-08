 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский отправил в отставку и начальника Генштаба ВСУ бандер-генерала Шапталу
01:47 10.02.2024

Зеленский вслед за Залужным отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ Шапталу

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке начальника Генштаба ВСУ.

Согласно заявлению, вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. О такой смене руководства ранее писали украинские СМИ.

Также Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский определился с кандидатурами своих заместителей, при этом их имена пока не называются.

Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА

Источник - МК
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