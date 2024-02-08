Главный киргизский олигарх Раим Матраимов официально объявлен в розыск ГКНБ

08:35 10.02.2024

ГКНБ КИРГИЗИИ ОБЪЯВИЛ В РОЗЫСК РАЙЫМБЕКА МАТРАИМОВА



Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы подозревается в нарушении 169-й статьи Уголовного кодекса страны - о пособничестве ограничению свободы с насильственным удержанием.



Правоохранительные органы уже сейчас конфискуют имущество Матраимова. В казну передана недвижимость общей стоимостью $34,8 млн. Поиски незаконно присвоенных активов продолжаются: глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщает, что в пользу государства будет конфисковано все имущество бывшего чиновника.



В 2010-х Матраимов наладил схему по извлечению теневых доходов на таможне и вывез из Киргизии более $700 млн. В 2020 году он был задержан, по итогам разбирательств был признан виновным и приговорен к штрафу в 260 тыс. сомов ($3 тыс.).



В конце 2023 года, после ликвидации криминального авторитета Камчы Кольбаева, правоохранительные органы обратили на Матраимова более пристальное внимание. В день убийства Кольбаева он был вызван на допрос в ГКНБ. Позднее 92 таможенника, связанные с бывшим зампредом, были уволены с государственной службы, а Ташиев заявил, что в стране больше не будет банды Кольбаева и Матраимова.



В ноябре СМИ Киргизии начали распространять информацию о бегстве экс-таможенника за границу. Правоохранительные органы не комментировали эти сообщения. Тем не менее в январе 2024 года глава ГКНБ отметил, что Матраимов будет не криминальным авторитетом, а "простым человеком, если вернется".