Нетаньяху против всех. Он сохраняет или разрушает Израиль? - Владимир Овчинский

09:55 11.02.2024 Нетаньяху против всех. Он сохраняет или разрушает Израиль?

Владимир Овчинский



Премьер - министр Израиля Нетаньяху вступил практически в прямую конфронтацию с Байденом и его посланцами, игнорируя их рекомендации прекратить интенсивные боевые действия в Газе и приступить к созданию Палестинского государства.



Нетаньяху уверен в своей правоте. И считает, что "война до победного конца" с ХАМАСом - единственный путь к спасению Израиля.



При этом он явно ждет президентских выборов в США 2024 года и возвращения в Белый дом Трампа, с которым у него гораздо более крепкое взаимопонимание, чем с Байденом.



Главный редактор израильского издания Haaretz Алуф Бенн в статье в Foreign Affairs "Самоуничтожение Израиля" (07.02.2024) пишет:



"7 октября 2023 года стало самым страшным бедствием в истории Израиля. Это национальный и личный поворотный момент для всех, кто живет в стране или связан с ней. Не сумев остановить атаку ХАМАС, ЦАХАЛ ответил подавляющей силой, убив тысячи палестинцев и сравняв с землей целые кварталы Газы. Но даже несмотря на то, что пилоты сбрасывают бомбы, а коммандос прочищают туннели ХАМАСа, израильское правительство не приняло во внимание враждебность, вызвавшую нападение, а также то, какие меры могут предотвратить другое. Его молчание вызвано приказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который отказался изложить послевоенное видение или порядок. Нетаньяху пообещал "уничтожить ХАМАС", но, помимо военной силы, у него нет стратегии ликвидации этой группировки и нет четкого плана того, что могло бы заменить ее в качестве фактического правительства послевоенного сектора Газа.



Его неспособность разработать стратегию не случайна. И это не акт политической целесообразности, призванный сохранить целостность его правой коалиции".



По мнению Алуф Бенна, "чтобы жить в мире, Израилю придется, наконец, прийти к соглашению с палестинцами, а Нетаньяху противился этому на протяжении всей своей карьеры.



Он посвятил свое пребывание на посту премьер-министра, самое продолжительное в истории Израиля, подрыву и оттеснению палестинского национального движения на второй план.



Он пообещал своему народу, что он сможет процветать и без мира.



Он продал стране идею о том, что она может продолжать оккупировать палестинские земли вечно с небольшими внутренними и международными потерями.



И даже сейчас, после 7 октября, он не изменил этого послания. Единственное, что, по словам Нетаньяху, Израиль будет делать после войны, - это поддерживать "периметр безопасности" вокруг Газы - тонко завуалированный эвфемизм для обозначения долгосрочной оккупации, включая кордон вдоль границы, который съест большой кусок скудной палестинской земли".



Но, считает Алуф Бенн, "Израиль больше не может быть настолько зашорен. Теракты 7 октября доказали, что обещание Нетаньяху было пустым. Несмотря на мертвый мирный процесс и снижение интереса со стороны других стран, палестинцы сохранили свое дело".



"Синвар открыто представил операцию как акт сопротивления и был лично мотивирован, по крайней мере частично, накбой (исход палестинцев в 1948 году после образования Израиля – В.О.). Лидер ХАМАС провел 22 года в израильских тюрьмах и, как сообщается, постоянно говорил своим сокамерникам, что Израиль необходимо победить, чтобы его семья могла вернуться в свою деревню".



"Травма 7 октября вновь заставила израильтян осознать, что конфликт с палестинцами занимает центральное место в их национальной идентичности и представляет собой угрозу их благополучию. Его нельзя игнорировать или обходить стороной, и продолжение оккупации, расширение израильских поселений на Западном Берегу, блокада Газы и отказ пойти на какой-либо территориальный компромисс (или даже признать права палестинцев) не принесут стране прочной безопасности. Однако оправиться от этой войны и изменить курс будет чрезвычайно сложно, и не только потому, что Нетаньяху не хочет разрешать палестинский конфликт.



Война застала Израиль, возможно, в самый разобщенный момент в истории. За годы, предшествовавшие нападению, страна, по мнению Алуфа Бенна, была расколота попытками Нетаньяху подорвать ее демократические институты и превратить ее в теократическую, националистическую автократию. Его законопроекты и реформы спровоцировали массовые протесты и разногласия, которые грозили расколоть страну перед войной и будут преследовать ее после окончания конфликта.



Фактически, борьба за политическое выживание Нетаньяху станет еще более напряженной, чем до 7 октября, что затруднит достижение мира в стране".



"Но что бы ни случилось с премьер-министром, Израиль вряд ли будет вести серьезный разговор об урегулировании конфликта с палестинцами. Израильское общественное мнение в целом сместилось вправо. Соединенные Штаты все больше озабочены важными президентскими выборами. В ближайшем будущем у нас будет мало энергии и мотивации для возобновления значимого мирного процесса".



"7 октября по-прежнему является поворотным моментом, но израильтянам предстоит решить, каким именно поворотным моментом оно будет". Они, пишет Алуф Бенн, могут объединиться и проложить путь к миру и достойному сосуществованию с палестинцами.



"Но на данный момент есть признаки того, что израильтяне вместо этого будут продолжать воевать между собой и сохранять оккупацию на неопределенный срок. Это может сделать 7 октября началом темной эпохи в истории Израиля, характеризующейся все большим и растущим насилием. Нападение будет не разовым событием, а предзнаменованием того, что произойдет дальше".



Нарушенное обещание



"В 1990-е годы Нетаньяху был восходящей звездой на правой сцене Израиля. После того, как он стал послом Израиля в ООН с 1984 по 1988 год, он стал широко известен, возглавив оппозицию соглашениям Осло, плану израильско-палестинского примирения 1993 года, подписанному израильским правительством и Организацией освобождения Палестины. После убийства премьер-министра Ицхака Рабина в ноябре 1995 года крайне правым израильским фанатиком и волны палестинских террористических атак в израильских городах Нетаньяху сумел победить Шимона Переса, ключевого архитектора мирного соглашения в Осло, в гонке за пост премьер-министра 1996 года. Придя к власти, он пообещал замедлить мирный процесс и реформировать израильское общество, "заменив элиты", которые он считал мягкими и склонными к копированию западных либералов, корпусом религиозных и социальных консерваторов.



Однако радикальные амбиции Нетаньяху встретили совместную оппозицию старой элиты и администрации Клинтона. Израильское общество, которое тогда еще в целом поддерживало мирное соглашение, также быстро разочаровалось в радикальной повестке дня премьер-министра. Три года спустя он был свергнут либералом Эхудом Бараком, который пообещал продолжить процесс Осло и полностью решить палестинский вопрос.



Но Барак потерпел неудачу, как и его преемники. Когда весной 2000 года Израиль завершил односторонний вывод войск из южного Ливана, он подвергся трансграничным нападениям и угрозе массированного наращивания сил "Хезболлы". Затем мирный процесс рухнул, когда той осенью палестинцы начали вторую интифаду. Пять лет спустя уход Израиля из сектора Газа открыл путь ХАМАСу к тому , чтобы взять на себя управление там. Израильская общественность, когда-то поддерживавшая миротворчество, потеряла интерес к связанным с этим рискам безопасности. "Мы предложили им луну и звезды, а взамен получили террористов-смертников и ракеты", - гласил общий рефрен. (Контраргумент о том, что Израиль предложил слишком мало и никогда не согласится на создание устойчивого палестинского государства, не нашел большого резонанса.) В 2009 году Нетаньяху вернулся к власти, чувствуя себя оправданным. В конце концов, его предостережения против территориальных уступок соседям Израиля сбылись.



Вернувшись к власти, Нетаньяху предложил израильтянам удобную альтернативу ныне дискредитированной формуле "земля в обмен на мир". Израиль, утверждал он, может процветать как страна западного типа – и даже налаживать контакты с арабским миром в целом – одновременно оттесняя палестинцев.



Ключевым моментом было "разделять и властвовать". На Западном Берегу Нетаньяху поддерживал сотрудничество в области безопасности с Палестинской автономией, которая стала де-факто субподрядчиком Израиля в сфере полицейских и социальных услуг, и он призвал Катар финансировать правительство ХАМАСа в секторе Газа.



"Тот, кто выступает против палестинского государства, должен поддержать доставку средств в Газу, потому что сохранение разделения между ПА на Западном Берегу и ХАМАС в секторе Газа предотвратит создание палестинского государства", - заявил Нетаньяху на парламентском собрании своей партии в 2019 году.



Нетаньяху считал, что сможет контролировать возможности ХАМАС посредством морской и экономической блокады, недавно развернутых ракетных систем и систем пограничной обороны, а также периодических военных рейдов на боевиков и инфраструктуру группировки.



Эта последняя тактика, получившая название "косить траву", стала неотъемлемой частью доктрины безопасности Израиля, наряду с "управлением конфликтами" и поддержанием статус-кво. Нетаньяху считал, что существующий порядок долговечен. По его мнению, это также было оптимальным: поддержание конфликта на очень низком уровне было менее политически рискованным, чем мирное соглашение, и менее дорогостоящим, чем крупная война.



На протяжении более десяти лет стратегия Нетаньяху, казалось, работала. Ближний Восток и Северная Африка погрузились в революции и гражданские войны Арабской весны, что сделало палестинский вопрос гораздо менее важным. Террористические атаки упали до нового минимума, и периодические ракетные обстрелы из Газы обычно перехватывались. За исключением короткой войны против ХАМАСа в 2014 году, израильтянам редко приходилось вступать в схватку с палестинскими боевиками. Для большинства людей большую часть времени конфликт был вне поля зрения и мыслей.



Вместо того, чтобы беспокоиться о палестинцах, израильтяне начали сосредотачиваться на воплощении западной мечты о процветании и спокойствии. В период с января 2010 года по декабрь 2022 года цены на недвижимость в Израиле выросли более чем вдвое, поскольку горизонт Тель-Авива заполнился высотными квартирами и офисными комплексами. Меньшие города расширились, чтобы приспособиться к буму. ВВП страны вырос более чем на 60 процентов благодаря тому, что технологические предприниматели открыли успешный бизнес, а энергетические компании обнаружили морские месторождения природного газа в израильских водах. Соглашения об открытом небе с правительствами других стран превратили зарубежные поездки, важный аспект израильского образа жизни, в дешевый товар. Будущее выглядело светлым. Страна, казалось, обошла палестинцев, и сделала это, не жертвуя ничем - территорией, ресурсами, средствами - ради мирного соглашения. Израильтяне тоже должны получить свой торт и съесть его.



На международном уровне страна также процветала. Нетаньяху выдержал давление президента США Барака Обамы с требованием возродить решение о создании двух государств и заморозить израильские поселения на Западном Берегу, отчасти за счет создания союза с республиканцами. Хотя Нетаньяху не смог помешать Обаме заключить ядерную сделку с Ираном, Вашингтон вышел из пакта после того, как Дональд Трамп стал президентом. Трамп также перенес американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а его администрация признала аннексию Израилем Голанских высот у Сирии.



При Трампе Соединенные Штаты помогли Израилю заключить Авраамовы соглашения, нормализуя его отношения с Бахрейном, Марокко, Суданом и Объединенными Арабскими Эмиратами – перспектива, которая когда-то казалась невозможной без израильско-палестинского мирного соглашения. Самолеты с израильскими чиновниками, военачальниками и туристами начали посещать шикарные отели шейхов Персидского залива и базары Марракеша.



Израиль, утверждал Нетаньяху, может процветать как страна западного типа, оттесняя при этом палестинцев.



Отодвигая на второй план палестинский вопрос, Нетаньяху также работал над преобразованием внутреннего общества Израиля. После неожиданной победы на переизбрании в 2015 году Нетаньяху сформировал правую коалицию, чтобы возродить свою давнюю мечту о разжигании консервативной революции. Премьер-министр снова начал выступать против "элит" и развязал культурную войну против бывшего истеблишмента, который он считал враждебным по отношению к себе и слишком либеральным для своих сторонников.



В 2018 году он добился принятия важного и противоречивого закона, который определял Израиль как "национальное государство еврейского народа" и провозглашал, что евреи имеют "уникальное" право "осуществлять самоопределение" на его территории. Он дал преимущество еврейскому большинству страны и подчинил ее нееврейскому народу.



В том же году коалиция Нетаньяху распалась. Затем Израиль погрузился в длительный политический кризис: в период с 2019 по 2022 год страна провела пять выборов, каждый из которых был референдумом по вопросу правления Нетаньяху. Накал политической борьбы усилился из-за дела о коррупции против премьер-министра, которое привело к предъявлению ему уголовного обвинения в 2020 году и продолжающемуся судебному разбирательству. Израиль раскололся на "бибистов" и "только не бибистов". ("Биби" - прозвище Нетаньяху.) На четвертых выборах в 2021 году соперникам Нетаньяху наконец удалось заменить его "правительством смены" во главе с правым Нафтали Беннеттом и центристом Яиром Лапидом. Впервые в коалицию вошла арабская партия.



Несмотря на это, оппозиция Нетаньяху никогда не оспаривала основную предпосылку его правления: Израиль может процветать, не решая палестинский вопрос. Дебаты о мире и войне, традиционно важнейшая политическая тема для Израиля, оказались на последних полосах новостей. Беннетт, начавший свою карьеру в качестве помощника Нетаньяху, приравнял палестинский конфликт к "осколку в заднице", с которым страна могла бы жить. Он и Лапид стремились сохранить статус-кво по отношению к палестинцам и просто сосредоточиться на том, чтобы удержать Нетаньяху от должности.



Эта сделка, конечно, оказалась невозможной. "Смененное правительство" рухнуло в 2022 году после того, как оно не смогло продлить действие неясных юридических положений, которые позволяли поселенцам Западного Берега пользоваться гражданскими правами, в которых были лишены их неизраильские соседи. Для некоторых членов арабской коалиции подписание этих положений об апартеиде было слишком большим компромиссом.



Некомпетентность военных и разведки не может защитить Нетаньяху от ответственности за события 7 октября.



Для Нетаньяху, которому все еще предстоят суды, крах правительства был именно тем, на что он надеялся. Когда страна организовала очередные выборы, он укрепил свою базу из правых, ультраортодоксальных евреев и социально-консервативных евреев. Чтобы вернуть себе власть, он обратился, в частности, к поселенцам Западного Берега, демографической группе, которая все еще считала израильско-палестинский конфликт смыслом своего существования. Эти религиозные сионисты остались верны своей мечте об иудаизации оккупированных территорий и превращении их в формальную часть Израиля. Они надеялись, что, если им представится такая возможность, они смогут изгнать палестинское население территорий. Им не удалось предотвратить эвакуацию еврейских поселенцев из сектора Газа в 2005 году, когда Ариэль Шарон был премьер-министром, но в последующие годы они постепенно захватили ключевые позиции в израильской армии, государственной службе и средствах массовой информации по мере того, как члены светского истеблишмента меняли свои позиции, их внимание сосредоточено на зарабатывании денег в частном секторе.



У экстремистов было два принципиальных требования к Нетаньяху. Первым и наиболее очевидным было дальнейшее расширение еврейских поселений. Во-вторых, необходимо было установить более сильное еврейское присутствие на Храмовой горе, историческом месте еврейского храма и мусульманской мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима. С тех пор как Израиль взял под свой контроль прилегающую территорию в ходе Шестидневной войны в 1967 году, он предоставил палестинцам квазиавтономию в этом месте из опасения, что отстранение его от арабского управления спровоцирует катастрофический религиозный конфликт. Но израильские крайне правые уже давно стремятся изменить это. Когда Нетаньяху был впервые избран в 1996 году, он открыл стену на месте археологических раскопок в подземном туннеле, прилегающем к Аль-Аксе, чтобы обнажить реликвии времен Второго Храма, что спровоцировало бурный взрыв арабских протестов в Иерусалиме. Вторая палестинская интифада в 2000 году также была спровоцирована посещением Храмовой горы Шароном, тогдашним лидером оппозиции и главой партии Нетаньяху "Ликуд".



В мае 2021 года насилие вспыхнуло снова. На этот раз главным провокатором стал Итамар Бен-Гвир, крайне правый политик, публично прославлявший еврейских террористов. Бен-Гвир открыл "парламентский офис" в палестинском районе Восточного Иерусалима, откуда еврейские поселенцы, используя старые документы на собственность, выселили некоторых жителей, а палестинцы в ответ провели массовые протесты. После того как сотни демонстрантов собрались в Аль-Аксе, израильская полиция провела рейд на территории мечети. В результате между арабами и евреями вспыхнули боевые действия, которые быстро распространились на этнически смешанные города по всему Израилю. ХАМАС использовал этот рейд как предлог для обстрела Иерусалима ракетами, что привело к еще большему насилию в Израиле и еще одному раунду израильских репрессий в секторе Газа.



Тем не менее, боевые действия прекратились, когда Израиль и ХАМАС поразительно быстро достигли нового соглашения о прекращении огня. Катар продолжал выплачивать выплаты, а Израиль выдал разрешения на работу некоторым жителям сектора Газа, чтобы улучшить экономику сектора и уменьшить стремление населения к конфликту. ХАМАС стоял в стороне, когда весной 2023 года Израиль нанес удар по союзному ополчению "Палестинский исламский джихад". Относительное затишье вдоль границы позволило ЦАХАЛу передислоцировать свои силы и перебросить большинство боевых батальонов на Западный берег, где они могли бы защитить поселенцев от террористической атаки. 7 октября стало ясно, что эти передислокации - именно то, чего хотел Синвар.



Переход Биби



На выборах в Израиле в ноябре 2022 года Нетаньяху вернул себе власть. Его коалиция получила 64 из 120 мест в израильском парламенте, что является большим достижением по недавним стандартам. Ключевыми фигурами в новом правительстве были Бецалель Смотрич, лидер националистической религиозной партии, представляющей поселенцев Западного берега, и Бен-Гвир. Работая с ультраортодоксальными партиями, Нетаньяху, Смотрич и Бен-Гвир разработали план автократического и теократического Израиля. Например, в директивах нового кабинета министров провозглашалось, что "еврейский народ имеет исключительное, неотъемлемое право на всю Землю Израиля", категорически отрицая любые претензии палестинцев на территорию, даже в секторе Газа.



Смотрич стал министром финансов и был назначен руководителем Западного берега, где он инициировал масштабную программу по расширению еврейских поселений. Бен-Гвир был назначен министром национальной безопасности, контролирующим полицию и тюрьмы. Он использовал свою власть, чтобы побудить больше евреев посетить Храмовую гору (Аль-Акса). С января по октябрь 2023 года его посетили около 50 000 евреев - больше, чем за любой другой аналогичный период в истории. (В 2022 году гору посетило 35 000 евреев.)



Радикальное новое правительство Нетаньяху вызвало возмущение среди израильских либералов и центристов. Но даже несмотря на то, что унижение палестинцев было центральным элементом их повестки дня, эти критики продолжали игнорировать судьбу оккупированных территорий и Аль-Аксы, осуждая кабинет министров. Вместо этого они сосредоточились в основном на судебной реформе Нетаньяху. Эти предложенные законы, объявленные в январе 2023 года, ограничат независимость Верховного суда Израиля - хранителя гражданских прав и прав человека в стране, где нет официальной конституции, - и разрушат систему юридических консультаций, обеспечивающую сдержку и противовес исполнительной власти. Если бы они были приняты, эти законопроекты значительно облегчили бы Нетаньяху и его партнерам построение автократии и, возможно, даже избавили бы его от суда по делу о коррупции.



Законопроекты о судебной реформе были, без сомнения, чрезвычайно опасны. Они, по мнения Алуфа Бенна, "по праву вызвали огромную волну протестов, в ходе которых каждую неделю проходят демонстрации сотен тысяч израильтян". Но, противодействуя этому перевороту, оппоненты Нетаньяху снова действовали так, как будто оккупация не имела к этому никакого отношения. Несмотря на то, что законы были разработаны частично для того, чтобы ослабить любую юридическую защиту палестинцев, которую Верховный суд Израиля предоставил бы палестинцам, демонстранты избегали упоминаний об оккупации или несуществующем мирном процессе из-за страха быть оклеветанными как непатриотичные. Фактически, организаторы работали над тем, чтобы оттеснить израильских протестующих против оккупации, чтобы избежать появления на демонстрациях изображений палестинских флагов. Эта тактика увенчалась успехом, гарантируя, что протестное движение не будет "запятнано" палестинским делом: израильские арабы, составляющие около 20 процентов населения страны, в основном воздерживались от участия в демонстрациях. Но это затруднило успех движения. Учитывая демографию Израиля, левоцентристским евреям необходимо сотрудничать с арабами страны, если они когда-либо захотят сформировать правительство. Делегитимизируя опасения израильских арабов, демонстранты сыграли на руку стратегии Нетаньяху.



После отсутствия арабов битва за судебную реформу продолжалась как внутриеврейское дело. Демонстранты приняли сине-белый флаг Звезды Давида, и многие из их лидеров и ораторов были старшими военными в отставке. Протестующие продемонстрировали свои военные заслуги, обратив вспять падение престижа, которое омрачало ЦАХАЛ после вторжения в Ливан в 1982 году. Пилоты-резервисты, которые имеют решающее значение для боеготовности и боевой мощи ВВС, пригрозили уйти со службы, если законы будут приняты. Демонстрируя институциональную оппозицию, лидеры ЦАХАЛа дали отпор Нетаньяху, когда он потребовал дисциплинировать резервистов.



То, что ЦАХАЛ порвал с премьер-министром, неудивительно. На протяжении своей долгой карьеры Нетаньяху часто вступал в конфликты с военными, а его сильнейшими соперниками были генералы в отставке, ставшие политиками, такие как Шарон, Рабин и Барак, не говоря уже о Бенни Ганце, которого Нетаньяху сделал частью своего чрезвычайного военного кабинета, но может в конечном итоге бросить ему вызов и стать его преемником на посту премьер-министра. Нетаньяху уже давно отвергает генеральское видение Израиля, сильного в военном отношении, но гибкого в дипломатическом отношении. Он также высмеивал их характеры, которые считал робкими, лишенными воображения и даже подрывными. Поэтому не было шоком, когда он уволил своего собственного министра обороны, генерала в отставке Йоава Галланта, после того, как Галлант появился в прямом эфире телевидения в марте 2023 года, чтобы предупредить, что разногласия в Израиле сделали страну уязвимой и что война неизбежна.



Увольнение Галланта привело к новым спонтанным уличным протестам, и Нетаньяху восстановил его в должности. (Они остаются непримиримыми соперниками, даже несмотря на то, что вместе ведут войну.) Но Нетаньяху проигнорировал предупреждение Галланта.



Он также проигнорировал более подробное предупреждение, сделанное в июле главным аналитиком военной разведки Израиля, о том, что враги могут нанести удар по стране. Нетаньяху, очевидно, полагал, что такие предупреждения были политически мотивированы и отражали молчаливый союз между действующим военным руководством штаб-квартиры ЦАХАЛа в Тель-Авиве и бывшими командирами, протестовавшими через дорогу".



"Конечно, предупреждения, полученные Нетаньяху, в основном касались сети региональных союзников Ирана, а не ХАМАС. Хотя план нападения ХАМАСа был известен израильской разведке, и хотя группа практиковала маневры перед наблюдательными постами ЦАХАЛа, высокопоставленные военные и разведчики не смогли представить, что их противник в секторе Газа действительно может довести дело до конца, и похоронили предположения об обратном. Нападение 7 октября, по мнению Алуфа Бенна, отчасти было ошибкой израильской бюрократии.



Тем не менее, считает автор статьи, "тот факт, что Нетаньяху не провел серьезных обсуждений по поводу полученных им разведданных, не может быть оправдан, как и его отказ пойти на серьезный компромисс с политической оппозицией и залечить раскол в стране". Вместо этого он решил продолжить свой судебный переворот, несмотря на серьезные предупреждения и возможную ответную реакцию. "Израиль может обойтись без пары эскадрилий ВВС, - высокомерно заявил он, - но не без правительства".



В июле 2023 года израильский парламент принял первый судебный закон, что стало еще одним ярким моментом для Нетаньяху и его крайне правой коалиции. (В конечном итоге оно было отменено Верховным судом в январе 2024 года.)



Премьер-министр полагал, что вскоре он еще больше поднимется, заключив мирное соглашение с Саудовской Аравией, самым богатым и важным арабским государством, в рамках тройного соглашения, которое был подписан американо-саудовский оборонный пакт.



Результатом станет окончательная победа израильской внешней политики: американо-арабо-израильский альянс против Ирана и его региональных доверенных лиц. Для Нетаньяху это было бы высшим достижением, которое привлекло к нему внимание мейнстрима.



Премьер-министр был настолько самоуверен, что 22 сентября он вышел на сцену Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы продвигать карту "нового Ближнего Востока", центром которой является Израиль. Это была преднамеренная критика его покойного соперника Переса, который придумал эту фразу после подписания соглашений в Осло. "Я считаю, что мы находимся на пороге еще более драматического прорыва: исторического мира с Саудовской Аравией", - похвастался Нетаньяху в своей речи. Он ясно дал понять, что палестинцы стали лишь второстепенной мыслью как для Израиля, так и для всего региона. "Мы не должны давать палестинцам право вето на новые мирные договоры", - сказал он. "Палестинцы составляют лишь два процента арабского мира".



Две недели спустя ХАМАС совершил нападение, разрушив планы Нетаньяху".



После взрыва



"Нетаньяху и его сторонники пытались переложить с него вину за события 7 октября. Премьер-министр, утверждают они, был введен в заблуждение руководителями служб безопасности и разведки, которые не проинформировали его о полученном в последнюю минуту сообщении о том, что в секторе Газа происходит что-то подозрительное (хотя даже эти красные флажки были интерпретированы как признаки небольшого нападения или просто шума). "Ни при каких обстоятельствах и ни на каком этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях ХАМАСа", - написала канцелярия Нетаньяху в Твиттере через несколько недель после нападения. "Напротив, оценка всего эшелона безопасности, включая главу военной разведки и главу Шин Бет, заключалась в том, что ХАМАС был сдержан и искал договоренности". (Позже он извинился за этот пост.)



Но военная и разведывательная некомпетентность, какой бы мрачной она ни была, не может оградить премьер-министра от вины – и не только потому, что, как глава правительства, Нетаньяху несет окончательную ответственность за то, что происходит в Израиле".



По мнению Алуфа Бенна, "его безрассудная предвоенная политика разделения израильтян сделала страну уязвимой, соблазнив союзников Ирана нанести удар по расколотому обществу. Унижение палестинцев Нетаньяху способствовало процветанию радикализма. Не случайно ХАМАС назвал свою операцию "наводнением Аль-Аксы" и представил нападения как способ защитить Аль-Аксу от еврейского захвата. Защита священного мусульманского места рассматривалась как повод для нападения на Израиль.



Израильская общественность не сняла с Нетаньяху ответственности за события 7 октября. Партия премьер-министра резко упала в опросах общественного мнения, и его рейтинг также упал, хотя правительство сохраняет парламентское большинство. Стремление страны к переменам выражается не только в опросах общественного мнения. Милитаризм снова на подходе. Демонстранты, выступающие против Биби, бросились выполнять свои резервные обязанности, несмотря на протесты, поскольку прежние организаторы, выступавшие против Нетаньяху, заменили неблагополучное израильское правительство в заботе об эвакуированных с юга и севера страны. Многие израильтяне вооружились пистолетами и штурмовыми винтовками, чему способствовала кампания Бен-Гвира по облегчению регулирования частного стрелкового оружия. Ожидается, что после десятилетий постепенного снижения оборонный бюджет вырастет примерно на 50 процентов.



Однако эти изменения, хотя и понятны, представляют собой ускорение, а не сдвиги. Израиль по-прежнему следует тем же путем, которым Нетаньяху вел его в течение многих лет. Его идентичность теперь менее либеральная и эгалитарная, более этнонационалистическая и милитаристская. Лозунг "Едины ради победы", который можно увидеть на каждом углу улицы, в автобусе и на телеканале Израиля, направлен на объединение еврейского общества страны.



Арабскому меньшинству государства, которое подавляющим большинством голосов поддерживало быстрое прекращение огня и обмен пленными, полиция неоднократно запрещала проводить публичные акции протеста. Десяткам арабских граждан были предъявлены юридические обвинения за публикации в социальных сетях, выражающие солидарность с палестинцами в секторе Газа, даже если эти сообщения не поддерживали и не одобряли теракты 7 октября. Тем временем многие либеральные израильские евреи чувствуют себя преданными со стороны западных коллег, которые, по их мнению, перешли на сторону ХАМАС. Они переосмысливают свои довоенные угрозы эмигрировать подальше от религиозной автократии Нетаньяху, а израильские компании по недвижимости ожидают новую волну еврейских иммигрантов, стремящихся избежать растущего антисемитизма, с которым они столкнулись за границей.



И так же, как и в предвоенные времена, почти никто из израильских евреев не думает о том, как можно было бы разрешить палестинский конфликт мирным путем. Израильские левые, традиционно заинтересованные в достижении мира, сейчас почти вымерли. Центристские партии Ганца и Лапида, ностальгирующие по старому доброму Израилю до Нетаньяху, похоже, чувствуют себя как дома в новом милитаристском обществе и не хотят рисковать своей основной популярностью, поддерживая переговоры "земля в обмен на мир". И правые настроены более враждебно по отношению к палестинцам, чем когда-либо.



Нетаньяху приравнял ПА к ХАМАСу и отверг американские предложения сделать ее послевоенным правителем Газы, зная, что такое решение возродит решение о двух государствах.



Крайне правые друзья премьер-министра хотят опустошить сектор Газа и изгнать палестинцев в другие страны, создав вторую накбу , которая оставит землю открытой для новых еврейских поселений. Чтобы осуществить эту мечту, Бен-Гвир и Смотрич потребовали, чтобы Нетаньяху отказался от любого обсуждения послевоенного соглашения в секторе Газа, которое оставляет палестинцев во главе, и потребовали, чтобы правительство отказалось от переговоров о дальнейшем освобождении израильских заложников. Они также обеспечили, чтобы Израиль не делал ничего, чтобы остановить новые нападения еврейских поселенцев на арабских жителей Западного берега.



Единство Израиля во время войны уже дает трещину".



Алуф Бенн пишет:



"Если прошлое является прецедентом, то страна не совсем безнадежна. История предполагает, что существует вероятность того, что прогрессизм может вернуться, а консерваторы могут потерять влияние. После предыдущих крупных атак израильское общественное мнение сначала сместилось вправо, но затем изменило курс и приняло территориальные компромиссы в обмен на мир.



Война Судного дня 1973 года в конечном итоге привела к миру с Египтом; первая интифада, начавшаяся в 1987 году, привела к соглашениям в Осло и миру с Иорданией; а вторая интифада, разразившаяся в 2000 году, закончилась односторонним выводом войск из сектора Газа.



Но шансы на то, что эта динамика повторится, невелики. Не существует палестинской группы или лидера, признанного Израилем так, как Египет и его президент после 1973 года. ХАМАС стремится к уничтожению Израиля, а ПА слаба. Израиль тоже слаб: его единство во время войны уже дает трещину, и высока вероятность того, что страна еще больше развалится на части, если и когда боевые действия утихнут".



"Антибибисты надеются связаться с разочарованными бибистами и добиться досрочных выборов в этом году. Нетаньяху, в свою очередь, будет нагнетать страхи и копаться. В январе родственники заложников ворвались на заседание парламента, чтобы потребовать, чтобы правительство попыталось освободить членов их семей, что является частью битвы между израильтянами по поводу того, должна ли страна сделать победу над ХАМАС приоритетной задачей, или заключить сделку по освобождению оставшихся пленников. Возможно, единственная идея, по которой существует единство, – это противодействие соглашению "земля в обмен на мир". После 7 октября большинство израильтян-евреев согласны с тем, что любой дальнейший отказ от территории даст боевикам стартовую площадку для следующей резни.



В конечном счете, будущее Израиля может во многом напоминать его недавнюю историю. С Нетаньяху или без него, "управление конфликтами" и "кошение травы" останутся государственной политикой, что означает новые оккупации, поселения и перемещение населения. Эта стратегия может показаться наименее рискованным вариантом, по крайней мере, для израильской общественности, травмированной ужасами 7 октября и глухой к новым мирным предложениям. Но это приведет только к еще большей катастрофе.



Израильтяне не могут рассчитывать на стабильность, если они будут продолжать игнорировать палестинцев и отвергать их стремления, их историю и даже их присутствие".



Комментарий В.О.:



Несмотря на явную конфронтацию с командой Байдена, Нетаньяху от США получит для войны все, что ему надо.



Израиль будет воевать, а ООН будет наращивать обвинения Израиля в геноциде.



В конечном итоге, ООН примет решение о введении в Газу миротворческих сил.



Реально, кто может выполнить эту миссию, - это Турция, которая сейчас стоит в авангарде тех, кто обвиняет Израиль в геноциде палестинского народа.



А президент Турции Эрдоган является лучшим другом директора МИ – 6 Ричарда Мура, который помог Эрдогану дважды стать президентом.



Если "миротворческие" войска Турции войдут в Газу, то можно будет сказать, что британская спецслужба МИ – 6 во главе с Ричардом Муром осуществит свой проект по взятию под контроль территории Палестины.



Таким образом, Нетаньяху, с одной стороны, является заложником своих патриотических устремлений по сохранению и укреплению еврейского государства, а, с другой, объектом манипуляций Великобритании, восстанавливающей свое былое влияние на Ближнем Востоке. Источник - завтра

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