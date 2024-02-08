США рекордно закупились российским ураном. Кому война, кому...

00:51 11.02.2024

08.02.2024

США рекордно закупились российским ураном

Российский экспорт урана и других радиоактивных элементов в США в 2023 году превысил показатели за более чем десятилетний период. Такие данные приводят американские Министерство торговли и Бюро переписей (Census Bureau, аналог российского Росстата).



Так, Россия продала Соединенным Штатам уран на сумму более $1,2 млрд (на 43% больше, чем за 2022 год), что стало рекордом с 2009 года. В декабре минувшего года американцы вдвое увеличили закупку урана – до $193,2 млн.



Предыдущий максимум фиксировался в 2010 году на уровне $1,05 млрд. В то же время в абсолютном выражении Россия поставила 702 тонны урана против 588 тонн годом ранее. Это наибольшее значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны.



Таким образом, Москва сохранила первое место по выручке среди стран, которые экспортируют обогащенный уран в США. На втором месте по уровню экспорта стоит Германия ($677 млн), а на третьем – Великобритания ($609 млн).



В Бюро переписей также сообщили, что импорт российского палладия (необработанного) составил $1,08 млрд (против $1,35 млрд годом ранее); минеральных удобрений США импортировали на $1,35 млрд против $1,75 млрд в 2022 году. Также в 2023 году Штаты ввезли из России турбореактивных двигателей на $91 млн, однако поставки черных металлов за год сократились в шесть раз – до $201,5 млн.



Что касается американского экспорта в Россию, то в 2023 году он составил лишь $597 млн (годом ранее было $1,66 млрд). Самая крупная статья – фармацевтическая продукция ($164 млн, снижение с $254 млн годом ранее). Также США экспортировали в РФ инструменты и аппаратуру на $158 млн – в основном это медицинские приборы, аппаратура на основе рентгена и т.д.



Как отмечает РБК, осенью 2023 года в товарообороте двух стран долю почти в 90% занимали именно российские поставки, тогда как американский экспорт снизился до рекордных значений.



После начала спецоперации Вашингтон внес в черный список большую часть российских товаров, а также ввел повышенные тарифы на импорт из России. Однако такие товары, как ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы, под санкции не попали.



В декабре 2023 года стало известно, что Палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана из РФ, который будет действовать вплоть до 2040 года. Действие ограничительных мер начнется спустя 90 дней после вступления закона в силу. Тем не менее документ позволяет Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством. На этом фоне и выросли закупки.



В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу". Так, Штаты навязали и продолжают навязывать Евросоюзу дорогой американский сжиженный природный газ, а также вынуждают своими "эгоистичными законами" европейские компании переводить предприятия за океан – туда, где базовые издержки бизнеса меньше, отметил он. "Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы", – указал дипломат.