Пекинские беспилотники покорили арабских шейхов и нигерийский спецназ

08:18 10.02.2024

Китай уже давно торгует не пуховиками и вазами, а лучшими в мире дронами

Дмитрий Капустин



9 фев. 24



На Международной выставке беспилотных технологий UMEX, которая завершилась в Абу-Даби, главными триумфаторами стали китайцы. Они привезли в Эмираты последние новинки. И не просто так, ведь арабские шейхи давно покупают у Китая передовые военные разработки.



Скажем, ОАЭ закупили 12 реактивных учебно-тренировочных самолетов L-15 у China National Aero-Technology Import and Export Corporation (CATIC). Причем парк китайских самолетов в Эмиратах может увеличиться до 36%. На УТС готовят пилотов истребителей четвертого и пятого поколений.



ОАЭ в настоящее время 18-е в мире по объему экспорта оружия и третий крупнейший его поставщик на Ближнем Востоке после Израиля и Турции. Как пишет издание Al-Monitor, ОАЭ стремятся стать крупным региональным игроком на рынке вооружений. Однако все еще почти полностью зависят от зарубежных поставок, в том числе китайских. Так что КНР широко представлена на оружейных выставках в ОАЭ: кроме посвященной беспилотникам UMEX, это также Dubai Airshow, военно-морская NAVDEX и многопрофильная IDEX.



Китайцы обошли американцев по числу беспилотных новинок



На одном стенде - большой изящный коптер со сложенными несущими винтами, словно готовый к прыжку. На другом, в тени моделей летающих беспилотников, сложены различные торпеды. Еще больше дронов, окрашенных в серый камуфляж, подсвечиваются снизу на огромных витринах. И это лишь часть экспонатов, которые привез на эмиратскую выставку Китай, пишет побывавший на ней журналист издания Breaking Defense. Они заняли второе место по площади стендов, опережая даже США и уступая только принимающей стране.



Более 50 компаний и государственных организаций из КНР участвовали в выставке. Для сравнения: из США - всего 15.



Китайская национальная корпорация CATIC (аналог российского "Рособоронэкспорта") представила на своем стенде большую модель беспилотного вертолета AR-2000, модели БПЛА AR-36, а также дроны-мишени CS-300 T.



Как пишет Army Recognition, AR-36 - полностью автономный, маловысотный, долговечный, многоцелевой беспилотник вертикального взлета и посадки с хвостовым оперением. Он оснащен гибридной силовой установкой.



Может нести различную полезную нагрузку для выполнения задач разведки, обнаружения, слежения и наблюдения в режиме реального времени, сопровождения, мониторинга, связи и ретрансляции. Время полета дрона составляет 12 часов даже при полной загрузке. Он защищен от соленого воздуха для использования в море. На сборку и разборку требуется всего 5 минут. Модульная конструкция упрощает обслуживание. Вся система, состоящая из дрона, станции управления и упаковки, весит менее 40 кг.



Китайские дроны покупают не только на Ближнем Востоке, но и в Африке



В первый же день выставки CATIC заключила сделку на 23 млн дирхамов (более $6 млн) на поставку боевых платформ для борьбы с беспилотниками.



С госкорпорацией CATIC на выставочной площадке могла поспорить пекинская компания Poly Technologies. Она продемонстрировала на своем стенде беспилотные летательные аппараты и торпеды, а также беспилотный вертолет Flightwin, оснащенный модулями наблюдения и ракетами.



Другая китайская компания, Norinco, выставила свои товары под флагом эмиратского дистрибьютора оборонных технологий International Golden Group. Norinco показала ряд моделей ракет Blue Arrow и беспилотных летательных аппаратов с неподвижным крылом, включая BZK-005E (средневысотный дрон малой выносливости).



Издание Eurasian Times пишет, что сейчас одна из главных экспортных линеек китайских дронов - это Wing Loong. Их уже показывали на авиасалонах в Дубае, Пекине и Париже.



По словам главного инженера серии Тан Юна, в новых дронах Wing Loong уже "стандартными функциями" стали фотоэлектрическое и радиолокационное обнаружение, координация атаки и полета, навигация, планирование маршрута атаки и виртуальные датчики. Появились также функции автономного планирования задач и интеллектуальной идентификации цели.



Китай движется в направлении создания "оружейного грузовика": разведывательно-ударные дроны несут множество видов боеприпасов, действуя совместно с наземными и пилотируемыми воздушными средствами.



Интерес к китайским дронам очень высок не только на Ближнем Востоке, но и в Африке. Нигерия уже приобрела большую партию Wing Loong WL-2. Их применяют в контртеррористических спецоперациях против боевиков "Боко Харам" *.



Также крупными покупателями китайских беспилотников являются Алжир (CH-3, CH-4 и более старая модель Wing Loong-1) и Марокко (Wing Loong I, подаренные ОАЭ). Eurasian Times пишет, что китайские беспилотники привлекают африканцев их дешевизной. При том, что функциональность и надежность ничуть не хуже, чем у дронов из США и Израиля. А закупать беспилотники в Африке, где идет борьба с террористами и повстанцами, будут все больше.



* "Боко Харам", или "ИГ в Западной Африке", входит в состав "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ), решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. признанного террористической организацией, чья деятельность на территории России запрещена.