"Боевое слаживание" Москвы и Пекина, - Юрий Тавровский

07:27 11.02.2024

"Боевое слаживание" Москвы и Пекина развивается, "бутылочные горлышки" остаются

о скандале с банком Chouzhou Commercial Bank

Юрий Тавровский



Новость о прекращении банком Chouzhou Commercial Bank операций с российскими клиентами стала "черным лебедем" недели перед Новым Годом по лунному календарю. Этот банк действует преимущественно в городе Иу провинции Чжэцзян, где расположен крупнейший логистический и торговый центр, обслуживающий внутрикитайские и экспортные операции малого и среднего бизнеса. Решение провинциального банка вряд ли серьезно отразится на торговле Китая с Россией в целом. Санкции Запада не помешали двусторонней торговле достичь объема в 240 миллиардов долларов в прошлом году. Однако дурной пример может оказаться заразительным и для других финансовых институтов, опасающихся "вторичных санкций". Переводы денег между двумя странами и до этого инцидента были затруднены, особенно для физических лиц. Впрочем, угроза финансовых санкций Запада хорошо известна не только китайским банкирам. Наши крупные банки, включая "Сбер", много лет уклонялись от обслуживания Крыма из-за санкций, введенных после 2014 года.



Бурный рост торговых и экономических связей России и Китая в условиях развязанной против них Западом "холодной войны" происходит в последние пару лет. Он напоминает прорыв ударных войск, оставляющих за собой целые районы, где еще не проведена "зачистка" укреплений и гарнизонов противника. За предшествующие десятилетия ориентации Москвы и Пекина на Запад, сложились мощные и разветвленные цепочки промышленных, финансовых и личных связей.



Китайцы видят, насколько болезненным оказался для России разрыв этих связей. Их страна до сих пор интегрирована в глобальную империю Pax Americana еще сильнее, чем была наша страна до начала СВО. Достаточно сказать, что объем китайско-американской торговли в 2023 году составил 664.5 миллиарда долларов, хотя и сократился на 11.6%. КНР продолжает держать в американских ценных бумагах около 800 миллиардов долларов. Тесные официальные, неофициальные и личные связи руководителей Народного Банка Китая и Федеральной резервной системы США стали одной из причин недавнего "разгрома" верхушки этого финансового института, а также смены руководства министерства финансов КНР. Компартия создала для управления финансовой сферой специальную комиссию, которую возглавляет Си Цзиньпин.



Понимая пагубность зависимости своей экономики от США и Запада в целом, китайские руководители стараются избежать резкого разрыва и прилагают максимум усилий для наращивания связей с дружественными странами, расширения глобальных позиций юаня. Этот переходный период может продлиться еще некоторое время и вполне можно ожидать вынужденных компромиссов и сделок с Западом.



Успех "боевого слаживания" России и Китая, которое возглавили главнокомандующие Владимир Путин и Си Цзиньпин, в первую очередь основан на совпадении интересов национальной безопасности. Невооруженным глазом видны частые контакты министров обороны и руководителей органов безопасности, совместные патрулирования сил стратегического сдерживания – авиации, морских соединений. Вооруженным глазом можно разглядеть контуры системного сближения вооруженных сил и военно-промышленных комплексов двух держав, а также возможные договоренности о совместных действиях в чрезвычайных ситуациях…



В то же время "тыловые части" отстают от "штурмовых подразделений". Несмотря на мартовское решение двух глав государств подготовить план экономического сотрудничества до 2030 года этот документ не был готов и не был подписан в ходе прошлогодних встреч премьер-министров М. Мишустина и Ли Цяна. Такой документ необходим государственным и частным предприятиям для планирования долгосрочного взаимодействия.



Наряду с "бутылочным горлышком" на финансовом направлении такое же препятствие на стратегическом направлении "боевого слаживания" остается в области транспорта. Строительство мостов и погранпереходов, не говоря уже о новых железных и шоссейных дорог, требует много средств и, главное, времени. Существующие наземные и морские пути не были рассчитаны на нынешние и грядущие объемы торговли. Неудивительно возникновение пробок и очередей, которые сдерживают реализацию потенциала российско-китайского взаимодействия.



Сейчас развернулись масштабные стройки и составляются еще более масштабные планы строительства новых транспортных цепочек, которые еще теснее свяжут Россию с Поднебесной. Полным ходом идет создание скоростного шоссе Санкт-Петербург-Новосибирск, которое дотянется до Китая и станет частью трансконтинентальной дороги Западный Китай-Западная Европа. На прошлогоднем саммите "Пояса и пути" в Пекине Президент Путин рассказал о новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, которая будет стыковаться с Транссибом и БАМом. Одновременно Россией ведется прокладка железнодорожных путей из Центральной Сибири в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов. Будут построены мосты через Лену и Амур. Ведется модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных портов на восточном участке Северного морского пути. К участию впервые приглашен Китай.



Ситуацию с банком из Иу, к сожалению, не стоит списывать по разряду "Из мухи делают слона". Она соответствует, скорее, другой пословице – "Нет дыма без огня". Проблемы в наших отношениях с Китаем были, есть и будут возникать. Они неизбежны в отношениях двух великих сопредельных держав. Но набранная за последние годы инерция движения вперед позволяет надеяться на преодоление как частных проблем, так и ликвидацию "бутылочных горлышек".