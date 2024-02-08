 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 11.02.2024
00:54  Запад не собирается оставлять Украину, все только начинается, - Владислав Шурыгин
00:52  Какую свободу слова кыргызам хочет навязать Энтони Блинкен? - Канат Кожоев
00:51  США рекордно закупились российским ураном. Кому война, кому...
00:43  Бои в Авдеевке: бандеровский "крепкий орешек" раскалывается...
00:38  30% граждан России выступают за исключение теории Дарвина из школьного курса
00:34  Спецпрокурор Хур признал американского лидера "стариком с провалами в памяти"
00:20  Эра большого рывка: сценарии развития России после победы на Украине, - Сергей Переслегин

00:18  В казахстанском Степногорске опять отключилось теплоснабжение и электричество. Как в 2023-м
00:02  Союзники Вашингтона разбегутся при утрате США лидерства в мире - Ван Цзайбан
Суббота, 10.02.2024
22:46  Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара
21:37  Россия заплатит WADA за собственное унижение
20:55  Скоропостижно скончался глава "Исламской организации по продовольственной безопасности" казахстанский дипломат Аскар Мусинов
20:20  Сборная Катара обыграла Иорданию в финале Кубка Азии, забив три пенальти
20:17  Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за скандала с педофилией
17:06  Улитка, дракон или волчица: чей год наступает по тюркскому календарю?
16:42  Ближневосточное поле авантюр, или "Сжечь Газу сейчас!", - С.Кожемякин
16:38  Западное общественное мнение готовят к "потере" Украины, - Игорь Скрипка
15:55  Глава Института демографии РАН Храмова: "России нужно бороться за мигрантов"
15:44  Роман Тореханов назначен начальником Службы охраны президента Казахстана
12:26  Сторонники осужденного экс-премьера Хана неожиданно выиграли выборы в Пакистане
12:21  Киргизии предстоит отказать США, - А.Резчиков
12:16  Президентский кадровый резерв КZ: кто они – выходцы молодежного резерва и как туда попасть
12:14  Абдулазиз Закиров стал муфтием Кыргызстана
12:11  Ташкент. Религиозный блогер Аброр Мухтор Алий арестован на 15 суток
11:58  Рустам Карагойшин возглавил Казнацхолдинг "Байтерек"
08:35  Главный киргизский олигарх Раим Матраимов официально объявлен в розыск ГКНБ
08:18  Пекинские беспилотники покорили арабских шейхов и нигерийский спецназ
08:13  Военные Израиля готовятся наступать на Рафах – последнее убежище палестинцев
07:07  Двухпартийный консенсус: два крыла "орла" американского империализма, - Юрий Борисов
07:02  Алиев выбрал удачный момент для победы, - Артур Аваков
01:47  Зеленский отправил в отставку и начальника Генштаба ВСУ бандер-генерала Шапталу
00:51  Корреспондент "КП" исследовал жизнь китайской диаспоры в России
Пятница, 09.02.2024
23:47  Протестующие в центре Киева требуют вернуть Залужного
22:57  Моди молит Раму. Фактор индуизма в мировом параде суверенитетов, - Андрей Мельников
21:17  России следует пристально наблюдать за новым правительством Казахстана, - Роман Юнеман
21:10  Понты погубили сборную Узбекистана в четвертьфинале Кубка Азии
21:08  Запад готовит пакости к выборам Президента России, - В.Михеев
21:00  Идеальный выбор Зеленского: янычар во главе вермахта Украины, - Сергей Лесков
20:56  Битва при Политимете: крупнейшее поражение армии Александра Македонского (уроки ЦАистории), - А.Клейменов
20:55  Хождение по мукам. Блинкен в очередной раз совершил турне по Ближнему Востоку, - К.Логинова
20:51  Клановый фактор в управлении и становлении Туркменистана
20:48  Внутренняя и внешняя политика Киргизии в новых условиях: баланс внутри и вовне, - Ст.Притчин
16:49  Западные НПО в Центральной Азии: с беконовым рылом – в лавашный ряд, - Рената Алимова
15:51  Перезагрузка или "шило на мыло"? Командующих ВСУ меняют не в Киеве, а в Вашингтоне, - Владимир Малышев
15:47  Турция: западный финансовый прессинг на Россию будет только нарастать, - Дм.Нефедов
14:40  Андрей Бунич: НАТО не спасет Финляндию от социалистической революции
13:11  В Астане переименовали улицу Гейдара Алиева. Больше не актуально?
13:03  Президент Монголии Хурэлсух принял вице-премьера России в почетной юрте
12:53  Казахстан. Дойдет ли море до Аральска: что для этого делают
12:47  Вышел в свет сборник эссе В.Катасонова "Роман Джорджа Оруэлла "1984" и современность"
09:20  Байдена обвинили в утере сверх-секретных документов. Работал дома...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США рекордно закупились российским ураном. Кому война, кому...
00:51 11.02.2024

08.02.2024
США рекордно закупились российским ураном
Российский экспорт урана и других радиоактивных элементов в США в 2023 году превысил показатели за более чем десятилетний период. Такие данные приводят американские Министерство торговли и Бюро переписей (Census Bureau, аналог российского Росстата).

Так, Россия продала Соединенным Штатам уран на сумму более $1,2 млрд (на 43% больше, чем за 2022 год), что стало рекордом с 2009 года. В декабре минувшего года американцы вдвое увеличили закупку урана – до $193,2 млн.

Предыдущий максимум фиксировался в 2010 году на уровне $1,05 млрд. В то же время в абсолютном выражении Россия поставила 702 тонны урана против 588 тонн годом ранее. Это наибольшее значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны.

Таким образом, Москва сохранила первое место по выручке среди стран, которые экспортируют обогащенный уран в США. На втором месте по уровню экспорта стоит Германия ($677 млн), а на третьем – Великобритания ($609 млн).

В Бюро переписей также сообщили, что импорт российского палладия (необработанного) составил $1,08 млрд (против $1,35 млрд годом ранее); минеральных удобрений США импортировали на $1,35 млрд против $1,75 млрд в 2022 году. Также в 2023 году Штаты ввезли из России турбореактивных двигателей на $91 млн, однако поставки черных металлов за год сократились в шесть раз – до $201,5 млн.

Что касается американского экспорта в Россию, то в 2023 году он составил лишь $597 млн (годом ранее было $1,66 млрд). Самая крупная статья – фармацевтическая продукция ($164 млн, снижение с $254 млн годом ранее). Также США экспортировали в РФ инструменты и аппаратуру на $158 млн – в основном это медицинские приборы, аппаратура на основе рентгена и т.д.

Как отмечает РБК, осенью 2023 года в товарообороте двух стран долю почти в 90% занимали именно российские поставки, тогда как американский экспорт снизился до рекордных значений.

После начала спецоперации Вашингтон внес в черный список большую часть российских товаров, а также ввел повышенные тарифы на импорт из России. Однако такие товары, как ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы, под санкции не попали.

В декабре 2023 года стало известно, что Палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана из РФ, который будет действовать вплоть до 2040 года. Действие ограничительных мер начнется спустя 90 дней после вступления закона в силу. Тем не менее документ позволяет Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством. На этом фоне и выросли закупки.

В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу". Так, Штаты навязали и продолжают навязывать Евросоюзу дорогой американский сжиженный природный газ, а также вынуждают своими "эгоистичными законами" европейские компании переводить предприятия за океан – туда, где базовые издержки бизнеса меньше, отметил он. "Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы", – указал дипломат.

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707601860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Поставленные президентом страны задачи - в центре внимания депутатов
- Законодательная поддержка курса Президента – главный приоритет фракции AMANAT
- Противодействие коррупции в социальной сфере обсудили в Мажилисе
- Нацхолдинг "QazBioPharm" увеличит объемы производства сельскохозяйственных препаратов
- Антикор дополнительно возвратил 44,6 млрд тенге
- МВД: Задержание членов ОПГ, находящихся в розыске
- Задержан подозреваемый совершении мошенничества в особо крупном размере
- МВД задержало лидеров и активных членов ОПГ
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  