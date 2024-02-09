Россия заплатит WADA за собственное унижение

21:37 10.02.2024 ЧИНОВНИКИ СОГЛАСОВАЛИ НОВОЕ УНИЖЕНИЕ РОССИИ. ЗА НАШИ ДЕНЬГИ. WADA ПОТИРАЕТ РУКИ



Спортивные чиновники согласовали новое унижение России. После оскорбительного вердикта по "делу Валиевой" и за наши деньги. WADA и русофобы потирают руки.



Несколько дней назад, 29 января, в нашей стране с последними иллюзиями по поводу Всемирного антидопингового агентства (WADA) должны были попрощаться все те, у кого они еще оставались. А судя по невразумительной позиции некоторых отечественных спортивных чиновников, годами повторявших как мантру слова о возвращении в мировое спортивное сообщество, такие люди в России по-прежнему есть.



Что же случилось 29 января? В этот день Спортивный арбитражный суд (CAS) на основании материалов, предоставленных WADA, дисквалифицировал нашу фигуристку Камилу Валиеву на срок четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменка была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России. Кроме того, она осталась без титула чемпионки страны и Европы.



Однако, судя по всему, даже такой подлый удар по знаменитой отечественной спортсменке и ее поклонникам не до конца и не всех убедил, что с WADA и другими международными спортивными бюрократами дела иметь нельзя. Теперь еще русским предлагают и заплатить за собственное унижение.



"Мы вас унижаем - вы нам еще и платите"



Небольшое напоминание, как в последнее время складывались взаимоотношения Всемирного антидопингового агентства и России.



"Замечательно" эти отношения складывались - WADA после 2014 года стало одним из главных инструментов "спортивной русофобии", устроив повальные дисквалификации наших атлетов. При этом бюрократам из Канады (здесь располагается штаб-квартира агентства) хватило наглости в 2023 году пожаловаться на то, что они не получили от России ежегодный денежный взнос на свою работу. Оказалось, что по состоянию на ноябрь 2023 года несколько стран не внесли ежегодные платежи. Среди них Россия (около 1,3 млн долларов) и Белоруссия (46 тыс. долларов).



При этом министерство спорта заявило, что речь идет не о принципиальном отказе кормить русофобов, а всего лишь о спорных юридических моментах:



Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года - в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.



Одновременно с этим WADA попробовало запретить России проводить Игры дружбы: по словам главы агентства Оливье Ниггли у нашей страны якобы нет такого права.



Впрочем, Ниггли получил из Москвы жесткий ответ - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила господину Оливье Ниггли заняться более важными вопросами. Например, проверить на соответствие стандартов трансгендеров, которые участвуют в играх наравне со всеми.



Между тем Всемирные игры дружбы, которые могут стать альтернативой исчерпавшим себя Олимпийским играм, успешно прошли с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.



Разумеется, WADA на этом не успокоилось: в конце прошлого года стало известно, что организация придумала новый фильтр для русских спортсменов - ввести исключительно для них биологические паспорта:



Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены всего мира хотят знать, что система их защищает.



Русским спортсменам придется завести биопаспорта, сдавать анализы мочи и крови, а также смириться с тем, что за ними в буквальном смысле будут шпионить. Среди "доступных инструментов" для проверки WADA упоминает также разведданные и расследования. Наверное, стоило поблагодарить агентство, что не додумались черепа измерять - по примеру своих идеологических предшественников…



Американцы старались не зря



Но почему именно приговор по "делу Валиевой" вызвал такой резонанс, причем не только в России, но и во всем мире?



Во-первых, потому что дело это возникло еще в ходе Зимних Олимпийских игр в Пекине, то есть растянулось на два года.



А во-вторых, потому что после озвученного вердикта стало окончательно ясно - отечественному спорту объявлена война со стороны международных чиновников-русофобов.



Изначально история закрутилась в Пекине, где Камила Валиева в составе сборной России выиграла олимпийское золото в командных соревнованиях. Однако перед личным турниром внезапно выяснилось, что в допинг-пробе нашей фигуристки был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Эту допинг-пробу спортсменка сдавала задолго до Олимпиады - 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.



Теперь, после дисквалификации Валиевой наши золотые олимпийские медали в командных соревнованиях отдадут американцам. Неслучайно на протяжении этих двух лет именно американцы громче всех требуют дисквалифицировать русскую фигуристку, хотя сами неоднократно попадались на допинге и были оправданы.



МОК тоже приветствовал решение суда, что неудивительно, ведь в Международном олимпийском комитете давно и последовательно придерживаются русофобской позиции.



Русские все равно заплатят



Итак, маски сброшены окончательно - и уже даже Олимпийский комитет России, до последнего надеявшийся, что все будет "как раньше", выпустил официальное заявление:



По факту российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши.



"Объявлена война"… Ну что ж, теперь в бой? Разрываем все отношения с международными спортивными организациями и строим свой, независимый спорт?



Не спешите. Помните чуть выше мы писали про "долг" России перед WADA размером в 1,3 млн долларов и как наши чиновники осторожно заявили, что "мы не против и заплатить". Да не просто "не против" - мы уже платим. По факту - за собственное унижение.



Как заявил министр спорта России Олег Матыцин, наша страна согласовала с WADA уплату взноса за прошлый год. Правда, точная сумма взноса на данный момент неизвестна - Матыцин уклонился от ответа, заметив, что не будет озвучивать цифры.



В конце прошлого года Москва не согласилась с озвученным антидопинговым агентством платежом (1,3 млн долларов). Ведь в данном случае с нас требовали деньги как с члена Совета Европы, а наша страна из этой организации вышла еще в марте 2022 года.



Впрочем, Матыцин подтвердил, что размер выплаты уже согласован с заинтересованной стороной:



Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год. Договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является.



"Хочется спросить - а за что?.."



Решение отечественных структур о выплате, больше похожей на позорную дань, встретило полное непонимание у общественности. Его, в частности, выразил политолог Юрий Баранчик:



Хочется спросить: а за что мы платим? WADA за последние лет 10 России не сделало ничего хорошего. Из-за него мы лишаемся первых мест в зачетах, наши спортсмены терпят дикие унижения, и мы даже не можем выступать под своим флагом.



Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин не сдержал иронии по повожу действий наших спортивных функционеров:



Молодцы какие, нашли-таки применение государственным денежкам, а то девать их некуда, на ремонт школы в Тошковке мы и сами соберем, правда, дорогие читатели?



Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла обратил внимание на тот факт, что отстранение и отказ России от Запада - "это медленный и неровный процесс". И на этом пути возможны своего рода "зигзаги", подобные нынешнему решению о взносе в WADA:



Мы все время должны помнить, что среди нас множество людей, чиновников, функционеров, для которых связи с Западом, участие в западных форумах, каких-то тусовках, командировки, связанная с этим деятельность - это и есть вся жизнь. И хуже того, работа, за которую им деньги платят - и никакой другой у них нет. Поэтому они никогда сами разрыв на своем уровне не инициируют. И найдут множество аргументов, доказывая, что именно сейчас именно эти связи рвать нельзя.



Что ж, окончательный выход из-под влияния либерального Запада, фактически распоряжавшегося в нашей стране по собственному усмотрению на протяжении долгих лет, процесс действительный долгий. Жаль лишь, что в ходе этого процесса приходится сталкиваться с примерами национального унижения - ведь иначе определить ситуацию с русскими деньгами для WADA просто невозможно. Источник - Царьград

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