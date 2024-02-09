Киргизии предстоит отказать США, - А.Резчиков

12:21 10.02.2024 9 ФЕВРАЛЯ 2024,



Соединенные Штаты пытаются сорвать принятие в Киргизии новой версии закона об НКО



Андрей Резчиков



США хотят помешать принятию в Киргизии поправок к закону об НКО. Опасения Вашингтона изложены в письме госсекретаря США Энтони Блинкена президенту Киргизии. В послании говорится, что "мы уже видели последствия принятия подобных законов в других странах". Почему США так волнует судьба этого законопроекта и какими будут ответные действия Бишкека?



Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо президенту Киргизии Садыру Жапарову, выразив в нем озабоченность Вашингтона по поводу поправок к закону об иностранных агентах. В случае принятия этот документ "введет обременительные гражданские и уголовные наказания для неправительственных организаций". Письмо госсекретаря датировано 17 января, но известно о нем стало только на этой неделе.



Как сообщает АКИpress, Блинкен предупреждает, что принятие законопроекта "поставит под угрозу один из величайших активов вашей страны". Закон в нынешнем виде, пишет госсекретарь, угрожает доступу граждан КР к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование через программы, осуществляемые неправительственными организациями при поддержке правительства США и международных партнеров.



"Некоторые американские партнеры по реализации настолько обеспокоены этим законом, что рассматривают возможность превентивного прекращения своей деятельности в Кыргызской Республике", – предупредил Блинкен.



По его словам, "мы уже видели последствия принятия подобных законов в других странах". "Если этот закон будет принят в его нынешней форме, мы можем столкнуться с тем, что организации гражданского общества будут оказывать мало услуг вашим гражданам", – подчеркнул госсекретарь.



Как отмечает газета "Коммерсант", изменение закона об НКО инициировала в прошлом году парламентарий Надира Нарматова, которая выступила с предложением ввести в законодательство термин "иностранный представитель" для НКО, получающих зарубежное финансирование, а также создать реестр таких организаций. Внесение в реестр будет означать, что данной организации позволено работать в стране.



Парламентарий предлагала дать властям возможность за нарушение закона в одностороннем порядке приостанавливать деятельность организации на шесть месяцев. Планируется заодно дать властям право исключать организации из этого реестра, что в большинстве случаев в результате будет приводить к их закрытию. Также сторонники законопроекта хотят запретить некоммерческим организациям принимать участие в любой политической деятельности – от расследования случаев коррупции до участия в митингах.



В конце прошлого года президент Садыр Жапаров отмечал, что страны-партнеры и международные организации выступают против данного законопроекта, который должен навести порядок с финансовой отчетностью этих организаций. В Киргизии более 30 тыс. НКО.



"Мы не хотим отобрать их деньги. Не мучаем их. Просто просим показать все открыто. Раньше все работали, не показывая открыто. Получают 100 тыс., миллионы долларов и евро и при этом не платят ни тыйына налога. Должны быть хотя бы отчисления с зарплаты в Соцфонд", – говорил президент во время одного из своих публичных выступлений.



Нарматова впервые предлагала ужесточить контроль за НКО в ноябре 2022 года, когда вынесла на общественное обсуждение поправки в законы "О некоммерческих организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)" и в Уголовный кодекс КР. Летом 2023 года появилось заключение кабинета министров с предложением доработать эту инициативу.



Также отмечалось, что к политической деятельности не должна относиться деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, соцподдержки, защиты материнства и детства и т. д. Кабмин предлагал установить четкий механизм и критерии, которые позволят определить участие некоммерческой организации в интересах иностранного источника.



По мнению авторов сайта kg24, западное сообщество подняло шум "на ровном месте" вокруг еще не принятого законопроекта. Издание называет происходящее масштабной травлей с участием более 30 стран. "США шагнули дальше всех и озвучили угрозы в отношении кыргызского народа", – говорится в материале, в котором подчеркивается, что инициатива не запрещает деятельность иностранных НКО, а лишь "предполагает введение отчетности и регистрации".



В экспертной среде полагают, что поправки к закону об НКО необходимы, а письмо Блинкена носит отчасти антироссийский характер и говорит о новом витке противостояния США и России в Центральной Азии.



"Законопроектом об иностранных агентах озабочен не только госсекретарь США Энтони Блинкен, но и многие международные организации. Блинкен в основном переживает из-за того, что принятие законопроекта якобы может отразиться на международной помощи в сфере здравоохранения, экономики и чистой энергетики. Между строчек его письма есть прозрачный намек на то, что США не хотят принятия этого законопроекта", – считает Феликс Кулов, бывший вице-президент и премьер-министр Киргизии.



"Позиция нашего руководства заключается в том, что законопроект об иностранных агентах должен быть принят.



На мой взгляд, этот закон пройдет, он нужен. НКО должны быть зарегистрированы, их деятельность должна быть открытой, нужно понимать, кто их финансирует, – продолжил спикер. – Слова Блинкена о том, что законопроект в нынешнем виде может негативно сказаться на всей ситуации в стране, – это преувеличение. Видимо, госсекретарь не читал законопроект. Позиция нашей власти, выражаясь простым языком, заключается в том, чтобы свобода слова не превратилась в свободу оскорблений и фейков".



По мнению Кулова, закон не должен использоваться для "охоты на ведьм", в нем должны отсутствовать "расширительные толкования", у НКО также должно быть право обращаться в суды. Он считает, что участие в расследовании коррупции не должно попадать под политическую деятельность, как сейчас предлагается законопроектом, а вот "призывы к участию в митингах" недопустимы, что показали революции 2005 и 2010 годов, когда массовые акции протеста превращались в мародерство.



"На мой взгляд, законопроект сыроватый, в нем есть неточные юридические формулировки, которые могут давать расширенное толкование политической деятельности. Надо конкретно перечислить и прописать, какая деятельность НКО считается политической. А то при желании можно будет придраться и к столбу, выплеснуть вместе с водой ребенка. В Уголовном кодексе уже есть статьи, которые предусматривают ответственность за конкретную политическую деятельность", – добавил собеседник.



Кулов возразил по поводу слов Блинкена о том, что некоторые американские НКО уже рассматривают возможность превентивного прекращения деятельности в республике. "Американские НКО не перестанут работать у нас. Сегодня Запад уделяет большое внимание Центральной Азии. Недаром проходят встречи высокого уровня "C5+1" среди представителей стран Центральной Азии и США. Риторика Блинкена идет в противовес России, поэтому американские НКО будут пытаться проникать сюда. Это геополитическая борьба, перетягивание канатов. Поэтому к Кыргызстану будет больше внимания со стороны западных стран", – уверен экс-премьер.



"Риторика Блинкена идет не только в противовес России. В Киргизии переплетаются интересы нескольких центров силы. Свои интересы есть у Британии, Турции и радикальных исламистов, корни которых уходят к ваххабитам",



– говорит Семен Уралов, публицист и политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050". "Я рассматриваю эту ситуацию как тест на подлинный суверенитет Киргизии. Республика очень специфическая, это в первую очередь связано с ее географией. Рядом нет страны, которая питала бы оппозиционные силы, но у этой республики ослабленная государственность с учетом прошлых "майданов". Поэтому для действующего президента принятие законопроекта об НКО – это в том числе легитимизация его власти", – считает Уралов.



По прогнозу эксперта, судьба законопроекта зависит от расклада в парламенте, "потому что в стране очень сильно влияние региональных кланов". "Политические дебаты в Жогорку Кенеш (Верховный совет) не менее жесткие, чем в Верховной раде Украины и в парламенте Молдавии. То есть впереди нас ожидают серьезные баталии. Но я думаю, что депутаты примут закон", – уверен собеседник.



Как пояснил спикер, у законопроекта две главные задачи – классифицировать все НКО, а также выявить среди них те, кто действительно занимается подрывной деятельностью. "Блинкен переживает из-за того, что в Киргизии начнется процесс отделения экологов от "шпионов". В нынешней "мутной воде" Западу легко прятать вредителей, а в новом формате все станет видно", – добавил политолог.



Что касается активности западных НКО в других республиках региона, то Уралов отметил: "В Туркменистане им не дают действовать. В Таджикистане ограничения послабее. А в Киргизии и Казахстане полный разгул, как в Молдавии, Армении или Грузии. Там НКО могут делать все что хотят", – подытожил эксперт. Источник - взгляд

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