Ближневосточное поле авантюр, или "Сжечь Газу сейчас!", - С.Кожемякин

16:42 10.02.2024 Ближневосточное поле авантюр, или "Сжечь Газу сейчас!"



США и их союзники подбрасывают "дрова" в огонь ближневосточного конфликта. Не прекращаются бомбардировки Йемена, льется кровь в Палестине. Изощренные интриги плетутся вокруг Ирака.



"Сжечь Газу сейчас!"



Чем глубже кризис международной системы, тем развязнее политика капиталистических держав. Перспектива потерять источники прибыли и рычаги влияния на ключевые регионы срывает с них личины защитников демократии и прав человека. Акты геноцида колониальной эпохи, ужас Хиросимы и Нагасаки, ковровые бомбардировки Вьетнама - все это капитал готов не просто повторить, но и вывести преступления на новый технологический уровень.



Ситуация во многом напоминает 1930-е годы. Тогда фашисты реализовывали свои бесчеловечные теории, а руководители "демократических" стран жали руку Гитлеру и скармливали ему все новые территории на востоке. Сегодня идейные преемники Чемберлена и Даладье идут еще дальше. Они поставляют новоиспеченным поборникам расовой дискриминации оружие, помогая расправляться с целыми народами. Огромным "лагерем смерти" стал сектор Газа, где пятый месяц идет расправа над 2,5-миллионным населением. Здесь погибли более 28 тыс. человек, 21 тыс. из которых - дети, женщины и старики. Еще семь с лишним тысяч жителей пропали без вести, сгинув под завалами и в огне пожаров. Оставшихся в живых косят голод и эпидемии.



Продолжается террор на Западном берегу реки Иордан. С октября там убито около 400 человек, треть из которых дети. В городе Эль-Бира израильские военные обстреляли машину "скорой помощи", перевозившую раненых. Погибли два подростка. Арестовано 6 тыс. палестинцев. Людей бросают в тюрьмы "скопом", без предъявления вины. Так оккупанты поступили с 25 студентами университета в городе Наблус. Для расправ правительство инициировало создание специальных судов и специальных законов, допускающих смертную казнь.



Руководство Израиля не скрывает намерения раз и навсегда решить "палестинский вопрос". "Я не пойду ни на какой компромисс в том, что касается полного контроля Израиля над всей территорией к западу от Иордана. А это аннулирует саму идею палестинского государства", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его соратники выражаются еще откровеннее. "Сжечь Газу сейчас! Там нет невинных! Лучше дотла сжечь все дома, чем допустить, чтобы пострадали наши солдаты. У меня нет милосердия к тем, кто все еще там. Мы должны их уничтожить", - призывает депутат от правящей партии "Ликуд", вице-спикер парламента Ниссим Ватури. Его коллега Тали Готлиб требует усилить блокаду сектора Газа. "Без голода и жажды мы не сможем вербовать среди них агентов", - беспокоится она.



"Правда" уже писала (см. номер от 12-15 января), что Израиль прощупывал почву на предмет "очищения" сектора Газа. Не встретив противодействия западных союзников, он уже говорит об этом открыто. Министр разведки Гила Гамлиэль требует от международного сообщества покрыть расходы на переселение палестинцев, "вместо того чтобы восстанавливать Газу", глава минфина Бецалель Смотрич считает, что, "если в Газе останется 100 или 200 тысяч арабов, а не 2 миллиона, вся дискуссия будет совершенно другой". СМИ сообщают о переговорах Тель-Авива с беднейшими странами Африки - Чадом, Конго, Руандой - о переселении палестинцев.



Честные голоса жестоко заглушаются. Комитет парламента постановил лишить мандата депутата-коммуниста Офера Кассифа, поддержавшего расследование военных преступлений Израиля Международным судом ООН. Окончательное решение будет принято на сессии 19 февраля.



Новая интервенция



Бойня распространяется и на другие страны. Начав под предлогом защиты судоходства в Красном море удары по Йемену, коалиция во главе с США не собирается их прекращать. Для этого используются как "Томагавки" с переброшенных в регион судов, так и боевая авиация с баз в Катаре и на Кипре. Однако действия хуситов являются лишь предлогом для наказания строптивого движения и вмешательства в йеменский конфликт. Об этом проговорился глава Белого дома. "Удары останавливают хуситов? Нет. Будут ли они продолжать? Да", - заявил он журналистам. В Вашингтоне сообщили, что будут проводить операцию столько, "сколько потребует уничтожение запасов современного вооружения хуситов". Йеменское движение заявило в связи с этим, что главная угроза безопасности исходит от США и их союзников, которые милитаризировали Красное море и превратили его в зону боевых действий. По словам хуситов, они продолжат нападения на израильские суда и корабли, следующие в израильские порты. Прекращены атаки будут только после вывода войск из сектора Газа.



Запад тем временем готовится к расширению агрессии. Белый дом присвоил хуситам статус "глобальных террористов особого значения". Не исключено, что за воздушными ударами последует наземная операция. Соответствующее "приглашение" коалиция уже получила. Замглавы президентского руководящего совета - марионеточной структуры, призванной легитимировать многолетнее вмешательство арабских монархий в дела Йемена, - Айдарус аль-Зубайди призвал направлять антихуситским отрядам оружие, разведданные и военных инструкторов для начала наступления.



Появлению новой "горячей точки" способствует позиция других государств. Саудовский МИД призвал стороны к "сдержанности и избеганию эскалации", но одновременно королевство предоставляет воздушное пространство для ударов по Йемену и перехватывает ракеты и беспилотники, запущенные хуситами по Израилю. В Эр-Рияде подтвердили намерение установить официальные отношения с Тель-Авивом "после достижения справедливого мира".



Долю ответственности несут члены Совбеза ООН. Бомбя Йемен, США ссылаются на принятую 10 января резолюцию. Хуситы осуждаются в ней "самым решительным образом за нападения на гражданские суда". Россия не воспользовалась правом вето, хотя США с куда меньшей деликатностью отвергли все ее поправки. По сути, повторилась ситуация 2011 года, когда аналогичная резолюция дала Западу козыри для агрессии в Ливии, и 2015 года, когда Совбез возложил вину за конфликт в Йемене на тех же хуситов. После этого Саудовская Аравия и ее сателлиты расширили интервенцию. В обоих случаях Москва также предпочла воздержаться.



Иракское яблоко раздора



Важную роль в задумках империалистов играет Ирак. Задача облегчается политической нестабильностью - наследием вторжения 2003 года - и зависимостью от внешних сил. Под предлогом борьбы с "Исламским государством"* в стране находятся войска НАТО, костяк которых составляет американский контингент численностью 2,5 тыс. человек. Положить конец оккупации правительство не решается, несмотря на неоднократные резолюции парламента.



После начала операции в секторе Газа "отряды народной мобилизации" - шиитские ополчения, созданные для борьбы с ИГ*, потребовали немедленного вывода иностранных войск. Базы последних подвергаются регулярному обстрелу, правда, без ощутимого урона. Западные силы ответили террором. В Багдаде убит командир одного из ополчений Абу Таква. 2 февраля стратегическим бомбардировщиком B-1 США нанесли удары по Ираку и Сирии, погибли более 40 человек.



На волне общественного возмущения премьер-министр Мухаммед ас-Судани объявил, что Ирак намерен принять меры для выдворения западных сил. Никаких конкретных шагов, впрочем, не последовало. Источники в американском госдепартаменте сообщили, что сразу после громкого заявления советники премьера связались с Вашингтоном. По их заверениям, ас-Судани лишь пытался "удовлетворить местную аудиторию", а в действительности привержен переговорам о продлении присутствия иностранных войск. Появилась информация о намерении США отправить дополнительно 1,5 тыс. военных в Ирак и Сирию.



Если Багдад еще позволяет себе осторожно фрондировать, то Иракский Курдистан - автономия на севере страны - открыто добивается расположения Запада. На всемирном экономическом форуме в Давосе глава регионального правительства Масрур Барзани встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заверил, что Эрбиль (столица автономии) - близкий союзник Вашингтона. В регионе находятся американские базы, США вместе с партнерами по НАТО снабжают курдские вооруженные формирования - "пешмерга". Только на денежное довольствие для их бойцов Вашингтон ежегодно выделяет 20 млн долл. Эрбиль запросил у Вашингтона системы ПВО, начало поставок поддержал американский конгресс. В Давосе Барзани провел переговоры с упомянутым выше Айдарусом аль-Зубайди, стороны сделали совместное заявление о "дестабилизирующей политике Ирана".



Давние, хоть и не сильно афишируемые, отношения регион имеет с Израилем. Местные власти отказались осуждать геноцид в секторе Газа, много лет регион поставлял еврейскому государству нефть. В регионе базируются группировки, борющиеся за отторжение от Ирана курдских районов. Все это вызывает обеспокоенность Тегерана. Весной прошлого года Багдад взял на себя обязательство в течение полугода разоружить сепаратистов и отвести их от иранской границы. Однако, как заявил посетивший в декабре Ирак начальник генштаба армии Ирана Мохаммад Хоссейн Багери, некоторые отряды сохранили присутствие и координируют действия с иностранными спецслужбами.



Законные опасения привели к ракетным ударам Ирана по Иракскому Курдистану. Ими были уничтожены агентурный центр израильской разведки "Моссад" и места скопления сепаратистских групп. Официальный Багдад, спускающий с рук американцам нарушение суверенитета, на этот раз отреагировал со всей строгостью. Из Тегерана был отозван иракский посол, в Давосе ас-Судани назвал действия Ирана "террористической агрессией". Контраст во внешнеполитических подходах заметен и по отношению к действиям Анкары. Турецкие войска не только регулярно наносят удары по базам Рабочей партии Курдистана в Ираке, но и совершают наземные операции. Это не мешает Багдаду укреплять связи с соседями. Две страны договорились развивать транспортный коридор Ближний Восток - Европа, по итогам визита в Анкару главы МИД Ирака Фуада Хусейна объявлено об углублении сотрудничества в сфере безопасности и разведки.



Укреплять позиции внешним силам помогают пертурбации в Ираке. В ходе недавнего коррупционного скандала ушли в отставку ряд высокопоставленных фигур, включая вице-премьера, нескольких министров и спикера парламента Мохаммеда аль-Халбуси. Политические расколы и низкий уровень доверия к истеблишменту со стороны населения подтвердили региональные выборы - первые за десять лет. Для участия в них из почти 24 млн избирателей зарегистрировались, получив биометрические карты, только 16 млн, а на участки пришли и того меньше - около 7 млн человек. Первое место по числу мест в советах провинций занял правящий блок шиитских партий, однако в ряде регионов (Анбар, Найнава, Салах-эд-Дин) победили организации, представляющие суннитов.



Жаркое противостояние разгорелось в провинции Киркук. Много лет нефтеносный регион является яблоком раздора между центральным правительством и Иракским Курдистаном. В последние месяцы это привело к межнациональным столкновениям. Первое место на выборах занял альянс Коммунистической партии Курдистана и Патриотического союза Курдистана. Последний, в отличие от правящей в курдской автономии Демократической партии Курдистана, ориентируется не на Запад, а на Иран и выступает за более тесные связи с Багдадом.



Что касается Иракской компартии (ИКП), она вместе с десятком других партий выступала под флагом "Альянса гражданских ценностей". Главным лозунгом коалиции стала борьба за светское и справедливое общество. В целом она получила шесть мест в четырех регионах, а провинция



Кадисия лидировала по числу полученных голосов. Это важный задел перед намеченными на следующий год парламентскими выборами. По мнению ИКП, Ирак разделен на вотчины политических группировок, которые разжигают сектантские настроения и не способны поменять порочную социально-экономическую систему. Коммунисты говорят о "государстве-рантье", когда огромные доходы от экспорта нефти не идут на развитие, а обогащают кучку элиты. Четверть населения живет в бедности, свыше трети молодых иракцев являются безработными, 3,2 млн детей школьного возраста не посещают учебные заведения. Втягивание же в международные авантюры только ухудшит положение страны.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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