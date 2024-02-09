Запад не собирается оставлять Украину, все только начинается, - Владислав Шурыгин

00:54 11.02.2024

интервью "Украина.ру"

Владислав Шурыгин

9 фев. 24



- Владислав, начались крупнейшие маневры НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник - 2024"). При этом с 1 февраля начался основной этап. А ведь это самые крупные учения с 1988 года. В них принимают участие более 90 тысяч военных из 31 страны НАТО.



Связаны ли эти учения с тем, что сейчас происходит на Украине? Они несут какую-либо опасность для России?



- Насколько я могу судить, чего-то такого, что все нагнетают - там нет. Во-первых, это ежегодные учения. Весной-осенью НАТО проводит большие учения с участием всех стран.



Связано ли это со СВО? Безусловно, связано, потому что основная повестка, которая будет отрабатываться - это повестка войны против России. Соответственно, отрабатываются те сценарии, которые возможны. Один из главных сценариев - война в Прибалтике.



Отличается эти учения от предыдущих тем, что войск очень много нагнали, будут работать по всем параметрам. Участвовать будут и сухопутные войска, и авиация, и флот. Речь идет о том, что НАТО возвращается в ситуацию боевой организации. Это идет не один год, но они себе такую задачу поставили.



- Война на Ближнем Востоке показала неготовность израильской армии к современной войне. Начало СВО тоже показало нашу неготовность к современной войне - войне дронов и так далее. А вот натовские армии готовы к современной войне, или они готовятся так, как генералы к прошлым войнам?



- Те войны, которые были до того, они были качественно другие - мы готовились к тем войнам, которые были до того. Это была идея мобильной войны: превозносили, обожествляли батальонно-тактические группы, постоянное движение. Никто в реальном пространстве не предсказал то, что это будет тяжелейшая позиционная война.



Войну дронов вообще никто не мог предсказать, потому что до прошлого лета FPV-дронов вообще не существовало. Были летающие бинокли, к которым потом начали прикручивать сброс.



За два года война мимикрировала, и превратилась вот в это нынешнее действо, которое мы видим. Конечно, Запад к этой войне абсолютно не готов, и натовские армии не готовы. Поэтому они сейчас жадно изучают опыт войны на Украине, анализируют его, делают определенные выводы. Для того, чтобы им подготовиться - надо не меньше семи-восьми лет.



- Прошлогодний контрнаступ ВСУ показал, что натовская техника - "Брэдли", "Леопарды", "Челленджеры" в бою горят, и очень хорошо горят. Как-то это отразилось или отразится их дальнейшем использовании армиями НАТО. Может, их перепрофилируют, или военная доктрина как-то изменится, или на этих учениях их будут пробовать как-то иначе использовать?



- Они сейчас впитывают опыт, и будут пытаться от него отталкиваться. Адаптироваться к нему они не могут, потому что у них нет для этого сейчас ни такого количества дронов, ни всего того, что им нужно для этой войны, которая сейчас идет.



В этом случае они будут просто играть по картам, проводить отработку общих сценариев. Дальше уже под эти сценарии начнется работа, будет определяться, какое вооружение, как можно модернизировать, куда нужно двигаться, что нужно добавлять, какая нужна новая организация бригад и всего остального. Это все идет на фоне действий, и на фоне таких учений.



- Последние опросы общественного мнения в Великобритании, Германии, Польше, показывают, что от трети до половины респондентов-мужчин отвечали, что в случае боевых действий они в них участия принимать не собираются. Получается, моральный дух в ведущих странах НАТО низок. К тому же именно современного боевого опыта опыта у них нет.



Можно ли говорить о том, что если не считать наличия ядерного оружия, то НАТО как блок не то, чтобы для нас не страшен, но очень тяжело представить себе, чтобы они могли сейчас послать экспедиционный корпус на Украину и вступить в прямое боестолкновение с Россией? Или такие предположения шапкозакидательство?



- Самая большая ошибка, которую можно сделать, представить себе, что блок НАТО - это бумажный тигр. Надо понимать, что сейчас НАТО пополнит Украину техникой, вооружением, разведкой, поставками, консультациями, специалистами. Там получают опыт и натовские спецназовцы, идет интеграция.



Фактически сегодня украинская армия - это всего лишь колониальная армия НАТО, которая уже давным-давно к нему адаптирована. То, о чем летом 2022 писал Залужный - когда он с придыханием мечтал стать армией, которая воюет по натовским стандартам, натовским вооружением, под натовским руководством. Все это уже случилось.



Недооценивать их ни в коем случае нельзя. Нужно понимать, что впереди очень серьезные угрозы, и у нас нет возможности как-то расслабляться.



Пока мы пытаемся расслабляться - пришла новость о том, что американцы уже фактически поставили на Украину новые ракеты для "Хаймарсов" и МЛРС, дальностью 150 км. Это сразу меняет всю конфигурацию нашей логистики и всего остального.



Запад не собирается Украину бросать, оставлять и что все заканчивается. Это абсолютно не так!