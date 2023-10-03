 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скоропостижно скончался глава "Исламской организации по продовольственной безопасности" казахстанский дипломат Аскар Мусинов
20:55 10.02.2024

В возрасте 62 лет умер бывший вице-министр иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram сообщила пресс-служба МИД.



"На 63-м году жизни скоропостижно скончался государственный деятель, видный казахстанский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Аскар Ахметович Мусинов. В течение многолетней дипломатической карьеры он блестяще представлял и отстаивал интересы Казахстана на всех курируемых участках работы в центральном аппарате МИД, загранучреждениях РК, демонстрируя глубокие знания и способность профессионально решать поставленные задачи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в должности ответственного секретаря МИД и заместителя министра иностранных дел Мусинов внес значительный вклад в укрепление двусторонних отношений со странами Ближнего Востока и африканского континента, развитие консульской службы и государственного протокола.

Также сообщается, что в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Южно-Африканской Республике Мусинов профессионально продвигал и защищал интересы Казахстана. Будучи заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества и Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности верно служил делу международного мира и стабильности.

"В дипломатическом сообществе он был известен как истинный патриот своей Родины, дипломат высочайшего уровня и один из основоположников казахской школы дипломатии на арабском направлении. Руководство и коллектив МИД РК выражают глубокие соболезнования родным и близким Аскара Ахметовича. Светлый образ большого профессионала, доброго и отзывчивого друга, наставника, образцового семьянина, глубоко порядочного человека навсегда останется в нашей памяти", – резюмировали в ведомстве.

Елена Беляева

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МУСИНОВ Аскар Ахметович
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[11.04.1961 - 10.02.2024]
Род. в г. Алма-Ата. Казах

Окончил филологиечский факультет Ленинградского университета, филолог-востоковед (1984)

работал военным переводчиком в Ливии (1984-87), вторым и первым секретарем МИД РК (987-1991), вторым секретарем посольства РК в Саудовской Аравии (1991-92); старшим референтом Международного отдела Аппарата Президента РК (1993); начальником Консульского управления МИД РК (1993-96); первым секретарем-заведующим консульским отделом посольства Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (1996); директором департамента консульской службы МИД РК (1996-97), шефом протокола президента Республики Казахстан (1997-99),
В 1999-июне 2002 - Чрезвычайный и полномочный посол РК в Египте, а также в Алжире, Тунисе, Королевстве Марокко по совместительству

В 2002-июне 2006 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Саудовской Аравии,
+ с марта 2003 - июнь 2006 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, ОАЭ по совместительству.

С июня 2006 - мае 2013 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
+ c 22 мая 2008 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике по совместительству;
С 3 июня 2013 - 4 июля 2014 - ответственный секретарь МИД РК.
С 4 июля 2014 - 4 марта 2016 - заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан,
Руководитель подразделения по вопросам мира и разрешения конфликтов в Генеральном секретариате Организации Исламского Сотрудничества в г. Джедда, Саудовская Аравия (с 2016);
Заместитель Генерального секретаря Организации Исламского Сотрудничества по вопросам науки и технологий (с 05.2018-2023).

3.10.2023 на конференции в Дохе избран на должность генерального директора Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), срок полномочий с 1 января 2024 года,

Чрезвычайный и Полномочный посланник 1-го класса

награды:
Орден "Достык" 2-й ст. (2005)

Жена – Нукетаева Жанар Жусупалиевна, сестра ректора Казахского государственного женского педагогического университета Динар Нукетаевой.

3 детей.

Скончался скоропостижно

Источник - Zakon.kz
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