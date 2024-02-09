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Улитка, дракон или волчица: чей год наступает по тюркскому календарю?
17:06 10.02.2024

Игорь Улитин

Сегодня, 10 февраля, наступает Новый год по восточному календарю, Год дракона. По тому самому, что практически полностью совпадает с календарем тюркским. Но есть в нем один символ, который стал поводом для раздоров. Это собственно дракон. В Казахстане его часто изображают как... улитку. Но почему сказочный ящер вдруг превратился в маленького моллюска? Или все-таки не превращался? За разъяснениями Orda.kz обратилась к этнографу, кандидату исторических наук, ведущему научному сотруднику Института истории государства Зубайде Сурагановой.



Волк важен, улитка нет

Спор вокруг дракона и улитки иногда переходит в горячую стадию. Как, например, в минувшем декабре в Караганде, где группа активистов требовала убрать скульптуру дракона из центрального парка. По их мнению, это чуждый символ, а в тюркском календаре должна быть улитка. Дракона в итоге оставили в покое, но, как говорится, осадочек остался.

Однако, по словам Зубайды Сурагановой, на самом деле эта улитка к тюркскому календарю отношения не имеет. А казахское слово ұлу - улитка - только созвучно слову Ұлы, у которого было другое значение.

"У древних тюрков, согласно письменным источникам, существовал календарь, основанный на 12-летнем "животном" цикле. Рунические памятники демонстрируют его присутствие в культуре тюрков в VII в. н. э. В этом календаре представлены 12 животных. Традиционный календарь казахов называется мүшел. И в нем сохранились практически все древние персонажи. Пятым годом в цикле мүшел идет год Ұлы - и это год волка или дракона", - говорит ученая.

Объясняя, почему улитки не могло быть в тюркском календаре Зубайда Сураганова отталкивается от гипотезы, что 12-летний календарь китайцы переняли у тюрков.

"Одним из первых сторонников этой гипотезы был французский археолог и синолог Эдуар Шаванн. Он проследил животный цикл в календаре Китая вплоть до начала I тысячелетия н. э. И пришел к выводу, что он был заимствован Китаем у "северных варваров", как в древнем Китае называли тюркоязычные народы", - говорит эксперт.

В календарь вписывали символы, чьи образы имели для людей важное значение. А какое значение имела улитка для степняка-кочевника? Правильно, никакое.

"Ұлы, как считают исследователи, - это табуированное имя волчицы или волка - Великого Воющего. В древности священные символы защищались тем, что их именование передавали в переносном значении, понятном только носителям конкретной культуры. У казахов еще жива такая традиция иносказаний - астарлы сөз. Например, имена эпических героинь - спутниц героев: Құртқа, Аққұртқа, Гүлбаршын - на самом деле содержат в себе скрытое имя волчицы. Волчий образ - это один из культурных кодов всаднической культуры тюрков. В мифологии казахов присутствует также сюжет о небесном волке - көк бөрі", - говорит Зубайда Сураганова.

Но если с волком все понятно, то откуда взялся дракон? Тут все немного сложнее. В Тюркском каганате каган и его жена должны были принадлежать только к конкретным родам. Каган мог быть только из рода ашина, а его жена - катун или по-казахски қатын - только из рода аштак. Только в таком сочетании правители каганата признавались законными. А к роду аштак имеют отношение волки и драконы.

"Символами катунской фракции выступали дракон или волчица. Сама этимология названия родовой группы аштак переводится как "дракон"", - объясняет Зубайда Сурганова.

А еще, как рассказывает этнограф, в истории был такой союз, как десятистрельные тюрки, которые вообще считали своей праматерью волчицу-дракона. В общем, волки в запутанной тюркской истории есть, драконы есть, а улиток нет. Так что зря карагандинские активисты возмущались.

Наурыз на две недели

Еще один календарный вопрос, который регулярно возникает в Казахстане, - стоит ли отмечать традиционный Новый год или нужно оставить только Наурыз? В сердине января об этом говорили даже в Сенате. Отказаться от советской традиции предложил депутат Али Бектаев.

"Мне думается, это связано с культурной травмой и исторической памятью. Потому что в советское время казахи испытали давление культурной и языковой ассимиляции. Относительно осуществимости этой идеи я затрудняюсь сказать. Отменить в Казахстане празднование "европейского" Нового года нерационально, поскольку в декабре завершается, как известно, финансовый год, это связано прежде всего с экономикой. И потом, еще живо поколение казахстанцев, для которых Новый год по-прежнему остается в их культурной памяти как чудесный праздник детства", - говорит Зубайда Сураганова.

Вместо того чтобы отменять советский Новый год, этнограф напоминает о традиции отмечать Наурыз не три дня, а 10, начиная с середины марта. В начале ХХ века эта традиция была по всему Казахстану, а на западе страны она жива до сих пор.

"Несколько лет назад на заседании круглого стола в Национальной академической библиотеке РК его участники предложили правительству отмечать Наурыз, начиная с 14 марта - с праздника Амал, предваряющего начало года. И это особенность казахского Наурыза. Эта традиция имеет несколько региональных отличий в названии. Традиционно 14 марта в Мангыстау отмечают Амал-Көрісу, в Западно-Казахстанской и Атырауской областях - Көрісу айт, Көрісу күні. По всей республике его отмечают также и под названиями Қауышу күні и Амал мейрамы".

В качестве примера того, как Новый год отмечают не в один день, а больше, ученая берет опять таки Китай. Где восточный Новый год отмечается в феврале, и праздновать его начинают за несколько дней до самой даты.

"Если бы мы отмечали Наурыз с 14 по 22 марта, думаю, никто не был бы против", - считает Зубайда Сураганова.

При этом сам Наурыз периодически подвергается нападкам со стороны приверженцев радикального ислама. Их позиция такова: мусульмане должны отмечать только два праздника в году - Ораза Айт и Курбан Айт.

По мнению Сурагановой, это скорее стоит расценивать как противостояние отдельной группы людей и традиции как таковой:

"Благодаря воле нашей политической элиты в 1988 году Наурыз вернулся к нам после более чем 60-летнего забвения. Хотя в исследовании этнографов конца 1940-х - начала 1960-х указывалось, что казахи празднуют Наурыз на востоке и юге Казахстана. Архивные документы говорят, что лидеры Алаш Орды, наряду с Наурызом, включали в праздничный календарь Ораза Айт и Құрбан Айт", - говорит Зубайда Сураганова.

Казахстан - это не единственная страна, где бывают нападки на Наурыз. Они есть даже на родине этой традиции - в Иране.

"Там это - следствие давления со стороны религиозных деятелей. При этом Наурыз - достояние человечества, признанное мировым сообществом. Этот праздник включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия. На Евразийском континенте традиция празднования Нового года в день весеннего равноденствия есть в более чем 20 странах мира. Мне думается, что Наурызу ничто не угрожает, поскольку это светлый праздник, напрямую связанный с природным циклом, ознаменовывающем возрождение самой жизни", - говорит Зубайда Сураганова.

Кстати, по тюркскому календарю на Наурыз как раз и наступит Год дракона, он же Год волчицы, ну или кому хочется - Год улитки.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707573960


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