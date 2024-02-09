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Спецпрокурор Хур признал американского лидера "стариком с провалами в памяти"
00:34 11.02.2024

Байден заявил на пресс-конференции: мой интеллект в порядке

09.02.2024
Байден заявил на пресс-конференции: мой интеллект в порядке
Глава администрации США Джо Байден назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики после заверений об отсутствии жалоб на остроту ума и память.

"Как вы знаете, первоначально президент Мексики ас-Сиси не хотел открывать ворота, чтобы позволить доставку гуманитарных материалов", – сказал Байден, выступая в четверг вечером перед журналистами в Белом доме. Он комментировал перспективы заключения новой сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, направленной на освобождение заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа. Судя по всему, президент США имел в виду контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.

Буквально за пару минут до того, как назвать ас-Сиси президентом Мексики, Байден, которому 81 год, ответил на несколько вопросов репортеров о состоянии своего здоровья. "Моя память в порядке", – категорически заявил в одном случае Байден. Когда же его внимание акцентировали на опасениях избирателей в США по поводу состояния его здоровья, он отверг такую постановку вопроса. "[Опасения есть] только у некоторых из вас (то есть представителей средств массовой информации – прим. ред.)", – считает Байден.

Выступая 4 февраля на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе (штат Невада), руководитель американской администрации заявил, что вскоре после прихода в Белый дом встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Инаугурация Байдена состоялась в январе 2021 года. А 7 февраля на такого же рода мероприятии в Нью-Йорке Байден заявил, что в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем. Между тем Коль умер в 2017 году.

Между тем спецпрокурор признал Байдена стариком с провалами в памяти: ему простят небрежное хранение секретных бумаг.

"Следователи не нашли достаточных доказательств, чтобы обвинить Байдена в неправильном обращении с секретными документами", – сообщил спецпрокурор Роберт Хур. Казалось бы, в Белом доме должны открывать шампанское, но причина такого решения следствия привела кабинет Байдена в ярость. В своем докладе спецпрокурор сделал акцент на состоянии здоровья президента, представив его добрым, забывчивым стариком, который не со зла стащил документы. Ближайшие дни прояснят, какую политическую цену Байден заплатит за столь нелестный портрет.

Команда специального прокурора Роберта Хура, которой было велено провести расследование о найденных в доме президента США Джо документах с грифами, подошла к делу с размахом. После серии обысков и опроса 147 свидетелей, включая самого Байдена, она опубликовала 345-страничный отчет, в котором описала 81-летнего действующего президента, претендующего на новый срок, "благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью", который с трудом вспоминает даже ключевые моменты своей биографии.

В докладе Хура хотя и делается вывод о том, что уголовные обвинения в адрес Байдена необоснованны, утверждается, что его память "значительно ограничена". Спецпрокурор подробно описал, как во время опросов Байден не мог вспомнить в какие годы он был вице-президентом и когда умер его сын Бо Байден.

Исходя из этого факта спецпрокурор и постановил, что выдвигать справедливые обвинения бессмысленно, так как присяжные будут расценивать Байдена не как злостного нарушителя закона о гостайне, а как забывчивого, пожилого человека.

Последние опросы NBC подтверждают глубокую обеспокоенность избирателей по поводу возраста и здоровья Байдена. 76% американцев озабочены тем, что Байдену не хватает необходимого психического и физического здоровья, чтобы оставаться президентом США еще на один срок. Впрочем, 48% опрошенных испытывают такую же тревогу и в отношении Трампа, который немногим моложе своего соперника.

Кроме того, Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что действующий президент США Джо Байден недостоин возглавлять Соединенные Штаты. Такое мнение конгрессмен выразил по итогам пресс-конференции американского лидера, в которой тот отрицал наличие у него проблем с памятью.

"Пресс-конференция президента снова подтвердила в прямом эфире то, что было изложено в отчете специального прокурора. Он недостоин быть президентом", – написал Джонсон на своей странице в X (ранее Twitter*).

Источник - столетие
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