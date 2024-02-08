Военные Израиля готовятся наступать на Рафах – последнее убежище палестинцев

08:13 10.02.2024

Нетаньяху поручил израильским военным разработать план эвакуации более миллиона человек из Рафаха на фоне готовящегося наступления, сообщает Zakon.kz.

Рафах – последний крупный населенный пункт в Газе, не оккупированный армией Израиля. Он быстро стал домом для огромного количества перемещенных палестинцев.



По данным ООН, в Рафахе проживает более 1,3 миллиона человек, большинство из которых перемещены из других частей сектора Газа, пишет CNN.



Расположенное на южной границе с Египтом довоенное население Рафаха, составлявшее несколько сотен тысяч человек, значительно увеличилось – около половины из 2,3 миллиона жителей территории искали убежища в городе и прилегающих районах.



Несмотря на предупреждения высокопоставленного представителя гуманитарной организации о том, что нападение на Рафах, где укрываются более миллиона перемещенных палестинцев, приведет к "кровавой бане", а также призывы ООН против принудительного массового перемещения, Израиль, похоже, полон решимости двигаться вперед, пишет Guardian.



Сообщение офиса Нетаньяху о том, что он запросил подробные планы эвакуации, а также военный план боевых действий в городе, произошло на следующий день после того, как Джо Байден назвал военный ответ Израиля в секторе Газа "чрезмерным" и заявил, что он добивается "паузы боевых действий".



В сегодняшнем заявлении Канцелярии премьер-министра Израиля говорится, что невозможно одновременно ликвидировать ХАМАС и оставить "четыре батальона ХАМАС в Рафахе".



Учитывая, что более половины Газы уже находится под приказом об эвакуации, масштабные разрушения по всей прибрежной полосе и продолжающиеся боевые действия, было неясно, куда можно безопасно переместить такое большое количество людей.



В офисе президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса заявили, что план Нетаньяху по военной эскалации направлен на изгнание палестинцев с их земель. В своем заявлении он призвал Совет Безопасности ООН принять во внимание все риски.



"Этот шаг угрожает безопасности и миру в регионе и во всем мире. Это пересекает все красные линии", – сказал Аббас на фоне готовящегося наступления.



Администрация Байдена опубликовала в четверг меморандум о национальной безопасности , в котором призывает Госдепартамент получить от стран, получающих американское оружие, письменные гарантии того, что они будут соблюдать международное право, включая предоставление гуманитарной помощи.



Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг условия прекращения огня, предложенные движением ХАМАС. Он заявил, что "абсолютная победа" Израиля в секторе Газа – это "вопрос нескольких месяцев".



Мухит Турсынали