 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 10.02.2024
08:35  Главный киргизский олигарх Раим Матраимов официально объявлен в розыск ГКНБ
08:18  Пекинские беспилотники покорили арабских шейхов и нигерийский спецназ
08:13  Военные Израиля готовятся наступать на Рафах – последнее убежище палестинцев
07:07  Двухпартийный консенсус: два крыла "орла" американского империализма, - Юрий Борисов
07:02  Алиев выбрал удачный момент для победы, - Артур Аваков
01:47  Зеленский отправил в отставку и начальника Генштаба ВСУ бандер-генерала Шапталу
00:51  Корреспондент "КП" исследовал жизнь китайской диаспоры в России

Пятница, 09.02.2024
23:47  Протестующие в центре Киева требуют вернуть Залужного
22:57  Моди молит Раму. Фактор индуизма в мировом параде суверенитетов, - Андрей Мельников
21:17  России следует пристально наблюдать за новым правительством Казахстана, - Роман Юнеман
21:10  Понты погубили сборную Узбекистана в четвертьфинале Кубка Азии
21:08  Запад готовит пакости к выборам Президента России, - В.Михеев
21:00  Идеальный выбор Зеленского: янычар во главе вермахта Украины, - Сергей Лесков
20:56  Битва при Политимете: крупнейшее поражение армии Александра Македонского (уроки ЦАистории), - А.Клейменов
20:55  Хождение по мукам. Блинкен в очередной раз совершил турне по Ближнему Востоку, - К.Логинова
20:51  Клановый фактор в управлении и становлении Туркменистана
20:48  Внутренняя и внешняя политика Киргизии в новых условиях: баланс внутри и вовне, - Ст.Притчин
16:49  Западные НПО в Центральной Азии: с беконовым рылом – в лавашный ряд, - Рената Алимова
15:51  Перезагрузка или "шило на мыло"? Командующих ВСУ меняют не в Киеве, а в Вашингтоне, - Владимир Малышев
15:47  Турция: западный финансовый прессинг на Россию будет только нарастать, - Дм.Нефедов
14:40  Андрей Бунич: НАТО не спасет Финляндию от социалистической революции
13:11  В Астане переименовали улицу Гейдара Алиева. Больше не актуально?
13:03  Президент Монголии Хурэлсух принял вице-премьера России в почетной юрте
12:53  Казахстан. Дойдет ли море до Аральска: что для этого делают
12:47  Вышел в свет сборник эссе В.Катасонова "Роман Джорджа Оруэлла "1984" и современность"
09:20  Байдена обвинили в утере сверх-секретных документов. Работал дома...
08:14  Деятельность спецслужб США в Китайской Республике в годы гражданской войны (1927–1950 гг.), - Я.Левин
07:59  Сенат США проголосовал за пакетное выделение "помощи" Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов
07:53  В Ираке готовятся мстить США, - Эльнар Байназаров
04:22  Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
02:01  Россия и Иран перешли на расчеты в нацвалютах
01:51  Шеф управления транспорта Ташкента Джураев задержан за хищения и должностной подлог
01:49  Каким будет пятый президентский срок Ильхама Алиева
00:46  Опасаться ли алматинцам повторного схода оползня
00:38  Как в Азербайджане прошли президентские выборы, - Игорь Кармазин
00:35  Украинское Зазеркалье: фантазии Зеленского и правда истории, - И.Шумейко
00:26  Иран втягивает Афганистан в войну против Израиля, - НГ
00:14  Ветеранов армии США преследует "тихий убийца" – рак, - В.Прохватилов
00:00  Украинские футболисты из-за "политики" отказались играть с клубами из ЦентрАзии
Четверг, 08.02.2024
23:35  Эрдоган пользуется Россией в двух формах
21:43  Сеймур Херш: подрывом "Северных потоков" США вбили клин между Россией и Европой
21:42  США пытаются разгадать трюки Путина и Кима: Москва и Пхеньян запутали Америку
21:34  Рамзан Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени
20:56  Путин отменил-таки совершенно неуместный визит в Стамбул
19:43  Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ русского Александра Сырского
18:22  Президенту Киргизии пришло письмо из США. Блинкен беспокоится за киргизское гражданское общество, - "Къ"
17:25  В Узбекистане не отказываются от поворота сибирских рек
17:17  Купят ли Ротшильды Кыргызстан?
17:11  В Казахстане продолжают арестовывать "кантарских мятежников" из ОПГ "Армана Дикого"
17:01  В парламенте Казахстана ввели обязательный масочный режим
16:51  "Красная дорожка" для Запада. Опасные игры элит ЦентрАзии,- С.Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пекинские беспилотники покорили арабских шейхов и нигерийский спецназ
08:18 10.02.2024

Китай уже давно торгует не пуховиками и вазами, а лучшими в мире дронами
Дмитрий Капустин

9 фев. 24

На Международной выставке беспилотных технологий UMEX, которая завершилась в Абу-Даби, главными триумфаторами стали китайцы. Они привезли в Эмираты последние новинки. И не просто так, ведь арабские шейхи давно покупают у Китая передовые военные разработки.

Скажем, ОАЭ закупили 12 реактивных учебно-тренировочных самолетов L-15 у China National Aero-Technology Import and Export Corporation (CATIC). Причем парк китайских самолетов в Эмиратах может увеличиться до 36%. На УТС готовят пилотов истребителей четвертого и пятого поколений.

ОАЭ в настоящее время 18-е в мире по объему экспорта оружия и третий крупнейший его поставщик на Ближнем Востоке после Израиля и Турции. Как пишет издание Al-Monitor, ОАЭ стремятся стать крупным региональным игроком на рынке вооружений. Однако все еще почти полностью зависят от зарубежных поставок, в том числе китайских. Так что КНР широко представлена на оружейных выставках в ОАЭ: кроме посвященной беспилотникам UMEX, это также Dubai Airshow, военно-морская NAVDEX и многопрофильная IDEX.

Китайцы обошли американцев по числу беспилотных новинок

На одном стенде - большой изящный коптер со сложенными несущими винтами, словно готовый к прыжку. На другом, в тени моделей летающих беспилотников, сложены различные торпеды. Еще больше дронов, окрашенных в серый камуфляж, подсвечиваются снизу на огромных витринах. И это лишь часть экспонатов, которые привез на эмиратскую выставку Китай, пишет побывавший на ней журналист издания Breaking Defense. Они заняли второе место по площади стендов, опережая даже США и уступая только принимающей стране.

Более 50 компаний и государственных организаций из КНР участвовали в выставке. Для сравнения: из США - всего 15.

Китайская национальная корпорация CATIC (аналог российского "Рособоронэкспорта") представила на своем стенде большую модель беспилотного вертолета AR-2000, модели БПЛА AR-36, а также дроны-мишени CS-300 T.

Как пишет Army Recognition, AR-36 - полностью автономный, маловысотный, долговечный, многоцелевой беспилотник вертикального взлета и посадки с хвостовым оперением. Он оснащен гибридной силовой установкой.

Может нести различную полезную нагрузку для выполнения задач разведки, обнаружения, слежения и наблюдения в режиме реального времени, сопровождения, мониторинга, связи и ретрансляции. Время полета дрона составляет 12 часов даже при полной загрузке. Он защищен от соленого воздуха для использования в море. На сборку и разборку требуется всего 5 минут. Модульная конструкция упрощает обслуживание. Вся система, состоящая из дрона, станции управления и упаковки, весит менее 40 кг.

Китайские дроны покупают не только на Ближнем Востоке, но и в Африке

В первый же день выставки CATIC заключила сделку на 23 млн дирхамов (более $6 млн) на поставку боевых платформ для борьбы с беспилотниками.

С госкорпорацией CATIC на выставочной площадке могла поспорить пекинская компания Poly Technologies. Она продемонстрировала на своем стенде беспилотные летательные аппараты и торпеды, а также беспилотный вертолет Flightwin, оснащенный модулями наблюдения и ракетами.

Другая китайская компания, Norinco, выставила свои товары под флагом эмиратского дистрибьютора оборонных технологий International Golden Group. Norinco показала ряд моделей ракет Blue Arrow и беспилотных летательных аппаратов с неподвижным крылом, включая BZK-005E (средневысотный дрон малой выносливости).

Издание Eurasian Times пишет, что сейчас одна из главных экспортных линеек китайских дронов - это Wing Loong. Их уже показывали на авиасалонах в Дубае, Пекине и Париже.

По словам главного инженера серии Тан Юна, в новых дронах Wing Loong уже "стандартными функциями" стали фотоэлектрическое и радиолокационное обнаружение, координация атаки и полета, навигация, планирование маршрута атаки и виртуальные датчики. Появились также функции автономного планирования задач и интеллектуальной идентификации цели.

Китай движется в направлении создания "оружейного грузовика": разведывательно-ударные дроны несут множество видов боеприпасов, действуя совместно с наземными и пилотируемыми воздушными средствами.

Интерес к китайским дронам очень высок не только на Ближнем Востоке, но и в Африке. Нигерия уже приобрела большую партию Wing Loong WL-2. Их применяют в контртеррористических спецоперациях против боевиков "Боко Харам" *.

Также крупными покупателями китайских беспилотников являются Алжир (CH-3, CH-4 и более старая модель Wing Loong-1) и Марокко (Wing Loong I, подаренные ОАЭ). Eurasian Times пишет, что китайские беспилотники привлекают африканцев их дешевизной. При том, что функциональность и надежность ничуть не хуже, чем у дронов из США и Израиля. А закупать беспилотники в Африке, где идет борьба с террористами и повстанцами, будут все больше.

* "Боко Харам", или "ИГ в Западной Африке", входит в состав "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ), решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. признанного террористической организацией, чья деятельность на территории России запрещена.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707542280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Поставленные президентом страны задачи - в центре внимания депутатов
- Законодательная поддержка курса Президента – главный приоритет фракции AMANAT
- Противодействие коррупции в социальной сфере обсудили в Мажилисе
- Нацхолдинг "QazBioPharm" увеличит объемы производства сельскохозяйственных препаратов
- Антикор дополнительно возвратил 44,6 млрд тенге
- МВД: Задержание членов ОПГ, находящихся в розыске
- Задержан подозреваемый совершении мошенничества в особо крупном размере
- МВД задержало лидеров и активных членов ОПГ
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  