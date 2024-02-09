 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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30% граждан России выступают за исключение теории Дарвина из школьного курса
00:38 11.02.2024

Алексей Иванов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) затеял опрос к 215-летию со дня рождения английского натуралиста, путешественника и потомственного масона Чарлза Роберта Дарвина.

Оказалось, что доля жителей РФ, разделяющих теорию Дарвина, составляет 28%. Человека, как и все живое на планете, создал Бог - в этом безусловно убеждены 23%.

"Это может говорить о текущем примерном паритете между "дарвинистами" и "креационистами" в российском обществе: и тех и других около четверти от числа опрошенных, с небольшим перевесом в пользу "дарвинистов". Больше всего в обществе "сомневающихся", которые полагают, что современная наука пока не в состоянии ответить на вопрос о происхождении человека. Таких сейчас 39%", - сообщает ВЦИОМ.

Альтернативно одаренные 3% считают, что человек произошел от космических пришельцев. Остальные затруднились с ответом.

Предложение исключить теорию Дарвина из учебников биологии поддерживают 30% россиян (максимум за все время проведения опросов). Против исключения - 60%.

ВЦИОМ: "Говоря о том, каким образом нужно преподавать теории происхождения человека в школе и вузах, 62% наших сограждан выбрали вариант "преподавать оба взгляда на происхождение человека"".

Директор ВЦИОМ-Консалтинг Алексей Верижников (выпускник экономического факультета МГУ и соросовского Центрально-Европейского университета, экс-сотрудник Института проблем рынка РАН, защитил PhD-диссертацию в области социологии под руководством польского социолога Петра Штомпки), будучи атеистом, насмешливо-презрительно сводит все к "обезьяньему фактору": "Что касается массового сознания, то так называемого "простого человека" в теории Дарвина, как сейчас принято выражаться в молодежной среде, "триггерит" именно пресловутое "происхождение человека от обезьяны". […] Это немейнстримовские интеллектуалы могут теоретизировать о неких возможных гипотетических альтернативах Дарвину вроде "научного креационизма" и "разумного замысла". "Простого" же человека волнуют именно "обезьяна" и анонсированное с ней родство. У людей всегда была и есть проблема "неудобных родственников" - у кого-то в родне есть буйный запойных алкоголик, у кого-то - попрошайка, постоянно клянчащий у всех деньги, у кого-то - двоечник-дебил, у кого-то - "сиделец" (хотя в определенных кругах таким могут и гордиться). А тут еще, простите, и "обезьяна" до кучи!"

Источник - завтра
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