Бои в Авдеевке: бандеровский "крепкий орешек" раскалывается...

00:43 11.02.2024

Бои в Авдеевке: Как русские солдаты раскололи бандеровский "крепкий орешек" в кирпичную крошку

ВСУшников лишают "дистанционного зрения" и добивают в подвалах объемно-детонирующими авиабомбами

Александр Ситников Александр Ситников

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Бои в Авдеевке: Как русские солдаты раскололи бандеровский "крепкий орешек" в кирпичную крошку



Уже почти 20% Авдеевки находится под контролем бойцов армии России, но тут важны не сами проценты, а взятые русскими штурмовиками конкретные улицы, например, Донецкая, от которой до Индустриального проспекта (въезда в город по единственной дороге из Ласточкино, которая пока еще не перерезана) - 500 метров.



Очевидно, для Банковой "фортеця" уже стала очередной черной дырой, в которой исчезли тысячи военнослужащих формирований киевского режима. "И часть этих потерь - это граждане Украины, которые были принудительно, под дулами автоматов, отправлены на фронт, но не смогли или побоялись сдаться в плен", - пишет телеграмм-канал Poddubny.



Несмотря на очевидный кризис обороны укровермахтом Авдеевки, Зе-боты и говоруны пула офиса президента рассказывают "о реках пролитой русской крови и до сих пор якобы не взятого ВС РФ опорника "Царская охота". Однако видеозаписи с геолокацией показывают наших бойцов, которые прочесывают улицы Чернышевского, Спортивную и Соборную.



"Вопреки некоторым сообщениям, украинская армия не отбивала эту позицию, и российские солдаты без проблем прошли от гаражей Лесная (48.11763426147082, 37.766015402677105) до пересечения вышеупомянутых улиц (48.12147754130729, 37.75304292880062). Никакого прогресса со стороны армии России дальше этого пункта не было, поскольку все боевые действия идут в северной части города", - говорится в обзоре анонимного украинского офицера, который инсайдит прямо с передовой.



По его сведениям, 9 февраля бои продолжаются с огромной интенсивностью в промышленном секторе. Более того, российская армия уже ведет бои за линией железной дороги, но пока не сумела взять под контроль важные позиции, такие как автобазу (15 крупных строений с подвалами) и офисное здание "Альтер Групп", что позволило бы ей выйти на Индустриальный проспект, уже находящийся под огневым контролем ВС РФ.



Вместе с тем российские войска достигли пересечения улиц Сапронова и 50-летия АКХЗ, вынуждая укровермахт пятиться в сторону железнодорожного вокзала. Зафиксирован отход 4-й роты батальона "Сич"* Киевского полка спецназначения со своих позиций на северо-восток в садоводческом товариществе "Верба".



Эти данные согласуются с российскими источниками. В частности, "Военная хроника" пишет: "Российская армия атакует в районе ж/д моста в центре Авдеевки, вся частная застройка восточнее находится под нашим контролем. Слева от моста расположена автобаза, занятая ВСУ, которую оперативно стирает в кирпичный порошок наша артиллерия и авиация. Восточнее карьера с этой высоты были выдавлены силы противника, и наши подразделения наносят фланговый удар в тыл ВСУ, находящимся в частной застройке между ж/д вокзалом и карьером".



Военкор Борис Рожин пояснил: "Тактически положение группировки ВСУ на северном фланге Авдеевки таково, что она не имеет на сегодня прямой связи и логистики с АКХЗ - только через Орловку - и по сути остается отрезанной от гарнизона, который, судя по обстановке, в скором времени приобретет характер очагового сопротивления. Стремясь сохранить позиции, противник будет вынужден маневрировать, перебрасывая часть подразделений с северного фланга в район АКХЗ, и с юго-запада - в район ж/д-вокзала и микрорайона Химик".



Таким образом, можно смело констатировать, что враг чувствует себя загнанным в угол, причем настолько быстро, что многие "херои" не понимают, что происходит. "Ждем массовых заявлений от вражеских говорящих голов о том, что Авдеевка не имеет стратегического значения", - иронизирует телеграм-канал НгП раZVедка.



Ждать долго не пришлось. По ту сторону уже переобулись в воздухе, и теперь вместо "не сдадим фортецю - ключей к Донецку", до "на фиг она нам нужна", главное - "обескровить русскую армию". В эфире телеканала Freed жовто-блакитный военный аналитик Ступак с умным видом заявил: "Взятие Авдеевки не даст россиянам никакого стратегического преимущества для продвижения на дальнейшие населенные пункты и составляет для Кремля только политическую цель".



Однако в неньке звучат и другие голоса. Бывший нардеп Мосийчук в своем видеоблоге признал, что положение "захисников в Авдеевке даже хуже, чем это было в Бахмуте/Артемовске в последние недели обороны". Он рассказал, что ВС РФ атакуют командный пункт ВСУ в 14-этажном здании микрорайона "Химик", чтобы "контролировать все и вся" в "фортецi" - типа, могли просто разнести ФАБами самое высокое здание города, но хотят взять его целым.



Из монолога Мосийчука непонятно, окружена ли высотка, и почему "командиры" не могут покинуть этот дом. "Авдеевка становится персональным котлом для Зеленского", - на повышенных тонах сказал экс-нардеп. Самое плохое для ВСУ, что в ноль стираются 47-я и 110-я ОМБр, которые считаются лучшими в укровермахте. Мол, каждый боец из них стоит дороже 100 "мобиков".



Что касается автобазы на проспекте Индустриальном, то враг зря надеялся устроить "кацапу кровопускание", как пафосно хвастались тиктокеры 53-й ОМБр. Наша авиация в ночь на 9 февраля сбросила на "хероев" 12 объемно-детонирующих авиабомб ОДАБ-500П, не считая нескольких десятков ФАБ-500 с УМПК. Оставшимся в живых украинским воякам предложено сдаться с обещанием повторять удары до тех пор, пока из развалин будут стрелять.



При этом на Зе-ТВ рассказывают фейки, что потери ВСУ якобы в 20 раз меньше, чем у ВС РФ. Скорее всего, самостийные солдаты попытаются уйти через чистое поле в сторону Ласточкино, но сделать это сейчас, в условиях сплошной распутицы, будет чрезвычайно трудно, тем более российские БПЛА буквально висят над этим районом.



Военный укро-эксперт Мусиенко, в недавнем юрист по гражданским искам, а ныне милитари-всезнайка, сообщил, что в Авдеевке наблюдается "новая тактика штурма кацапами опорников ВСУ". Пехота ВС РФ, по его словам, заходит на те улицы, на которые уже проникли и спрятались русские ДРГ. Диверсантов-разведчиков вроде бы мало, но когда начинается стрельба не только в лоб, но и в спину "хероям", украинские вояки пугаются и убегают, опасаясь окружения.



"Все это происходит во взаимодействии с российской авиацией. Активно используются FPV-дроны. Плюс они отрабатывают артиллерией", - умничает эксперт, типа, "украинцы найдут противоядие и против этого русского коварства". Похоже, с дистанционным наблюдением, в том числе БПЛА-разведчиками, у ВСУшников начались очень серьезные проблемы. По-другому не объяснить "слепоту" захисников незалежностi на передке.



* Нацбат "Сич" признан в РФ экстремистской организацией, его деятельность на территории России запрещена