Армии отравителей. Бандеровцы применяют химическое оружие, - М.Столетов

10:44 11.02.2024 Армии отравителей

ВСУ снова применили против наших войск химическое оружие

Максим Столетов

09.02.2024



Новые факты использования отравляющих веществ (ОВ) были зафиксированы на Артемовском направлении СВО. Это далеко не первый подобный случай. В ходе неудачного "контрнаступа" ВСУ применяли химические боеприпасы в окрестностях Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки. Но еще в марте прошлого года из зоны СВО поступали сообщения о том, что военные Украины используют против российских солдат различные отравляющие вещества.



Бойцы ВСУ сбрасывают их с беспилотников, а также ведут артогонь начиненными ОВ снарядами. "Что касается "химии", то она активно используется украинскими подразделениями. Это - различные соединения фосфора, отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах", - рассказал один из осведомленных участников СВО, отвечая на запрос журналиста болгарской редакции МИА News Front. А командир передвижной медицинской группы медицинского отряда специального назначения Вооруженных сил России с позывным Тренер ранее заявлял РИА Новости, что ВСУ применяют боеприпасы с опасными поражающими элементами под Угледаром. По утверждению Тренера, в больницы начали поступать пациенты, у которых обнаруживают шарообразные поражающие элементы. Агентство сообщало, что двое военнослужащих получили ожоги легких. У них также наблюдались такие признаки отравления, как раздражение слизистых оболочек, рвота.



Жертвами применения компонентов химического оружия со стороны ВСУ стали как минимум 15 человек, отмечал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Было "зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания". Кириллов сказал также, что найденные российскими военными химические соединения, использовавшиеся в компоненте химоружия, производятся "только в одной стране".



И понятно - в какой.



Перед тем замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщил: у России имеются неоспоримые доказательства того, что США участвуют в поставках на Украину токсичных химикатов.



Он отметил, что у РФ есть сведения о применении агентами спецслужб Киева токсичных химикатов против руководства новых субъектов России.



Раньше о применении ВСУ в зоне СВО отравляющих веществ заявили в Союзе ветеранов Спецоперации. По данным организации, украинские боевики начали использовать обработанные отравляющими веществами дроны, гранаты и другие виды токсичных веществ. Более того, в Telegram было опубликовано видео, где показано, что на базе предположительно одного из добровольческих подразделений ВСУ хранятся химические боеприпасы, которые поточным методом устанавливались на FPV-дроны.



В начале июля 2023 г. украинские боевики выложили видео, о том, как их беспилотник сбрасывает химические боеприпасы на двоих русских бойцов, один из которых пытался спасти раненого товарища, двигаясь по грудь в воде в канале. Камера дрона во всех подробностях запечатлела, как у нашего бойца начались судороги, быстро перешедшие в тремор, после чего он утонул. Авторы ролика вроде как смаковали смерть нашего воина, наложив на видеоряд бравурную бандеровскую песню… Между тем с фронта не раз приходили сообщения, о том, что вэсэушники специально сажали вблизи линии российских окопов обработанные токсинами квадрокоптеры, трогать которые незащищенными руками было опасно для жизни.



Запрещенные отравляющие вещества Киев применяет на фронте регулярно. Один из первых таких случаев был зафиксирован в Запорожской области, в районе населенного пункта Васильевка. ВСУ удалось отравить группу наших солдат, которым потребовалась госпитализация.



Исследование, проведенное в Главном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Минобороны в Петербурге, показало: украинцы использовали ботулотоксин типа "В". Это - нервно-паралитический яд, который вырабатывается анаэробными бактериями (распространяют их в природе грибы, водоросли, некоторые животные, черви).



Было также установлено, что США выделяли гранты на исследования опасности применения этого вещества частным структурам, таким образом, очевидно, что в июле 2022 г. украинцы провели полевые испытания ботулотоксина в интересах своих хозяев. Более того, выяснилось, что западные кураторы ставят эксперименты на украинских военных. Такую информацию выдал один из находящихся в российском плену боевиков ВСУ. По его утверждению, иностранные кураторы пытаются создать так называемого универсального солдата с помощью медикаментозного воздействия на бойцов.



Примечательно, что Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы передал Украине крупную партию средств химзащиты, сославшись на то, что русские якобы применяли против ВСУ зажигательные боеприпасы на основе фосфора и могут (!) применить боевые отравляющие вещества. Типичный для западников трюк: вор всегда, убегая, кричит "Держи вора!". Но этот "приемчик" часто не срабатывает.



Как рассказывал военкор Андрей Руденко, ВСУ на Краснолиманском направлении, применили химическое оружие. Для чего использовали беспилотные летательные аппараты. Однако "в связи с изменением направления ветра ядовитое облако снесло на позиции самих ВСУ". Всех пострадавших пришлось экстренно госпитализировать вертолетами в Харьков. По мнению Руденко, боевики "незалежной" могли распылять синильную кислоту, которая считается очень токсичным ядом. В результате его применения возможен летальный исход.



А несколько дней назад военкор "Известий" Дмитрий Астрахань сообщил:



"В ходе зачистки недавно захваченных позиций на донецком направлении нашими войсками среди другого трофейного вооружения захвачены и газовые гранаты. Уже неоднократно были свидетельства о том, что украинские войска применяют в боевых действиях различные виды химических веществ и химического оружия".



Военкор также отметил, что газовые гранаты, захваченные нашими военными, были марки "Терен-6", которые используются украинскими специальными полицейскими подразделениями. Порошковая граната в пластиковом корпусе может быть легко переделана на другие химические вещества. Например, на летальное ОВ. Пленные солдаты сообщили, что обращению с подобными боеприпасами их учили специалисты подразделений химзащиты, как и многим другим приемам.



В нарушение всех правил ведения войны, украинские террористы применяли химоружие против наших военных в замкнутых помещениях, где затруднена вентиляция, в точности повторяя поведение своих американских хозяев во время уличных боев в Мосуле. Там, где американцы не могли выбить иракских защитников с занимаемых позиций, они применяли полицейский газ, способный убить человека в закрытых помещениях. Без всяких сомнений, ВСУ снабжаются химическим оружием США и Великобританией, не уничтоживших свои арсеналы ОВ, несмотря на принятые международные обязательства.



Россия постоянно обращает внимание мировой общественности на использование Украиной боевых отравляющих веществ еще с начала Спецоперации. Так, в мае 2022 г. Минобороны РФ за подписью главы ведомства Сергея Шойгу отправляло в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные об использовании ВСУ запрещенных международными законами средств и методов в ведении войны. Приводился, в частности, пример, когда отступающими украинскими подразделениями на предприятии "Азот" в Северодонецке была взорвана цистерна с химическим веществом. Ядовитыми испарениями были поражены мирные жители в населенных пунктах Кременная и Рубежное.



В Гааге никак не отреагировали на обращение России, как и на дальнейшие случаи применения украинскими националистами отравляющих веществ, сбрасываемых с дронов на позиции российской армии. Речь шла о применении фосгена и хлорциана, запрещенных к применению Женевской конвенцией. Не отреагировали на факты применения Киевом химического оружия и в США, что было вполне ожидаемо. Там, например, еще в 1975 г. узаконили применение армией ботулотоксина, который является сильнейшим ядовитым веществом.



США неоднократно применяли боевые отравляющие вещества во Вьетнаме, в основном Agent Orange. По оценкам Красного Креста, тогда пострадали 3 (три) млн чел., в том числе 150 тыс. детей, родившихся с мутациями. Использовали американские войска боеприпасы с белым фосфором в Ираке в 2004 г. Число пострадавших иракцев неизвестно, но среди американских военных после этого отмечались массовые случаи заболевания болезнью Паркинсона.



Эти, как и многочисленные другие факты использования ОВ американцами хорошо известны.



Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал Игорь Кириллов неоднократно заявлял: Россия возмущена тем, что Вашингтон не уничтожил свои запасы химоружия. США, подчеркнем, являются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ.



Напомним, химическое разоружение обрело формальные очертания только в 1993 г., когда в Париже была принята конвенция, запрещающая разрабатывать, производить, накапливать и, естественно, применять подобное оружие массового поражения. 193 страны присоединились к этому соглашению и уже либо уничтожили запасы химического оружия, либо находятся в процессе. Израиль находится в особом статусе: страна подписала, но не ратифицировала конвенцию. Также не намерены отказываться от боевой "химии" Южный Судан, Египет и КНДР. К чести России, ее вооруженные силы в 2017 г. полностью уничтожили свои арсеналы химического оружия. Теперь у нас из средств массового поражения имеется только ядерная триада.



А что США? У них к 1997 г., когда Конвенция об уничтожении химоружия должна была вступить в силу, было накоплено 28 572 тонны иприта, его производных, VX и зарина. Такой арсенал промышленно развитая держава должна была утилизировать лет за пять, в крайнем случае, за десять. Россия со своими 40 тыс. тонн сумела управиться к 2017 г., на три года раньше установленного срока. При этом Соединенные Штаты растянули переработку боевой "химии" до декабря 2023 г. и, похоже, не намерены ускорять этот процесс.



США единственные в мире страна, обладающая весьма серьезным запасом химического оружия: по некоторым данным, на складах осталось еще около 10% старых запасов. А чем лучше другие армии стран НАТО?



Сейчас в США химикатами и смесями снаряжаются 81-мм и 120-мм мины, 155-мм артиллерийские и 120-мм танковые снаряды. Кстати, испытания 155-мм снаряда XM1-63 показали отличные результаты: одним выстрелом можно вывести из строя людей на площади более 1га и удалении до 28 км. Кто сегодня даст гарантию, что у ВСУ нет достаточного количества американских боеприпасов, начиненных боевыми ОВ? Судя по всему, также нельзя исключать, что по мере того как у Киева станут ухудшаться дела на фронте, будет расти и вероятность массированного применения ВСУ отравляющих веществ. Источник - столетие

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