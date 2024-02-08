Ташкент. Религиозный блогер Аброр Мухтор Алий арестован на 15 суток

12:11 10.02.2024

Религиозный блогер Аброр Мухтор Алий арестован на 15 суток



Суд в Ташкенте назначил 15 суток ареста религиозному блогеру Аброру Мухтору Алий (Аброру Абдуазимову) за "невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" и противодействие выполнению ими служебного долга.



