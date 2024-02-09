Рустам Эмомали предложил ООН объявить Всемирный день футбола

13:19 11.02.2024

Президент Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали предложил ООН признать роль футбола на глобальном уровне, сообщается в телеграмм-канале Рустама Эмомали.



Он также выступил с предложением официально объявить "Всемирный день футбола" путем принятия специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается в сообщении.



Рустами Эмомали в предложении ООН, в частности, подчеркнул, что спорт в жизни человечества является одним из лучших способов улучшения здоровья и ведения здорового образа жизни, а также важнейшим средством связи разных народов и наций.



"Люди на планете Земля занимаются футболом более 150 лет, эта игра имеет одну задачу и одну цель с момента ее создания, которая заключается в объединении людей. Сегодня даже в самой маленькой стране мира люди увлекаются футболом, то есть футбол стал продуктом формирования человеческого сознания от простой игры до связующего фактора человечества, - отмечает Рустам Эмомали.



- Известно, что футбол иногда называют видом спорта в странах, но это не только игра. Этот вид спорта представляет собой явление общемировой культуры, которая пересекает национальные границы, языковые барьеры и социально-экономические различия.



Это вид спорта, который объединяет весь мир и говорит на универсальном языке, который хорошо известен всем, иными словами, начиная от улиц, заполненных болельщиками крупных городов, до самых отдаленных селений в мире, люди знают и играют в футбол".



