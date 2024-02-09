 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 11.02.2024
10:44  Армии отравителей. Бандеровцы применяют химическое оружие, - М.Столетов
09:55  Нетаньяху против всех. Он сохраняет или разрушает Израиль? - Владимир Овчинский
09:28  Возвращение в будущее. В России возрождается левоконсервативный проект, - Николай Сорокин
07:27  "Боевое слаживание" Москвы и Пекина, - Юрий Тавровский
00:54  Запад не собирается оставлять Украину, все только начинается, - Владислав Шурыгин
00:52  Какую свободу слова кыргызам хочет навязать Энтони Блинкен? - Канат Кожоев
00:51  США рекордно закупились российским ураном. Кому война, кому...

00:43  Бои в Авдеевке: бандеровский "крепкий орешек" раскалывается...
00:38  30% граждан России выступают за исключение теории Дарвина из школьного курса
00:34  Спецпрокурор Хур признал американского лидера "стариком с провалами в памяти"
00:20  Эра большого рывка: сценарии развития России после победы на Украине, - Сергей Переслегин
00:18  В казахстанском Степногорске опять отключилось теплоснабжение и электричество. Как в 2023-м
00:02  Союзники Вашингтона разбегутся при утрате США лидерства в мире - Ван Цзайбан
Суббота, 10.02.2024
22:46  Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара
21:37  Россия заплатит WADA за собственное унижение
20:55  Скоропостижно скончался глава "Исламской организации по продовольственной безопасности" казахстанский дипломат Аскар Мусинов
20:20  Сборная Катара обыграла Иорданию в финале Кубка Азии, забив три пенальти
20:17  Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за скандала с педофилией
17:06  Улитка, дракон или волчица: чей год наступает по тюркскому календарю?
16:42  Ближневосточное поле авантюр, или "Сжечь Газу сейчас!", - С.Кожемякин
16:38  Западное общественное мнение готовят к "потере" Украины, - Игорь Скрипка
15:55  Глава Института демографии РАН Храмова: "России нужно бороться за мигрантов"
15:44  Роман Тореханов назначен начальником Службы охраны президента Казахстана
12:26  Сторонники осужденного экс-премьера Хана неожиданно выиграли выборы в Пакистане
12:21  Киргизии предстоит отказать США, - А.Резчиков
12:16  Президентский кадровый резерв КZ: кто они – выходцы молодежного резерва и как туда попасть
12:14  Абдулазиз Закиров стал муфтием Кыргызстана
12:11  Ташкент. Религиозный блогер Аброр Мухтор Алий арестован на 15 суток
11:58  Рустам Карагойшин возглавил Казнацхолдинг "Байтерек"
08:35  Главный киргизский олигарх Раим Матраимов официально объявлен в розыск ГКНБ
08:18  Пекинские беспилотники покорили арабских шейхов и нигерийский спецназ
08:13  Военные Израиля готовятся наступать на Рафах – последнее убежище палестинцев
07:07  Двухпартийный консенсус: два крыла "орла" американского империализма, - Юрий Борисов
07:02  Алиев выбрал удачный момент для победы, - Артур Аваков
01:47  Зеленский отправил в отставку и начальника Генштаба ВСУ бандер-генерала Шапталу
00:51  Корреспондент "КП" исследовал жизнь китайской диаспоры в России
Пятница, 09.02.2024
23:47  Протестующие в центре Киева требуют вернуть Залужного
22:57  Моди молит Раму. Фактор индуизма в мировом параде суверенитетов, - Андрей Мельников
21:17  России следует пристально наблюдать за новым правительством Казахстана, - Роман Юнеман
21:10  Понты погубили сборную Узбекистана в четвертьфинале Кубка Азии
21:08  Запад готовит пакости к выборам Президента России, - В.Михеев
21:00  Идеальный выбор Зеленского: янычар во главе вермахта Украины, - Сергей Лесков
20:56  Битва при Политимете: крупнейшее поражение армии Александра Македонского (уроки ЦАистории), - А.Клейменов
20:55  Хождение по мукам. Блинкен в очередной раз совершил турне по Ближнему Востоку, - К.Логинова
20:51  Клановый фактор в управлении и становлении Туркменистана
20:48  Внутренняя и внешняя политика Киргизии в новых условиях: баланс внутри и вовне, - Ст.Притчин
16:49  Западные НПО в Центральной Азии: с беконовым рылом – в лавашный ряд, - Рената Алимова
15:51  Перезагрузка или "шило на мыло"? Командующих ВСУ меняют не в Киеве, а в Вашингтоне, - Владимир Малышев
15:47  Турция: западный финансовый прессинг на Россию будет только нарастать, - Дм.Нефедов
14:40  Андрей Бунич: НАТО не спасет Финляндию от социалистической революции
13:11  В Астане переименовали улицу Гейдара Алиева. Больше не актуально?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Боевое слаживание" Москвы и Пекина, - Юрий Тавровский
07:27 11.02.2024

"Боевое слаживание" Москвы и Пекина развивается, "бутылочные горлышки" остаются
о скандале с банком Chouzhou Commercial Bank
Юрий Тавровский

Новость о прекращении банком Chouzhou Commercial Bank операций с российскими клиентами стала "черным лебедем" недели перед Новым Годом по лунному календарю. Этот банк действует преимущественно в городе Иу провинции Чжэцзян, где расположен крупнейший логистический и торговый центр, обслуживающий внутрикитайские и экспортные операции малого и среднего бизнеса. Решение провинциального банка вряд ли серьезно отразится на торговле Китая с Россией в целом. Санкции Запада не помешали двусторонней торговле достичь объема в 240 миллиардов долларов в прошлом году. Однако дурной пример может оказаться заразительным и для других финансовых институтов, опасающихся "вторичных санкций". Переводы денег между двумя странами и до этого инцидента были затруднены, особенно для физических лиц. Впрочем, угроза финансовых санкций Запада хорошо известна не только китайским банкирам. Наши крупные банки, включая "Сбер", много лет уклонялись от обслуживания Крыма из-за санкций, введенных после 2014 года.

Бурный рост торговых и экономических связей России и Китая в условиях развязанной против них Западом "холодной войны" происходит в последние пару лет. Он напоминает прорыв ударных войск, оставляющих за собой целые районы, где еще не проведена "зачистка" укреплений и гарнизонов противника. За предшествующие десятилетия ориентации Москвы и Пекина на Запад, сложились мощные и разветвленные цепочки промышленных, финансовых и личных связей.

Китайцы видят, насколько болезненным оказался для России разрыв этих связей. Их страна до сих пор интегрирована в глобальную империю Pax Americana еще сильнее, чем была наша страна до начала СВО. Достаточно сказать, что объем китайско-американской торговли в 2023 году составил 664.5 миллиарда долларов, хотя и сократился на 11.6%. КНР продолжает держать в американских ценных бумагах около 800 миллиардов долларов. Тесные официальные, неофициальные и личные связи руководителей Народного Банка Китая и Федеральной резервной системы США стали одной из причин недавнего "разгрома" верхушки этого финансового института, а также смены руководства министерства финансов КНР. Компартия создала для управления финансовой сферой специальную комиссию, которую возглавляет Си Цзиньпин.

Понимая пагубность зависимости своей экономики от США и Запада в целом, китайские руководители стараются избежать резкого разрыва и прилагают максимум усилий для наращивания связей с дружественными странами, расширения глобальных позиций юаня. Этот переходный период может продлиться еще некоторое время и вполне можно ожидать вынужденных компромиссов и сделок с Западом.

Успех "боевого слаживания" России и Китая, которое возглавили главнокомандующие Владимир Путин и Си Цзиньпин, в первую очередь основан на совпадении интересов национальной безопасности. Невооруженным глазом видны частые контакты министров обороны и руководителей органов безопасности, совместные патрулирования сил стратегического сдерживания – авиации, морских соединений. Вооруженным глазом можно разглядеть контуры системного сближения вооруженных сил и военно-промышленных комплексов двух держав, а также возможные договоренности о совместных действиях в чрезвычайных ситуациях…

В то же время "тыловые части" отстают от "штурмовых подразделений". Несмотря на мартовское решение двух глав государств подготовить план экономического сотрудничества до 2030 года этот документ не был готов и не был подписан в ходе прошлогодних встреч премьер-министров М. Мишустина и Ли Цяна. Такой документ необходим государственным и частным предприятиям для планирования долгосрочного взаимодействия.

Наряду с "бутылочным горлышком" на финансовом направлении такое же препятствие на стратегическом направлении "боевого слаживания" остается в области транспорта. Строительство мостов и погранпереходов, не говоря уже о новых железных и шоссейных дорог, требует много средств и, главное, времени. Существующие наземные и морские пути не были рассчитаны на нынешние и грядущие объемы торговли. Неудивительно возникновение пробок и очередей, которые сдерживают реализацию потенциала российско-китайского взаимодействия.

Сейчас развернулись масштабные стройки и составляются еще более масштабные планы строительства новых транспортных цепочек, которые еще теснее свяжут Россию с Поднебесной. Полным ходом идет создание скоростного шоссе Санкт-Петербург-Новосибирск, которое дотянется до Китая и станет частью трансконтинентальной дороги Западный Китай-Западная Европа. На прошлогоднем саммите "Пояса и пути" в Пекине Президент Путин рассказал о новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, которая будет стыковаться с Транссибом и БАМом. Одновременно Россией ведется прокладка железнодорожных путей из Центральной Сибири в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов. Будут построены мосты через Лену и Амур. Ведется модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных портов на восточном участке Северного морского пути. К участию впервые приглашен Китай.

Ситуацию с банком из Иу, к сожалению, не стоит списывать по разряду "Из мухи делают слона". Она соответствует, скорее, другой пословице – "Нет дыма без огня". Проблемы в наших отношениях с Китаем были, есть и будут возникать. Они неизбежны в отношениях двух великих сопредельных держав. Но набранная за последние годы инерция движения вперед позволяет надеяться на преодоление как частных проблем, так и ликвидацию "бутылочных горлышек".

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707625620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Поставленные президентом страны задачи - в центре внимания депутатов
- Законодательная поддержка курса Президента – главный приоритет фракции AMANAT
- Противодействие коррупции в социальной сфере обсудили в Мажилисе
- Нацхолдинг "QazBioPharm" увеличит объемы производства сельскохозяйственных препаратов
- Антикор дополнительно возвратил 44,6 млрд тенге
- МВД: Задержание членов ОПГ, находящихся в розыске
- Задержан подозреваемый совершении мошенничества в особо крупном размере
- МВД задержало лидеров и активных членов ОПГ
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  