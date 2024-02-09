Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже сорока новых истребителей F-16

12:39 11.02.2024

Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже сорока новых истребителей F-16, а также модернизации тех, что есть уже в турецком авиационном парке. Об этом сообщает посольство США в Анкаре в социальной сети X.



"Принятое на этой неделе решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед", - отмечается в заявлении.



Также американская сторона подчеркнула, что турецкий авиационный парк F-16 имеет "решающее значение" в рамках сил НАТО с точки зрения обеспечения "оперативной совместимости между союзниками".



27 января возможную продажу Анкаре F-16 одобрил Государственный департамент США. Американское внешнеполитическое ведомство сообщило, что сделка составляет порядка 23 миллиардов долларов.