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Рустам Эмомали предложил ООН объявить Всемирный день футбола
13:19 11.02.2024

Президент Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали предложил ООН признать роль футбола на глобальном уровне, сообщается в телеграмм-канале Рустама Эмомали.

Он также выступил с предложением официально объявить "Всемирный день футбола" путем принятия специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается в сообщении.

Рустами Эмомали в предложении ООН, в частности, подчеркнул, что спорт в жизни человечества является одним из лучших способов улучшения здоровья и ведения здорового образа жизни, а также важнейшим средством связи разных народов и наций.

"Люди на планете Земля занимаются футболом более 150 лет, эта игра имеет одну задачу и одну цель с момента ее создания, которая заключается в объединении людей. Сегодня даже в самой маленькой стране мира люди увлекаются футболом, то есть футбол стал продуктом формирования человеческого сознания от простой игры до связующего фактора человечества, - отмечает Рустам Эмомали.

- Известно, что футбол иногда называют видом спорта в странах, но это не только игра. Этот вид спорта представляет собой явление общемировой культуры, которая пересекает национальные границы, языковые барьеры и социально-экономические различия.

Это вид спорта, который объединяет весь мир и говорит на универсальном языке, который хорошо известен всем, иными словами, начиная от улиц, заполненных болельщиками крупных городов, до самых отдаленных селений в мире, люди знают и играют в футбол".



Напомним, 2 мая 2023 года на прошедшем в Душанбе 8 Конгрессе Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA Рустам Эмомали был переизбран на пост президента CAFA на новый четырехлетний срок.



Вице-президентами CAFA были избраны президент Федерации футбола Афганистана Мохаммад Юсуф Коргар и президент Федерации футбола Туркменистана Арслан Айназаров.

Тогда находящиеся в таджикской столице президент ФИФА Джанни Инфантино и глава АФК Шейх Салман поздравили Рустама Эмомали с переизбранием на пост президента Ассоциации и пожелали ему успехов в деле развития футбола в регионе.

Рустам Эмомали является президентом Федерации футбола Таджикистана с 2012 года.

Источник - Азия-Плюс
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