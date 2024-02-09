 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 10.02.2024
22:46  Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара
21:37  Россия заплатит WADA за собственное унижение
20:55  Скоропостижно скончался глава "Исламской организации по продовольственной безопасности" казахстанский дипломат Аскар Мусинов
20:20  Сборная Катара обыграла Иорданию в финале Кубка Азии, забив три пенальти
20:17  Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за скандала с педофилией
17:06  Улитка, дракон или волчица: чей год наступает по тюркскому календарю?
16:42  Ближневосточное поле авантюр, или "Сжечь Газу сейчас!", - С.Кожемякин

16:38  Западное общественное мнение готовят к "потере" Украины, - Игорь Скрипка
15:55  Глава Института демографии РАН Храмова: "России нужно бороться за мигрантов"
15:44  Роман Тореханов назначен начальником Службы охраны президента Казахстана
12:26  Сторонники осужденного экс-премьера Хана неожиданно выиграли выборы в Пакистане
12:21  Киргизии предстоит отказать США, - А.Резчиков
12:16  Президентский кадровый резерв КZ: кто они – выходцы молодежного резерва и как туда попасть
12:14  Абдулазиз Закиров стал муфтием Кыргызстана
12:11  Ташкент. Религиозный блогер Аброр Мухтор Алий арестован на 15 суток
11:58  Рустам Карагойшин возглавил Казнацхолдинг "Байтерек"
08:35  Главный киргизский олигарх Раим Матраимов официально объявлен в розыск ГКНБ
08:18  Пекинские беспилотники покорили арабских шейхов и нигерийский спецназ
08:13  Военные Израиля готовятся наступать на Рафах – последнее убежище палестинцев
07:07  Двухпартийный консенсус: два крыла "орла" американского империализма, - Юрий Борисов
07:02  Алиев выбрал удачный момент для победы, - Артур Аваков
01:47  Зеленский отправил в отставку и начальника Генштаба ВСУ бандер-генерала Шапталу
00:51  Корреспондент "КП" исследовал жизнь китайской диаспоры в России
Пятница, 09.02.2024
23:47  Протестующие в центре Киева требуют вернуть Залужного
22:57  Моди молит Раму. Фактор индуизма в мировом параде суверенитетов, - Андрей Мельников
21:17  России следует пристально наблюдать за новым правительством Казахстана, - Роман Юнеман
21:10  Понты погубили сборную Узбекистана в четвертьфинале Кубка Азии
21:08  Запад готовит пакости к выборам Президента России, - В.Михеев
21:00  Идеальный выбор Зеленского: янычар во главе вермахта Украины, - Сергей Лесков
20:56  Битва при Политимете: крупнейшее поражение армии Александра Македонского (уроки ЦАистории), - А.Клейменов
20:55  Хождение по мукам. Блинкен в очередной раз совершил турне по Ближнему Востоку, - К.Логинова
20:51  Клановый фактор в управлении и становлении Туркменистана
20:48  Внутренняя и внешняя политика Киргизии в новых условиях: баланс внутри и вовне, - Ст.Притчин
16:49  Западные НПО в Центральной Азии: с беконовым рылом – в лавашный ряд, - Рената Алимова
15:51  Перезагрузка или "шило на мыло"? Командующих ВСУ меняют не в Киеве, а в Вашингтоне, - Владимир Малышев
15:47  Турция: западный финансовый прессинг на Россию будет только нарастать, - Дм.Нефедов
14:40  Андрей Бунич: НАТО не спасет Финляндию от социалистической революции
13:11  В Астане переименовали улицу Гейдара Алиева. Больше не актуально?
13:03  Президент Монголии Хурэлсух принял вице-премьера России в почетной юрте
12:53  Казахстан. Дойдет ли море до Аральска: что для этого делают
12:47  Вышел в свет сборник эссе В.Катасонова "Роман Джорджа Оруэлла "1984" и современность"
09:20  Байдена обвинили в утере сверх-секретных документов. Работал дома...
08:14  Деятельность спецслужб США в Китайской Республике в годы гражданской войны (1927–1950 гг.), - Я.Левин
07:59  Сенат США проголосовал за пакетное выделение "помощи" Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов
07:53  В Ираке готовятся мстить США, - Эльнар Байназаров
04:22  Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
02:01  Россия и Иран перешли на расчеты в нацвалютах
01:51  Шеф управления транспорта Ташкента Джураев задержан за хищения и должностной подлог
01:49  Каким будет пятый президентский срок Ильхама Алиева
00:46  Опасаться ли алматинцам повторного схода оползня
00:38  Как в Азербайджане прошли президентские выборы, - Игорь Кармазин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара
22:46 10.02.2024

Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара

Управление по ядерной безопасности (ASN) Франции заявило о том, что два реактора атомной электростанции (АЭС) "Шинон" на западе Франции были остановлены из-за пожара, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что пожар произошел в ночь с пятницы на субботу в трансформаторе третьего реактора "за пределами контролируемой зоны".

"Потеря основного внешнего электроснабжения реактора номер три в результате этого пожара привела к автоматической остановке реактора", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что после тушения пожара для сбора использованной воды был временно отключен и соседний четвертый реактор, у которого общая система водосбора с третьим. Это было сделано во избежание ее переполнения и попадания воды в окружающую среду.

Как отмечается, в общей сложности на АЭС "Шинон" 4 действующих реактора, еще 3 были закрыты с 1973 года по 1990 год. Действующие водо-водяные реакторы построены с 1982 года по 1987 год и обладают мощностью 900 МВт каждый. В 2023 году АЭС произвела 17,24 Твт-ч электричества, что составило 5,4% от общего производства французского парка атомных электростанций.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707594360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Поставленные президентом страны задачи - в центре внимания депутатов
- Законодательная поддержка курса Президента – главный приоритет фракции AMANAT
- Противодействие коррупции в социальной сфере обсудили в Мажилисе
- Нацхолдинг "QazBioPharm" увеличит объемы производства сельскохозяйственных препаратов
- Антикор дополнительно возвратил 44,6 млрд тенге
- МВД: Задержание членов ОПГ, находящихся в розыске
- Задержан подозреваемый совершении мошенничества в особо крупном размере
- МВД задержало лидеров и активных членов ОПГ
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  