 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 11.02.2024
13:33  Бренды из Центральной Азии, которые помогут вам выглядеть стильно
13:29  Египет возвел стену на границе с Палестиной в ожидании наплыва беженцев
13:28  Паны дерутся. Зачем поляки установили прослушку Тихановской
13:25  Ушел в 39. В Ташкенте прошли похороны известного оператора и режиссера Джасура Шаметова
13:24  Эксцентричный президент Аргентины Милей сплясал у Стены Плача
13:22  Британская королевская семья причастна к сообществу педофилов
13:19  Рустам Эмомали предложил ООН объявить Всемирный день футбола

13:12  Набиуллина наносит удар за удар по российской экономике. Доколе?
12:56  России предложено отозвать признание независимости США
12:46  За успехи в сфере IT девушки Узбекистана смогут получить премию Зульфии
12:39  Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже сорока новых истребителей F-16
12:30  В Узбекистане за месяц украли энергоресурсов почти на $7,7 миллионов. А сколько воруют в Таджикистане?
10:44  Армии отравителей. Бандеровцы применяют химическое оружие, - М.Столетов
09:55  Нетаньяху против всех. Он сохраняет или разрушает Израиль? - Владимир Овчинский
09:28  Возвращение в будущее. В России возрождается левоконсервативный проект, - Николай Сорокин
07:27  "Боевое слаживание" Москвы и Пекина, - Юрий Тавровский
00:54  Запад не собирается оставлять Украину, все только начинается, - Владислав Шурыгин
00:52  Какую свободу слова кыргызам хочет навязать Энтони Блинкен? - Канат Кожоев
00:51  США рекордно закупились российским ураном. Кому война, кому...
00:43  Бои в Авдеевке: бандеровский "крепкий орешек" раскалывается...
00:38  30% граждан России выступают за исключение теории Дарвина из школьного курса
00:34  Спецпрокурор Хур признал американского лидера "стариком с провалами в памяти"
00:20  Эра большого рывка: сценарии развития России после победы на Украине, - Сергей Переслегин
00:18  В казахстанском Степногорске опять отключилось теплоснабжение и электричество. Как в 2023-м
00:02  Союзники Вашингтона разбегутся при утрате США лидерства в мире - Ван Цзайбан
Суббота, 10.02.2024
22:46  Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара
21:37  Россия заплатит WADA за собственное унижение
20:55  Скоропостижно скончался глава "Исламской организации по продовольственной безопасности" казахстанский дипломат Аскар Мусинов
20:20  Сборная Катара обыграла Иорданию в финале Кубка Азии, забив три пенальти
20:17  Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за скандала с педофилией
17:06  Улитка, дракон или волчица: чей год наступает по тюркскому календарю?
16:42  Ближневосточное поле авантюр, или "Сжечь Газу сейчас!", - С.Кожемякин
16:38  Западное общественное мнение готовят к "потере" Украины, - Игорь Скрипка
15:55  Глава Института демографии РАН Храмова: "России нужно бороться за мигрантов"
15:44  Роман Тореханов назначен начальником Службы охраны президента Казахстана
12:26  Сторонники осужденного экс-премьера Хана неожиданно выиграли выборы в Пакистане
12:21  Киргизии предстоит отказать США, - А.Резчиков
12:16  Президентский кадровый резерв КZ: кто они – выходцы молодежного резерва и как туда попасть
12:14  Абдулазиз Закиров стал муфтием Кыргызстана
12:11  Ташкент. Религиозный блогер Аброр Мухтор Алий арестован на 15 суток
11:58  Рустам Карагойшин возглавил Казнацхолдинг "Байтерек"
08:35  Главный киргизский олигарх Раим Матраимов официально объявлен в розыск ГКНБ
08:18  Пекинские беспилотники покорили арабских шейхов и нигерийский спецназ
08:13  Военные Израиля готовятся наступать на Рафах – последнее убежище палестинцев
07:07  Двухпартийный консенсус: два крыла "орла" американского империализма, - Юрий Борисов
07:02  Алиев выбрал удачный момент для победы, - Артур Аваков
01:47  Зеленский отправил в отставку и начальника Генштаба ВСУ бандер-генерала Шапталу
00:51  Корреспондент "КП" исследовал жизнь китайской диаспоры в России
Пятница, 09.02.2024
23:47  Протестующие в центре Киева требуют вернуть Залужного
22:57  Моди молит Раму. Фактор индуизма в мировом параде суверенитетов, - Андрей Мельников
21:17  России следует пристально наблюдать за новым правительством Казахстана, - Роман Юнеман
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Набиуллина наносит удар за удар по российской экономике. Доколе?
13:12 11.02.2024

ЭЛЬВИРА, ОСТАНОВИТЕСЬ, ВСЕ РУХНЕТ: НАБИУЛЛИНА НАНОСИТ ОДИН УДАР ЗА ДРУГИМ

Некоторые аналитики уверенно заявляют, что успешное развитие российской экономики в условиях санкций является результатом продуманных действий Центробанка, возглавляемого Эльвирой Набиуллиной. С этим категорически не согласен экономист Константин Двинский. По его мнению, "слышать подобное смешно".

В первую очередь Двинский отметил, что Набиуллина не единолично руководит российской экономикой, она отвечает только за финансовый сектор. За реальный сектор отвечает правительство Мишустина. Да и вообще, разговоры о том, что экономика России непременно рухнет под тяжестью санкций, не что иное, как обычная пораженческая позиция.

Санкционная политика Запада сделала для развития нашей страны больше, чем руководство ЦБ. Если же смотреть шире, то выключить такую крупную экономику, как российская, невозможно,
- заявил экономист.

"Снежный ком" уничтожает

Двинский неоднократно говорил, что политика Центробанка постоянно ведет к упущенным возможностям, "которые накапливаются как снежный ком". Так, в результате действий ЦБ большие проблемы возникли в сельском хозяйстве.

Ведомство Набиуллиной постоянно повышает ключевую ставку. А это в нынешних российских реалиях неминуемо приводит к росту цен на продукты питания. Ярким примером продовольственной инфляции можно назвать ажиотаж с куриными яйцами. Однако даже тогда глава ЦБ не признала свою ошибку, объяснив это высоким спросом со стороны населения.

По мнению Двинского, в настоящий момент нет оснований считать, что положение в аграрной отрасли улучшится. Ранее льготная ставка составляла 5%, и это позволяло брать как оборотные кредиты, так и инвестиционные. Повышение ключевой ставки значительно ухудшает ситуацию.

Одно дело, когда субсидируется разница между 7,5% и 5% (то есть 2,5%). Другое дело, когда необходимо покрывать разницу между 16% и 5% (то есть уже 11%!). Как вы считаете, вникали ли в эти "мелочи" в Центробанке при принятии решения о ключевой ставке? Уверен, что нет,
- заявил экономист.

У Набиуллиной и ее команды на все есть единственное объяснение: предложение не успевает за высоким спросом. То, что с инфляцией можно бороться, наращивая предложение, им в голову, видимо, не приходит.

Прогноз экономиста на дальнейшее развитие событий неутешителен - цены продолжат расти.

"Для многих весьма существенно. В общем, еще один пример того, как рост ключевой ставки ведет к росту инфляции. Отличная работа ЦБ!", - резюмировал Двинский.

Новый громкий провал ЦБ: Что не так с цифровым рублем?

Есть и другие примеры. Ранее экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в своей авторской программе на "Первом русском" "Сухой остаток" обратил внимание на тотальное недоверие граждан нашей страны к цифровому рублю.

В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда, - настаивала глава ЦБ России Эльвира Набиуллина. - Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета.

Академик РАН Сергей Глазьев в своем телеграм-канале объяснил, в чем причина невостребованности цифрового рубля. По мнению эксперта, она состоит в том, что "ЦБ изначально ограничил его только депозитными операциями, экономически бессмысленными".

Реально востребованная сфера обращения цифрового рубля - это целевые кредиты, госзакупки, сложные контракты, внешнеторговые операции - там, где нужен контроль и нет возможности использовать банки, - пояснил свою мысль Глазьев. - Это результат криминальной приватизации и следования советам МВФ в денежно-кредитной политике.

Юрий Пронько также отмечает, что "сколько бы представители власти ни опровергали возникающие домыслы и слухи, народ не верит этим заверениям".

Мое глубокое убеждение: народ в массе своей за новые технологии и прогресс, но категорически против, чтобы людей превращали в обезличенную цифру. Народ против, чтобы лезли в его частную жизнь, устраивая как наружную, так и финансовую слежку, - подчеркнул эксперт. - Люди против "стриптиза" с личными данными, которые периодически оказываются в свободном доступе. И самое главное - зачем все эти изменения и реформы, если жизнь не становится лучше?!

"Невидимая рука рынка" залезла в карманы русских

При этом Эльвира Набиуллина стала лучшим руководителем Центробанка среди всех своих иностранных коллег. По крайней мере, так считают аналитики издания Euromoney, заметил в эфире программы "Царьград. Главное" ведущий телеканала Никита Комаров.

Западные СМИ регулярно возносят на пьедестал наших системных либералов. Набиуллина не в первый раз получает это звание. Кроме того, титул лучшего министра финансов присуждали Алексею Кудрину, который сейчас занимает место в руководстве "Яндекса", а позже - его преемнику на посту - Антону Силуанову.

Примечательно, что в первый раз громкое звание досталось Набиуллиной в 2015-м, то есть всего через год после критического 2014-го, когда курс рубля упал вдвое, экономика стагнировала, а доходы населения стали уменьшаться.

Ведущий "Первого русского" задался вопросом, искренни ли западные эксперты в оценке деятельности наших глав ЦБ и Минфина. Его собеседник, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, признался, что честность этих аналитиков не вызывает у него сомнений:

Неолибералы хвалят неолибералов. Здесь недостает только ответных комплиментов. И комплименты в адрес Центробанка сейчас особенно необходимы. Потому что накопилось очень много вопросов по поводу того, какой вклад в экономическое развитие страны в 2023 году внесли уважаемые Набиуллина и Силуанов. Ожидается рост на 4%. Это ВВП, который обозначил [президент России] Владимир Путин. Мы можем сказать, что у нас интенсивно идет процесс развития отрасли обрабатывающей промышленности. Это фиксируется статистикой. Но финансовые компоненты тут ни при чем. Так а что вы сделали, господа Набиуллина и Силуанов?

Последние проведенные среди руководителей предприятий опросы показывают, что приоритетом для них становится стабильный рубль.

Хватит уже этих невероятных девальвационных качелей, которые организует, по всей видимости, Набиуллина. Потому что кто отвечает за курс рубля? Не может же быть такого, чтобы никто не отвечал. Либералы любят прикрываться, что рынок отвечает. Невидимая рука… Эту "невидимую" руку, которая залезла в народный карман, пора уже схватить и как следует надавать ей по пальцам. Много вопросов накопилось. И они очень не комплиментарны к финансовому блоку нашего государства. Нужны другие способы управления в денежной сфере, другие подходы. А эти подходы не могут в принципе быть нацеленными на то, чтобы помочь прежде всего где-то международным спекулянтам, где-то отечественным банкам. Они не подходят для того, чтобы наша экономика развивалась дальше уверенно и устойчиво,
- подытожил собеседник "Первого русского".

На фоне всех представленных фактов становится ясно, почему именно Эльвире Набиуллиной уже давно прочат отставку. Но случится ли она? Разбираем в материалах "Первого русского".

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707646320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Поставленные президентом страны задачи - в центре внимания депутатов
- Законодательная поддержка курса Президента – главный приоритет фракции AMANAT
- Противодействие коррупции в социальной сфере обсудили в Мажилисе
- Нацхолдинг "QazBioPharm" увеличит объемы производства сельскохозяйственных препаратов
- Антикор дополнительно возвратил 44,6 млрд тенге
- МВД: Задержание членов ОПГ, находящихся в розыске
- Задержан подозреваемый совершении мошенничества в особо крупном размере
- МВД задержало лидеров и активных членов ОПГ
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  