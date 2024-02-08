Абдулазиз Закиров стал муфтием Кыргызстана

12:14 10.02.2024

Бишкек (АКИpress) – Абдулазиз Закиров стал муфтием Кыргызстана, сообщили в муфтияте.



Такое решение было принято 10 февраля на внеочередном курултае мусульман Кыргызстана.



