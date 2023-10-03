Скоропостижно скончался глава "Исламской организации по продовольственной безопасности" казахстанский дипломат Аскар Мусинов

20:55 10.02.2024

В возрасте 62 лет умер бывший вице-министр иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов, сообщает Zakon.kz.



Об этом в Instagram сообщила пресс-служба МИД.



