Двухпартийный консенсус: два крыла "орла" американского империализма, - Юрий Борисов

07:07 10.02.2024 10.02.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Такер Карлсон дает понять, что России не следует рассчитывать на благоразумие политического истэблишмента США



О позитивном значении для России, США и всего мира прорывного интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не написал только ленивый.



Поэтому, считая эту часть задачи полностью выполненной, позволю себе обратить внимание на другую сторону медали. А точнее на то, что заявил сам Карлсон по итогам своего общения с президентом России, касательно краеугольного вопроса "украинской" повестки дня и условий урегулирования вооруженного конфликта, оказавшийся в центре внимания собеседников.



Необходимо быть безумным, чтобы полагать, что президент России Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения текущего конфликта, заявил Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с российским лидером. "Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны", – сказал он в видеообращении по итогам интервью.



Таким образом, даже ведущий американский оппозиционный журналист, по сути дела, сводит всю проблематику в отношениях Запада с Россией к принадлежности Крыма. Дескать, Крым – однозначно российский и тот безумец, кто так не считает. Надо признать этот факт и дальше, видимо, все пойдет как по маслу.



Здесь мы должны напомнить о том, что это отнюдь не просто "Карлсон, который живет на крыше", а известный общественно-политический и медийный деятель, плоть от плоти истеблишмента, имеющий тесные связи с республиканской партией, предводительствуемой наиболее перспективным кандидатом в будущие президенты Дональдом Трампом.



Таким образом, получается, что этот самый перспективный кандидат, точку зрения которого не может не учитывать его ближайший сподвижник в медиапространстве, также исходит из того, что для решения украинского вопроса будет вполне достаточно окончательно согласится с воссоединением с Россией Крыма и Севастополя.



При этом, что характерно, г-н Карлсон ни словом не обмолвился о других регионах бывшей Украины, вошедших в состав Российской Федерации, каковой факт закреплен в Конституции РФ.



Иначе говоря, тесно связанный с республиканцами журналист подтвердил, что стоящие за ним силы действительно готовы обсуждать с Москвой украинский вопрос. Заковыка, однако, в том, что делать это они собираются только в ключе, свойственном политике США в целом и сводящемся к незамысловатой формуле: "Мое – это мое, и это не обсуждается. А вот о твоем мы еще поговорим!"



Скажем прямо – ничего нового в таком подходе нет. Как упомянуто выше, речь идет о традиционной тактике англосаксонских экспансионистов на протяжении многих веков: сначала отхватить у оппонента огромный кусок добычи, а потом торговаться с ним, предлагая вернуть назад небольшую часть захваченного с тем, чтобы остальное оставить себе.



Фактически Москве предлагается вести торг с захватчиком русских земель, при котором тот вообще ничего не потеряет, а только "великодушно" вернет с барского плеча малый процент ранее захваченного.



Более того, согласно версии Карлсона, речь идет о максимально жестком варианте такого торга, при котором все остальные новые регионы России, помимо Крыма, вообще не рассматриваются как предмет переговоров, ибо по умолчанию считаются украинскими (сиречь американскими). Предлагается рассмотреть только тему полуострова и даже, так уж и быть, закрепить его за Россией – разумеется, если она будет "хорошо себя вести" с точки зрения Вашингтона.



Мне неизвестно доподлинно, является ли это позицией той политической силы, на которую ориентируется данный американский интервьюер, или это только личная точка зрения господина Карлсона.



Однако в любом случае было бы непростительной наивностью и неоправданным благодушием с нашей стороны строить особые иллюзии по поводу некой большой разницы между двумя крыльями американского имперского орла, в той части, в которой эти крылья бросают тень как на Украину, так и на весь остальной мир.



Вполне согласен автор в этом смысле с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который недавно сказал:



"Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу. Учитывая сложившийся межпартийный консенсус в этом вопросе, было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии. Нам, по большому счету, все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США".



Pax Americana (мир по-американски) – геополитическая idées fixes практически со дня основания США



Pax Americana (мир по-американски) – геополитическая idées fixes практически со дня основания США



Разумеется, это не означает, что между двумя ведущими политическими силами Америки нет никакой разницы. Однако считать имеющиеся между республиканским "бараком" истеблишмента и "бараком" демократическим разногласия диаметрально противоположными у нас тоже нет никаких оснований.



Основное различие между ними заключается не в стратегических целях, которые в любом случае сводятся к обеспечению безусловного глобального доминирования США и построенного на их основе глобалистского "порядка, основанного на правилах", но исключительно в средствах и методах их достижения.



У нынешних хозяев Белого дома одни акценты и приоритеты, у сторонников Трампа – несколько иные. Байден озвучивает прокламации о "демократической" североатлантической солидарности и объявляет о намерении сделать ее моделью для всего остального мира. В свою очередь, Трамп, как уже открыто поговаривают в кругах европейских элит, может вообще отказаться от НАТО и свернуть участие США в других геополитических проектах.



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Европейский Союз должен принять смелые решения для защиты Украины, предвосхитив любое решение США приостановить или сократить свою военную поддержку, взывает Эммануэль Макрон… Если верить западной прессе, эти заклинания задумывались как "предупреждение Европе о том, что ей необходимо наращивать все свои оборонные усилия и готовиться к возможности того, что либо Джо Байден не сможет протолкнуть свой бюджет военной помощи режиму Зеленского через Конгресс, либо что позже в этом году он потерпит поражение на президентских выборах от изоляциониста Дональда Трампа".



Но суть так называемого "изоляционистского" подход Трампа свидетельствует скорее о том, что он считает его более перспективным для решения тех же задач, которые безуспешно пытаются разрешить его оппоненты иными способами.



Вот почему красноречивая фраза Такера Карлсона об американском подходе к решению украинской проблемы выглядит вполне беспартийной, или даже надпартийной. Потому что она в любом случае о том, что Америка намерена торговаться с остальным миром, включая Россию, только за счет их территорий, имущества и людей, но ни в коем случае не за свой счет. В этом никакой разницы между республиканцами и демократами не было и нет. Во всяком случае, журналисту Карлсону следует сказать спасибо за то, что он не оставил в этом никаких сомнений. Источник - fondsk.ru

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