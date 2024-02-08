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|Зеленский отправил в отставку и начальника Генштаба ВСУ бандер-генерала Шапталу
01:47 10.02.2024
Зеленский вслед за Залужным отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ Шапталу
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке начальника Генштаба ВСУ.
Согласно заявлению, вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. О такой смене руководства ранее писали украинские СМИ.
Также Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский определился с кандидатурами своих заместителей, при этом их имена пока не называются.
Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА