Западное общественное мнение готовят к "потере" Украины, - Игорь Скрипка

16:38 10.02.2024

Тревожные звоночки для режима Зеленского из стана "друзей"-империалистов



10.02.2024 | ИГОРЬ СКРИПКА



Как говорят на Украине: "Щось у лісі здохло". Как известно, некоторое время назад президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что Украина не в состоянии вернуть себе Крым. Более того, он напомнил, что полуостров исторически всегда принадлежал России.



Это редчайший случай, когда западный политик сказал правду (а мы с ним полностью согласны), но еще более примечательно, что прозвучало это из уст главы одного из самых антироссийских государств, позиционирующего себя едва ли не как ближайшего и самого "искреннего" союзника Киева.



Естественно, признания (очевидного) Дуды вызвали мощное "бурление волн" в Киеве и Варшаве, польским властям и ему самому пришлось объяснятся и оправдываться, заявив, что его позиция по украинскому конфликту была "ясна с самого первого дня", присоединение Крыма к России он считает "преступлением", а глава польского МИД Сикорский указал, что "Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах".



Но, заметим, эти дипломатические формулировки отнюдь не опровергают высказанную Дудой оценку перспектив Украины по возврату Крыма и его истории. А сам глава польского государства с девятилетним "стажем" – кто угодно, но отнюдь не дилетант в политике, попавший в президентское кресло прямиком со сцены юмористического шоу.



Он отлично понимал, что и зачем говорил, как и то, что сказанное на таком уровне слово уже "назад не поймаешь". Его слова – явный сигнал, намек на то, что фактическая политическая линия его государства может кардинально поменяться уже в скором будущем.



Но куда "атмосферней" пассаж про "историю". Ведь практически все поляки убеждены в том, что Галиция, Волынь – исторические польские земли, "восточные кресы". Особенно чувствительна для польского самосознания потеря Львова – одного из главных культурных, исторических центров польского народа. Ведь еще по переписи 1931 г. поляков во Львове было 63,5% (евреев – 24,1%; украинцев – 7,8%; русин, т. е. тех галичан, которые так и не приняли навязанную "украинскую идентичность", – 3,5%).



Идея возвращения "восточных кресов" при благоприятных обстоятельствах всегда витала в польском обществе и исподволь готовилась властями, особенно с началом СВО. Ну а сейчас, видимо, в Варшаве услышали сказанное Владимиром Путиным на большой пресс-конференции по итогам года:



"Западные земли Украины? Мы же знаем, как Украина их получила. Сталин отдал после Второй мировой войны. Отдал часть польских земель, Львов и так далее, несколько областей крупных - там 10 миллионов человек проживает…



И люди, которые там живут, - многие во всяком случае, я знаю это наверняка, 100 процентов, - они хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят вернуть.



В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Не хотят - не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим".



Еще один крайне неприятный "звоночек" прозвучал для Киева из Германии. Телеканал ZDF показал сюжет своего корреспондента из Мариуполя, из которого немецкий зритель узнал, что:



"Это не город-призрак, город нормально функционирует – у людей есть вода, электричество, отопление, интернет, работают магазины и рестораны. Восстанавливаются улицы, школы, жилые дома и целые кварталы. И это происходит очень быстро; до российской оккупации (так в тексте - Ред.) в театре было запрещено говорить по-русски, и поэтому многие люди рады, что Россия оккупировала город",



– комментирует журналист. Т. е. формулировки вроде бы "правильные" с точки зрения западной пропаганды: "Россия оккупировала", причем, как уточняют журналисты ZDF, по их мнению, "незаконно", но, оказывается, местных жителей это не огорчает, т. к. при Украине их права ущемлялись.



Особо отметим, что ZDF не один из бесчисленных ныне частных телеканалов; это один из двух наиболее рейтинговых каналов Германии, принадлежит государству (на его содержание немцы, имеющие телевизоры, до сих пор платят особый налог) и, безусловно, в его редакционной политике "самоуправство" невозможно.



Причем оплеуха Киеву носит не только пропагандистский, но и "юридический" характер: с точки зрения украинской власти любые поездки иностранных граждан в новые регионы России "незаконны" и являются нарушением ее "суверенитета". Но этим на немецком государственном телеканале попросту пренебрегли, как и прогнозируемой истерикой украинского МИД по этому поводу.



А весьма авторитетное британское издание The Guardian поместило репортаж об украинских концлагерях для тех, кого заподозрили в каких-либо связях с Россией. Их журналисты The Guardian традиционно называют коллаборационистами, но сюжет весьма далек от пасторального описания того, как украинский режим соблюдает в их отношении общепринятые гуманитарные нормы.



В статье говорится, что большая часть из них признали вину под "давлением" СБУ. Рассказывается о 30-летней женщине с двухлетним ребенком, которая якобы отправляла информацию с украинскими позициями и осуждена на 15 лет. Когда дочке исполнится три, ее отберут соцработники.



Среди других заключенных женщина, которая просто-напросто помогала в организации референдума в Херсонской области, – ее осудили на пять лет. А Константин Ванин, 34-летний учитель географии и физики из Славянска, осужден просто за то, что позвонил друзьям в Крым и сказал, что жизнь в России "более мирная и стабильная". Признается, что заключенные подвергаются постоянным издевательствам и избиениям со стороны охраны. Опубликована фотография мужчины, которому на лбу набили иголкой и чернилами слово "орк".



Аналогии напрашиваются сами собой, а The Guardian еще и проводит слова заключенного Юрия Цыбульского: "Мои родители вырастили меня, чтобы бороться с фашизмом, а здесь и есть фашизм".



Конечно, крайне наивно думать, что журналисты и редакторы, готовившие и опубликовавшие эти сюжеты, вдруг вспомнили о "стандартах журналистики". Они появились потому, что такова новая установка от политических верхов.



Не будем утверждать, что это свидетельство уже принятого решения о "сливе" киевского режима. Но вероятность его полного краха в западных столицах уже рассматривают как более чем реальную и начинают к этому исподволь готовить свое общественное мнение: мол, и режим далек от "западных стандартов", и население отошедших к России территорий по этому поводу "не грустит" (хотя это, конечно, "противозаконно"). В общем, "печалиться" особо не о ком.



Ну а Польша, которую Черчилль некогда назвал "гиеной Европы", традиционно решила на этом и поживиться.