 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже сорока новых истребителей F-16
12:39 11.02.2024

Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже сорока новых истребителей F-16, а также модернизации тех, что есть уже в турецком авиационном парке. Об этом сообщает посольство США в Анкаре в социальной сети X.

"Принятое на этой неделе решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед", - отмечается в заявлении.

Также американская сторона подчеркнула, что турецкий авиационный парк F-16 имеет "решающее значение" в рамках сил НАТО с точки зрения обеспечения "оперативной совместимости между союзниками".

27 января возможную продажу Анкаре F-16 одобрил Государственный департамент США. Американское внешнеполитическое ведомство сообщило, что сделка составляет порядка 23 миллиардов долларов.

Источник - Лента.Ру
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