Зеленский отправил в отставку и начальника Генштаба ВСУ бандер-генерала Шапталу

01:47 10.02.2024

Зеленский вслед за Залужным отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ Шапталу



Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке начальника Генштаба ВСУ.



Согласно заявлению, вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. О такой смене руководства ранее писали украинские СМИ.



Также Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский определился с кандидатурами своих заместителей, при этом их имена пока не называются.



Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА