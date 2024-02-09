За успехи в сфере IT девушки Узбекистана смогут получить премию Зульфии

12:46 11.02.2024

Женщины и девушки, которые добились успехов в сфере информационных технологий, теперь тоже могут стать лауреатками государственной премии имени Зульфии.







Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом внес изменения в порядок присуждения государственной награды имени Зульфии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.



Напомним, премия имени Зульфии присуждается одаренным женщинам от 14 до 30 лет включительно, достигшим успехов в сферах образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта и общественной деятельности.



Согласно документу, теперь премией будут награждать также женщин и девушек, которые добились успехов в сфере информационных технологий.



Комиссия по награждению будет действовать при Комитете по делам семьи и женщин на общественных началах. Ее возглавит заместитель премьер-министра - председатель Комитета по делам семьи и женщин.



Для получения награды требуется предоставить документы о примерной деятельности претендентки, особых достижениях в области образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта, информационных технологий и общественной деятельности за последние три года. Ранее нужно было предоставить сведения только за два года