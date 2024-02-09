Набиуллина наносит удар за удар по российской экономике. Доколе?

13:12 11.02.2024 ЭЛЬВИРА, ОСТАНОВИТЕСЬ, ВСЕ РУХНЕТ: НАБИУЛЛИНА НАНОСИТ ОДИН УДАР ЗА ДРУГИМ



Некоторые аналитики уверенно заявляют, что успешное развитие российской экономики в условиях санкций является результатом продуманных действий Центробанка, возглавляемого Эльвирой Набиуллиной. С этим категорически не согласен экономист Константин Двинский. По его мнению, "слышать подобное смешно".



В первую очередь Двинский отметил, что Набиуллина не единолично руководит российской экономикой, она отвечает только за финансовый сектор. За реальный сектор отвечает правительство Мишустина. Да и вообще, разговоры о том, что экономика России непременно рухнет под тяжестью санкций, не что иное, как обычная пораженческая позиция.



Санкционная политика Запада сделала для развития нашей страны больше, чем руководство ЦБ. Если же смотреть шире, то выключить такую крупную экономику, как российская, невозможно,

- заявил экономист.



"Снежный ком" уничтожает



Двинский неоднократно говорил, что политика Центробанка постоянно ведет к упущенным возможностям, "которые накапливаются как снежный ком". Так, в результате действий ЦБ большие проблемы возникли в сельском хозяйстве.



Ведомство Набиуллиной постоянно повышает ключевую ставку. А это в нынешних российских реалиях неминуемо приводит к росту цен на продукты питания. Ярким примером продовольственной инфляции можно назвать ажиотаж с куриными яйцами. Однако даже тогда глава ЦБ не признала свою ошибку, объяснив это высоким спросом со стороны населения.



По мнению Двинского, в настоящий момент нет оснований считать, что положение в аграрной отрасли улучшится. Ранее льготная ставка составляла 5%, и это позволяло брать как оборотные кредиты, так и инвестиционные. Повышение ключевой ставки значительно ухудшает ситуацию.



Одно дело, когда субсидируется разница между 7,5% и 5% (то есть 2,5%). Другое дело, когда необходимо покрывать разницу между 16% и 5% (то есть уже 11%!). Как вы считаете, вникали ли в эти "мелочи" в Центробанке при принятии решения о ключевой ставке? Уверен, что нет,

- заявил экономист.



У Набиуллиной и ее команды на все есть единственное объяснение: предложение не успевает за высоким спросом. То, что с инфляцией можно бороться, наращивая предложение, им в голову, видимо, не приходит.



Прогноз экономиста на дальнейшее развитие событий неутешителен - цены продолжат расти.



"Для многих весьма существенно. В общем, еще один пример того, как рост ключевой ставки ведет к росту инфляции. Отличная работа ЦБ!", - резюмировал Двинский.



Новый громкий провал ЦБ: Что не так с цифровым рублем?



Есть и другие примеры. Ранее экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в своей авторской программе на "Первом русском" "Сухой остаток" обратил внимание на тотальное недоверие граждан нашей страны к цифровому рублю.



В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда, - настаивала глава ЦБ России Эльвира Набиуллина. - Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета.



Академик РАН Сергей Глазьев в своем телеграм-канале объяснил, в чем причина невостребованности цифрового рубля. По мнению эксперта, она состоит в том, что "ЦБ изначально ограничил его только депозитными операциями, экономически бессмысленными".



Реально востребованная сфера обращения цифрового рубля - это целевые кредиты, госзакупки, сложные контракты, внешнеторговые операции - там, где нужен контроль и нет возможности использовать банки, - пояснил свою мысль Глазьев. - Это результат криминальной приватизации и следования советам МВФ в денежно-кредитной политике.



Юрий Пронько также отмечает, что "сколько бы представители власти ни опровергали возникающие домыслы и слухи, народ не верит этим заверениям".



Мое глубокое убеждение: народ в массе своей за новые технологии и прогресс, но категорически против, чтобы людей превращали в обезличенную цифру. Народ против, чтобы лезли в его частную жизнь, устраивая как наружную, так и финансовую слежку, - подчеркнул эксперт. - Люди против "стриптиза" с личными данными, которые периодически оказываются в свободном доступе. И самое главное - зачем все эти изменения и реформы, если жизнь не становится лучше?!



"Невидимая рука рынка" залезла в карманы русских



При этом Эльвира Набиуллина стала лучшим руководителем Центробанка среди всех своих иностранных коллег. По крайней мере, так считают аналитики издания Euromoney, заметил в эфире программы "Царьград. Главное" ведущий телеканала Никита Комаров.



Западные СМИ регулярно возносят на пьедестал наших системных либералов. Набиуллина не в первый раз получает это звание. Кроме того, титул лучшего министра финансов присуждали Алексею Кудрину, который сейчас занимает место в руководстве "Яндекса", а позже - его преемнику на посту - Антону Силуанову.



Примечательно, что в первый раз громкое звание досталось Набиуллиной в 2015-м, то есть всего через год после критического 2014-го, когда курс рубля упал вдвое, экономика стагнировала, а доходы населения стали уменьшаться.



Ведущий "Первого русского" задался вопросом, искренни ли западные эксперты в оценке деятельности наших глав ЦБ и Минфина. Его собеседник, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, признался, что честность этих аналитиков не вызывает у него сомнений:



Неолибералы хвалят неолибералов. Здесь недостает только ответных комплиментов. И комплименты в адрес Центробанка сейчас особенно необходимы. Потому что накопилось очень много вопросов по поводу того, какой вклад в экономическое развитие страны в 2023 году внесли уважаемые Набиуллина и Силуанов. Ожидается рост на 4%. Это ВВП, который обозначил [президент России] Владимир Путин. Мы можем сказать, что у нас интенсивно идет процесс развития отрасли обрабатывающей промышленности. Это фиксируется статистикой. Но финансовые компоненты тут ни при чем. Так а что вы сделали, господа Набиуллина и Силуанов?



Последние проведенные среди руководителей предприятий опросы показывают, что приоритетом для них становится стабильный рубль.



Хватит уже этих невероятных девальвационных качелей, которые организует, по всей видимости, Набиуллина. Потому что кто отвечает за курс рубля? Не может же быть такого, чтобы никто не отвечал. Либералы любят прикрываться, что рынок отвечает. Невидимая рука… Эту "невидимую" руку, которая залезла в народный карман, пора уже схватить и как следует надавать ей по пальцам. Много вопросов накопилось. И они очень не комплиментарны к финансовому блоку нашего государства. Нужны другие способы управления в денежной сфере, другие подходы. А эти подходы не могут в принципе быть нацеленными на то, чтобы помочь прежде всего где-то международным спекулянтам, где-то отечественным банкам. Они не подходят для того, чтобы наша экономика развивалась дальше уверенно и устойчиво,

- подытожил собеседник "Первого русского".



На фоне всех представленных фактов становится ясно, почему именно Эльвире Набиуллиной уже давно прочат отставку. Но случится ли она? Разбираем в материалах "Первого русского". Источник - Царьград

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