В Узбекистане за месяц украли энергоресурсов почти на $7,7 миллионов. А сколько воруют в Таджикистане?

12:30 11.02.2024

А сколько воруют в Таджикистане?



В январе текущего года в Узбекистане в 995 случаях потребители незаконно пользовались электроэнергией и газом. Об этом сообщила пресс-служба "Узэнергоинспекции", на которую ссылается Сentralasian.org.



По данным ведомства, в прошлом месяце было разграблено 20 миллионов 486 тысяч кВтч электроэнергии и 47 миллионов 387 тысяч кубометров природного газа.



В результате государству был нанесен ущерб на сумму 94 миллиарда 542 миллиона сумов ($7,666 млн).



В "Узэнергоинспекции" добавили, что во всех регионах Узбекистана ее сотрудниками было проведено 24 969 профилактических мероприятий, в результате зарегистрировано 937 административных дел за нарушение правил использования энергоресурсов.



А что в Таджикистане?

Потери электроэнергии в Таджикистане остаются на высоком уровне, несмотря на проведение различных мероприятий с многомиллионными расходами.



Президент Эмомали Рахмон во время своего последнего послания парламенту заявил, что потери электроэнергии в минувшем году составили более 4 млрд. киловатт-часов, что равняется около 20% прошлогодней выработки.



Уровень потерь глава республики поручил снизить более чем в два раза - до 9%, правда, он не уточнил, за какие сроки.



Ужасающие масштабы охватывают потери в процессе распределения электричества, которые относятся к коммерческим потерям и в просторечье называются хищением.



Уровень таких потерь в первой половине прошлого года, по данным ОАО "Распределительные электрические сети", составил 22,6%.



Независимые же специалисты утверждают, что истинный уровень потерь на самом деле в два раза выше и превышает 40%.



10.02.24