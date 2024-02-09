Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за скандала с педофилией

20:17 10.02.2024

Президент Венгрии Новак ушла в отставку из-за скандала с педофилией



Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке в связи с помилованием осужденного, которого признали виновным в помощи известному педофилу из детского дома в сексуальном насилии над детьми. Об этом она заявила в эфире общественного телевидения.



"Я была неправа. [...] Сомнений здесь нет и быть не может. Я никогда не прощу никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей - наша общая ответственность", - сказала Новак.



Президент заверила, что не знала о совершенном помилованным преступлении и попросила прощения у всех, кого мог задеть ее указ, а также жертвам преступлений, "которые могли подумать, что я не заступаюсь за них".



Речь идет об Эндре К. - заместителе директора приюта в Бичке, который с помощью шантажа заставил нескольких детей отказаться от своих показаний против директора-педофила под предлогом визита Папы Римского. Директор детского дома Янош В., возглавлявший детский дом 26 лет, в период с 2004 по 2016 год домогался как минимум десяти несовершеннолетних мальчиков. Суд постановил, что Янош В. принуждал детей заниматься оральным сексом.