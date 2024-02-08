Алиев выбрал удачный момент для победы, - Артур Аваков

07:02 10.02.2024

08.02.2024



Досрочные выборы позволили президенту Азербайджана подготовиться к возможным санкциям

Артур Аваков



В Азербайджане прошли досрочные выборы президента. 62-летний Ильхам Алиев в пятый раз стал главой государства. В этой должности он находится треть своей жизни и пробудет еще как минимум семь лет. По данным ЦИК республики, за Алиева проголосовало около 92% избирателей при явке 76,73%.



Для Ильхама Алиева это лучший результат за всю политическую карьеру. Так, в 2003 году за него проголосовали 76,86% избирателей, в 2008-м – 88,73%, в 2013-м – 84,54%, в 2018-м – 86,22%. Высокий результат можно объяснить тем, что это первые президентские выборы после возвращения Карабаха под контроль Баку. Фактически Алиев гарантировал себе победу, ликвидировав самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). Глава государства и голосовал в Ханкенди – бывшей столице НКР Степанакерте. Впрочем, абсолютный рекорд на президентских выборах все еще принадлежит его отцу Гейдару Алиеву – в 1993 году за него проголосовали 98,73% избирателей при явке в 97,6%.



Также задачу переизбрания Ильхаму Алиеву значительно облегчили шесть конкурентов, большинство из которых не в первый раз выступают в роли его "спарринг-партнеров". Кроме того, о досрочных выборах было объявлено всего за два месяца до их проведения, в то время как очередные должны были пройти в апреле 2025-го. По словам Ильхама Алиева, было три причины, по которым он решил не ждать еще год. Во-первых, Азербайджан одержал "эпохальную" победу в Карабахе. Во-вторых, если бы выборы президента прошли в 2025-м, то перед ними в отвоеванном регионе пришлось бы провести муниципальные, а это президенту кажется неправильным. В-третьих, глава Азербайджана решил, что, проводя президентские выборы после 20 лет правления, он таким образом сможет подвести хронологический итог своей деятельности.



"В победе Алиева в президентских выборах никто не сомневался", – заявил "НГ" глава Центра политических исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу. Он отметил: "Даже часть оппозиционного электората не увидела ему альтернативы. Растущая популярность Алиева была связана с обеспечением территориальной целостности Азербайджана. Он сделал то, что не смогли сделать его предшественники: он положил конец сепаратизму в Карабахе, освободил все территории от оккупации, в короткие сроки начались строительные работы, и бывшие поселенцы начали возвращаться на эти территории".



Эксперт надеется, что во время нового срока правления Алиев углубит экономические реформы и постарается улучшить благосостояние народа. "За несколько дней до выборов были повышены пенсии и зарплаты военным. Следующий шаг – повышение минимальной заработной платы. Нужно создавать новые рабочие места. Наверно, для этого Алиеву придется сформировать еще более молодой кабинет министров и провести досрочные парламентские выборы. Например, голосование можно организовать до Конференции ООН по вопросам изменения климата, которая состоится в Азербайджане в ноябре", – сказал Шахиноглу.



Докторант Карлова университета, политолог Бахруз Самадов рассказал "НГ", что не ждет от нового срока Алиева каких-то серьезных реформ. Скорее всего президент Азербайджана не станет отказываться от прежних методов правления, а переизбраться раньше времени решил из-за нестабильной международной ситуации.



"Алиев решил провести президентские выборы на пике своей популярности, в то время как будущее непонятно что сулит. Западное давление из-за конфликта с Арменией может привести к экономическим санкциям. Тогда азербайджанская экономика, зависящая от нефти и газа, будет испытывать серьезные трудности. Не случайно Алиев заявил о проведении досрочных выборов в декабре, сразу после встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О`Брайеном", – считает Самадов.